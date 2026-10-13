アタランタは昨日、ホームでヴェネツィアに勝利し、順位を上げた。現在は勝ち点9で10位につけており、早ければ来週にも欧州大会の出場権を得られる順位を狙える。モンツァから3ゴールを奪った一戦は、マウリツィオ・サッリ監督にいくつもの好材料をもたらした。例えば、フランク・ケシエはベルガモに戻ってから初めてゴールを決め、ニコラ・クルストヴィッチは好調ぶりを示した。ただ、勝利を収めたとはいえ、アタランタの指揮官が検討すべき課題も残る。その筆頭が、シャルル・デ・ケテラーレのパフォーマンスだ。
デ・ケテラーレは逆説的な存在。サッリの下で先発を務められるか？
デ・ケテラエレのパラドックス
25歳のベルギー人FWは、苦しいシーズン序盤を過ごしている。ここまで記録したのは、9月12日にカリアリに敗れた試合での1アシストだけだ。物足りない数字であり、代表でのパフォーマンスとは対照的だ。元ミランのデ・ケテラーレは、ワールドカップと最近のネーションズリーグの試合で3得点、さらに同数のアシストを記録し、ベルギー代表をけん引する一人であることを示した。違いを生んでいるのはピッチ上でのポジション、そして何より、従うべき戦術上の指示だ。リュディ・ガルシアの下では、デ・ケテラーレは常にセンターフォワードとして起用され、攻撃の組み立てとフィニッシュで持ち味を発揮できていた。マルク・ファン・ボメルが監督に就任してからも状況は変わらず、2001年生まれの同選手は引き続き攻撃の最前線を担い、明らかな好結果を生んでいる。
いまだ無得点
一方、アタランタでは、クリストヴィッチとスカマッカとのポジション争いもあり、デ・ケテラーレは右サイドに回された。相手ゴールから遠く、守備時には広い範囲をカバーしなければならない位置だ。特にサッリはウイングとして起用することが多かったが、昨日はモンテネグロ人選手の背後に並ぶ攻撃的MF陣の一角に配置した。しかし、選手から期待したような答えは得られなかった。昨日もベルギー人選手はチームに溶け込めていないように見え、試合に影響を与えることも、いつ決定的なプレーを生み出してもおかしくないと思わせることもなかった。全体として期待外れの出来に、サッリは60分にデ・ケテラーレをベンチへ下げ、代わりにラザル・サマルジッチを投入した。すでにパフォス戦（木曜日）とミラン戦（日曜日）が控えている。好調を維持し、好結果を重ねるために、アタランタには本来のデ・ケテラーレが必要だ。彼を復調させ、戦術上の起用法をめぐる問題を解決することがサッリに求められる。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。