デ・ゼルビがトッテナムでネスタをアシスタントコーチに起用

ロベルト・デ・ゼルビが声をかけたが、アレッサンドロ・ネスタは応じるのか？
『トゥットスポルト』紙によると、デ・ゼルビはネスタを説得し、トッテナムのコーチングスタッフとしてロンドンに同行するよう働きかけているという。
元ミランおよびラツィオのDFであるネスタは、モンツァがセリエBへ降格した昨シーズン以来、指揮官の座に就いていない。彼は現役引退後、米国のマイアミFCで監督キャリアをスタートさせ、その後セリエBのレッジャーナ、フロジノーネ、ペルージャを指揮していた。
ロベルト・デ・ゼルビが声をかけたが、アレッサンドロ・ネスタは応じるのか？
『トゥットスポルト』紙によると、デ・ゼルビはネスタを説得し、トッテナムのコーチングスタッフとしてロンドンに同行するよう働きかけているという。
元ミランおよびラツィオのDFであるネスタは、モンツァがセリエBへ降格した昨シーズン以来、指揮官の座に就いていない。彼は現役引退後、米国のマイアミFCで監督キャリアをスタートさせ、その後セリエBのレッジャーナ、フロジノーネ、ペルージャを指揮していた。
マルセイユとの契約解除後、デ・ゼルビは今シーズンは他のオファーを受けないことを決めていた。しかし、トッテナムは、ブライトンでの2年間の指揮を経て、彼をプレミアリーグに呼び戻そうと働きかけ、その考えを変えさせようとしている。
このロンドンのクラブは、今シーズン3人目、過去1年間で4人目の監督を探している。実際、ヨーロッパリーグ制覇を果たしたにもかかわらず、アンジェ・ポステコグルーはトーマス・フランクに交代し、その後イゴール・トゥドールが後任となったが、彼は現在、降格圏までわずか1ポイント差の順位表4位から下から2番目のチームを率いている。
トッテナムはデ・ゼルビに、年俸1200万ポンドの5年契約に加え、契約金および残留達成時のボーナスを提示している。