デ・ゼルビがトッテナムでネスタをアシスタントコーチに起用

ロベルト・デ・ゼルビが声をかけたが、アレッサンドロ・ネスタは応じるのか？





『トゥットスポルト』紙によると、デ・ゼルビはネスタを説得し、トッテナムのコーチングスタッフとしてロンドンに同行するよう働きかけているという。





元ミランおよびラツィオのDFであるネスタは、モンツァがセリエBへ降格した昨シーズン以来、指揮官の座に就いていない。彼は現役引退後、米国のマイアミFCで監督キャリアをスタートさせ、その後セリエBのレッジャーナ、フロジノーネ、ペルージャを指揮していた。



