デンマーク戦でのPK劇：チェコが20年ぶりにW杯へ

プラハでの試合は120分を終えて2-2（1-1、0-1）の同点に終わった。ミハル・サディレックが最後のPKを決めたが、それ以前にデンマークのラスムス・ホイユンド、アンデルス・ドレイヤー、マティアス・イェンセンはPKを失敗していた。

規定時間内では、パヴェル・スルツ（3分）とラディスラフ・クレジ（100分）が1万9000人の観衆の前でホームチームを2度リードさせたが、デンマークはヨアキム・アンデルセン（72分）とカスパー・ヘーグ（111分）がそれぞれ同点ゴールを決めた。