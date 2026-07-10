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Yosua Arya

翻訳者：

デンマーク戦で倒れたクリスティアン・エリクセンの最新情報を、ヴォルフスブルクが1か月ぶりに報告した。

クリスティアン・エリクセン
ヴォルフスブルク
2. ブンデスリーガ
デンマーク

ヴォルフスブルクは、クリスティアン・エリクセンがデンマーク代表戦で倒れてから約1か月後、デンマークで個別のリハビリプログラムを開始すると発表した。クラブは、彼が回復する間、本人と医療チームと定期的に連絡を取る予定だ。

  • エリクセン、個人リハビリを開始へ

    国際試合中に倒れたエリクセンは、ドイツの所属クラブの判断で、デンマークでリハビリを行うことになった。クラブと選手は協議し、心身の健康を最優先した。これにより34歳のMFは、家族に近い慣れ親しんだ環境で回復に専念できる。

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  • VfL Wolfsburg v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    デンマークへの帰国が確定

    ヴォルフスブルクは、ディーター・ヘッキング代表と協議し、エリクセンがデンマークでリハビリを行うと発表した。これにより、彼は回復まで家族や慣れた環境で過ごせる。

    母国でのリハビリは、クラブがベテランMFに手厚い支援を提供する形となった。公式戦への復帰時期は依然として未定だが、関係者は彼の長期的な回復と健康の安定に全力を注いでいる。

  • ヴォルフスブルクは常に連絡を取り合っている

    現在デンマークに滞在する同選手に対し、ドイツのクラブは引き続きケアに携わっている。 クラブは公式声明で「クリスティアン・エリクセンはまもなく個別のリハビリプログラムを開始する。VfLヴォルフスブルクのディーター・ヘッキング代表と協議の結果、34歳の彼は母国デンマークでプログラムを行うことになった。クラブはエリクセンと担当医師と定期的に連絡を取っている。彼のリハビリが順調に進むことを願っている」と述べた。

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  • VfL Wolfsburg v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    長期的な回復への注目は依然として続いている

    エリクセンは、ヴォルフスブルクと医療チームの支援を受け、デンマークで個別のリハビリを続ける。クラブは彼の完治を最優先しており、トレーニングや試合への復帰時期は現時点で未定だ。