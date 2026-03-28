デ・ケテラールとサエレマエカーズ率いるベルギーが、プリシッチ率いるアメリカを圧倒：5-2、マッケニーも得点を挙げた

今夜の国際親善試合の豪華なラインナップは、今夏アメリカで開催されるワールドカップで何が起こるかを予感させる素晴らしい前菜となった。実際、アトランタではベルギーとアメリカが激突し、セリエAの多くのスター選手たちがプレーを見せた。
試合は一方的な展開となった。レッドデビルズは、まさに圧巻の後半のプレーで、星条旗軍を文字通り圧倒し、5-2というスコアで勝利を収めた。
今夜の国際親善試合の豪華なラインナップは、今夏アメリカで開催されるワールドカップで何が起こるかを予感させる素晴らしい前菜となった。実際、アトランタではベルギーとアメリカが激突し、セリエAの多くのスター選手たちがプレーを見せた。
試合は一方的な展開となった。レッドデビルズは、まさに圧巻の後半のプレーで、星条旗軍を文字通り圧倒し、5-2というスコアで勝利を収めた。
アメリカ（4-3-3）：ターナー；ロビンソン、テスマン、ティルマン、マッケンジー；マッケニー、カルドソ、リーム；プリシッチ、ウィア、バログン。監督：ポチェッティーノ
ベルギー (4-2-3-1)：ラメンス；ムニエ、デバスト、メシェル、デ・カイパー；ラスキン、オナナ；サエレマエカーズ、デ・ブルイネ、デ・ケテラール；ドク。監督：ルディ・ガルシア
セリエAには注目すべき選手たちが数多くいる。ユヴェントスのマッケニー、ミランのプリシッチ、ナポリのデ・ブライネ、そして同じくミランのサエレマエカーズなどが挙げられる。
前半は比較的静かな展開となり、両チームは互いを分析することに集中し、アトランタのスタジアムに詰めかけた観客に大きな見どころを提供することはなかった。しかし、試合は39分に動き出した。ロビンソンが蹴った素晴らしいコーナーキックに、マッケニーがペナルティエリア内で絶妙なタイミングで飛び込み、押し込んでゴールを決めた。これにより、彼はここ最近の好調ぶりを裏付けた。
試合終了間際にも再び興奮が巻き起こった。デバストが放った鋭い右足シュートがゴールネットを揺らし、ハーフタイム直前のアディショナルタイムで同点に追いついた。そして、試合は後半に入ると一気に白熱した。
後半、ベルギーは信じられないほどの絶好調ぶりを見せた。実際、後半は右サイドから展開された素晴らしい攻撃で幕を開け、アレクシス・サエレマエカーズがペナルティエリア中央でアメリカ守備陣をかわし、ペナルティエリア外からオナナへ絶妙なパスを送ると、オナナがターナーを破った。
その53分以降、レッドデビルズは止まることを知らなかった。まずデ・ケテラール（その後、ユヴェントスのオペンダを投入するためにベンチに下がった）がPKを決め、続いてルケバキオが独力で2ゴールを挙げ、スコアを衝撃的な1-5に突き放した。 アメリカにとってこの夜の敗北をわずかに和らげたのは、アギェマンの終了間際のゴールだった。
全体的に見れば、中盤をデ・ブライネが牽引したベルギーは好試合を展開した一方、アメリカにとっては不十分な内容だった。キャプテンのプリシッチは依然として影が薄く、得点面で満足のいく結果が出せていない2026年のコンディションを如実に反映していた。