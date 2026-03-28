デ・ケテラールとサエレマエカーズ率いるベルギーが、プリシッチ率いるアメリカを圧倒：5-2、マッケニーも得点を挙げた

セリエAには注目すべき選手たちが数多くいる。ユヴェントスのマッケニー、ミランのプリシッチ、ナポリのデ・ブライネ、そして同じくミランのサエレマエカーズなどが挙げられる。

前半は比較的静かな展開となり、両チームは互いを分析することに集中し、アトランタのスタジアムに詰めかけた観客に大きな見どころを提供することはなかった。しかし、試合は39分に動き出した。ロビンソンが蹴った素晴らしいコーナーキックに、マッケニーがペナルティエリア内で絶妙なタイミングで飛び込み、押し込んでゴールを決めた。これにより、彼はここ最近の好調ぶりを裏付けた。

試合終了間際にも再び興奮が巻き起こった。デバストが放った鋭い右足シュートがゴールネットを揺らし、ハーフタイム直前のアディショナルタイムで同点に追いついた。そして、試合は後半に入ると一気に白熱した。