同MFがオーデンセ大学病院へ搬送された後、5年前にエリクセン選手が倒れた際も当直だったデンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏は、選手に埋め込まれた植込み型除細動器（ICD）が機能したと説明した。「クリスティアンは容体が良好で、自力でピッチを後にしました。ペースメーカーは正常に作動したようです」とボーセン氏はデンマークサッカー協会（DBU）の公式サイトで述べた。

さらにボーセン氏は、倒れた直後の状況について「一時的に意識を失ったがすぐに回復し、すぐにコミュニケーションを取れた。現在、病院で検査を行い、原因を特定する予定だ。我々は彼や病院の医師たちと常に連絡を取り合っている。クリスティアンは元気で、選手全員に『元気だ』と伝えてほしいと頼んできた」と語った。