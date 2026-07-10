ヴォルフスブルクは、ディーター・ヘッキング代表と協議し、エリクセンがデンマークでリハビリを行うと発表した。これにより、彼は回復まで家族や慣れた環境で過ごせる。

母国でのリハビリは、クラブがベテランMFに手厚い支援を提供する形となった。公式戦への復帰時期は依然として未定だが、関係者は彼の長期的な回復と健康の安定に全力を注いでいる。