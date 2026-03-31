チェコは、またもや劇的な展開の末、20年ぶりにワールドカップ本大会への出場権を獲得した。ミロスラフ・コウベク監督率いるチームは、デンマークとの激戦となったプレーオフ決勝を、PK戦の末3対1で制した。
AFP
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デンマーク戦でのPK劇：チェコが20年ぶりにW杯へ
プラハでの試合は120分を終えて2-2（1-1、0-1）の同点に終わった。ミハル・サディレックが最後のPKを決めたが、それ以前にデンマークのラスムス・ホイユンド、アンデルス・ドレイヤー、マティアス・イェンセンはPKを失敗していた。
規定時間内では、パヴェル・スルツ（3分）とラディスラフ・クレジ（100分）が1万9000人の観衆の前でホームチームを2度リードさせたが、デンマークはヨアキム・アンデルセン（72分）とカスパー・ヘーグ（111分）がそれぞれ同点ゴールを決めた。
パトリック・シックを擁するブンデスリーガの3選手が、チェコ代表を勝利へと導く
最終的に、ブンデスリーガの3選手、パトリック・シック（バイエル・レバークーゼン）、ウラジミール・クーファル、ロビン・フラナツ（ともにTSGホッフェンハイム）を先発に起用したホームチームが勝利を収めた。
その5日前、チェコ代表は準決勝のアイルランド戦で0-2とリードを許したものの、PK戦の末に勝利を収めていた。こうしてチームはワールドカップへの切符を手にし、グループAで韓国、南アフリカ、そして開催国メキシコと対戦することになった。