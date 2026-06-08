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デンマーク対ウクライナの親善試合で、元マンチェスター・ユナイテッドとトッテナム・ホットスパーのスター、クリスティアン・エリクセンが試合中に倒れた件の最新情報。
エリクセン、急病後も容体は安定
日曜日の試合、65分、ネイチャー・エナジー・パークでエリクセンが突然倒れ込み、デンマークのファンは息をのんだ。元マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムのプレイメーカーは胸の違和感を訴え、一時的に意識を失った。医療スタッフがすぐに対応し、試合は中止となった。
デンマークサッカー協会（DBU）はその後、公式声明で「エリクセンは意識があり、容体は良好。試合は中止」と発表した。
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医療スタッフがペースメーカーの反応を確認した
同MFがオーデンセ大学病院へ搬送された後、5年前にエリクセン選手が倒れた際も当直だったデンマーク代表チームドクターのモーテン・ボーセン氏は、選手に埋め込まれた植込み型除細動器（ICD）が機能したと説明した。「クリスティアンは容体が良好で、自力でピッチを後にしました。ペースメーカーは正常に作動したようです」とボーセン氏はデンマークサッカー協会（DBU）の公式サイトで述べた。
さらにボーセン氏は、倒れた直後の状況について「一時的に意識を失ったがすぐに回復し、すぐにコミュニケーションを取れた。現在、病院で検査を行い、原因を特定する予定だ。我々は彼や病院の医師たちと常に連絡を取り合っている。クリスティアンは元気で、選手全員に『元気だ』と伝えてほしいと頼んできた」と語った。
チームメイトや監督は動揺を隠せなかった
デンマーク代表のブライアン・リーマー監督は、選手たちの精神的な負担が試合続行を不可能にしたと認めた。エリクセンはピッチを去る際、チームメイトに手を振って元気な姿を見せたが、心理的な影響は残った。
また、リーマー監督は「倒れる数分前、マリノフスキーとの小競り合いで苦しそうな表情をしたが、原因はそれではなかった。その瞬間から、私にも選手にも試合を続けることは不可能だった」と語った。
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世界のサッカー界が結束する
ヴォルフスブルクのスター選手に、欧州各地から追悼と励ましの声が寄せられている。エリクセンが3年間活躍したマンチェスター・ユナイテッドは声明で「デンマーク代表から届いた最新情報に勇気づけられています。さらなるニュースを待つ間、クラブ一同、クリスチャンと家族に力と愛を送ります」と述べた。
古巣トッテナムも「エリクセンと家族に思いを寄せ、一日も早い回復を祈っている」とメッセージを送った。所属するヴォルフスブルクは、デンマークサッカー協会と連携し、検査結果を待っている。