一方、アタランタでは、クリストヴィッチとスカマッカとのポジション争いもあり、デ・ケテラーレは右サイドに回された。相手ゴールから遠く、守備時には広い範囲をカバーしなければならない位置だ。特にサッリはウイングとして起用することが多かったが、昨日はモンテネグロ人選手の背後に並ぶ攻撃的MF陣の一角に配置した。しかし、選手から期待したような答えは得られなかった。昨日もベルギー人選手はチームに溶け込めていないように見え、試合に影響を与えることも、いつ決定的なプレーを生み出してもおかしくないと思わせることもなかった。全体として期待外れの出来に、サッリは60分にデ・ケテラーレをベンチへ下げ、代わりにラザル・サマルジッチを投入した。すでにパフォス戦（木曜日）とミラン戦（日曜日）が控えている。好調を維持し、好結果を重ねるために、アタランタには本来のデ・ケテラーレが必要だ。彼を復調させ、戦術上の起用法をめぐる問題を解決することがサッリに求められる。



