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デンマーク戦で倒れたクリスティアン・エリクセンの最新情報を、ヴォルフスブルクが1か月ぶりに報告した。
エリクセン、個人リハビリを開始へ
国際試合中に倒れたエリクセンは、ドイツの所属クラブの判断で、デンマークでリハビリを行うことになった。クラブと選手は協議し、心身の健康を最優先した。これにより34歳のMFは、家族に近い慣れ親しんだ環境で回復に専念できる。
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デンマークへの帰国が確定
ヴォルフスブルクは、ディーター・ヘッキング代表と協議し、エリクセンがデンマークでリハビリを行うと発表した。これにより、彼は回復まで家族や慣れた環境で過ごせる。
母国でのリハビリは、クラブがベテランMFに手厚い支援を提供する形となった。公式戦への復帰時期は依然として未定だが、関係者は彼の長期的な回復と健康の安定に全力を注いでいる。
ヴォルフスブルクは常に連絡を取り合っている
現在デンマークに滞在する同選手に対し、ドイツのクラブは引き続きケアに携わっている。 クラブは公式声明で「クリスティアン・エリクセンはまもなく個別のリハビリプログラムを開始する。VfLヴォルフスブルクのディーター・ヘッキング代表と協議の結果、34歳の彼は母国デンマークでプログラムを行うことになった。クラブはエリクセンと担当医師と定期的に連絡を取っている。彼のリハビリが順調に進むことを願っている」と述べた。
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長期的な回復への注目は依然として続いている
エリクセンは、ヴォルフスブルクと医療チームの支援を受け、デンマークで個別のリハビリを続ける。クラブは彼の完治を最優先しており、トレーニングや試合への復帰時期は現時点で未定だ。
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