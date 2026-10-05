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翻訳者：
デンマーク代表のブライアン・リーマー監督、ナポリのスターがウェールズ戦の勝利を決めた後、ラスムス・ホイルンドをアーリング・ハーランドになぞらえる
リーマー、新たなデンマークの王を絶賛
デンマーク代表FWは日曜夜、再び勝敗を分ける存在となり、ウェールズ相手に1-0の勝利をもたらす冷静さを示した。カーディフで行われた重要なネーションズリーグの一戦で、23歳のFWはPKの場面でキッカーを務め、これを冷静に決めてチームに勝ち点3をもたらした。この最新の活躍により、直近4試合で3得点という好調ぶりが続いており、ノルウェーのスーパースター、アーリング・ハーランドの最近の得点数にも並んでいる。
リーマーも同様に賛辞を送り、マンチェスター・シティの大黒柱と大胆に比較した。リーマーは『TV2 Sport』に対し、「ラスムス・ホイルンドは王座を奪った。ノルウェーの人々は彼がアーリング・ハーランドだとは思わないかもしれないが、私たちにとってはそうだ。彼が見せているものには最大級の賛辞を送るしかない」と語った。
- Getty Images Sport
国際舞台の怪物
最近のホイルンドの活躍に驚嘆しているのは、監督だけではない。チームメートのラスムス・ニッセン・クリステンセンも、このストライカーのフィジカル面の成長と技術的な向上を絶賛。彼を「モンスター」と表現し、国際舞台でついに自身のプレーのあらゆる要素がかみ合い始めたと評した。さらにこのDFは、若きFWが現在、キャリア最高のプレーを見せていると指摘した。
「彼がこれ以上に良かったのを見たことがない。4試合すべてで、彼は我々に大きく、そして素晴らしいパフォーマンスをもたらしてくれた。彼はモンスターだ。これまで代表では自分の中で結びつけられないと感じていたいくつかの要素を、直近4試合では本当に実現している。文句なしに傑出している」とクリステンセンは説明した。
心理戦と冷静さ
カーディフでの決勝点は、ドラマなしでは生まれなかった。ホイルンドは12ヤードの位置から、ダニー・ウォードと対峙しなければならなかったからだ。ウェールズ代表GKはキックの前にストライカーの気をそらそうとしたが、ホイルンドは動じなかった。本人は後に、この競り合いを楽しんでいたと説明している。ネットを揺らした後には、この短い心理戦で自分が勝ったことを示すため、GKに「冷たい視線」を送ったことも認めた。
ホイルンドは試合終了後、このような高いプレッシャーがかかる場面に備え、トレーニングで特別に準備していたことを明かした。「PKは練習してきた。アタッカーとして、そこに優れていることは重要だと思う。自分が背負いたい責任でもあるから、練習してきたんだ。それがこのゲームというものだ。GKがフェイントをかけたり、ああいうことをしてきた時は、少しやり返さないといけないと感じる」と、そのストライカーは語った。
- AFP
リーダーシップの役割を担う
ホイルンドの決勝点により、デンマーク代表での通算得点は16ゴールとなり、そのうち実に8ゴールが直近1年間で生まれている。若さはあるものの、このFWは自国の主要な得点源として大きな期待を背負う準備は完全に整っていると感じている。自らの人間性と向上心に自信を持つホイルンドは、前線でのリーダー役を全面的に受け入れており、代表チームのために必要な努力を続けることに専念している。
「自分には個性があるし、自分が持っているものを分かち合いたい。年齢のことでは少し不利に見られるかもしれないが、自分は最大級の舞台、最大級のスタジアムでプレーしてきたし、本大会も経験してきた。その役割を引き受ける準備はできているし、これからも努力を続けていく」と、ホイルンドは付け加えた。
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