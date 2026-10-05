カーディフでの決勝点は、ドラマなしでは生まれなかった。ホイルンドは12ヤードの位置から、ダニー・ウォードと対峙しなければならなかったからだ。ウェールズ代表GKはキックの前にストライカーの気をそらそうとしたが、ホイルンドは動じなかった。本人は後に、この競り合いを楽しんでいたと説明している。ネットを揺らした後には、この短い心理戦で自分が勝ったことを示すため、GKに「冷たい視線」を送ったことも認めた。

ホイルンドは試合終了後、このような高いプレッシャーがかかる場面に備え、トレーニングで特別に準備していたことを明かした。「PKは練習してきた。アタッカーとして、そこに優れていることは重要だと思う。自分が背負いたい責任でもあるから、練習してきたんだ。それがこのゲームというものだ。GKがフェイントをかけたり、ああいうことをしてきた時は、少しやり返さないといけないと感じる」と、そのストライカーは語った。