デンマーク代表のブライアン・リーマー監督、クリスティアーノ・ロナウド不在ならポルトガルは大きな問題に直面すると警告

ロナウドを巡る議論ではしばしば、41歳のストライカーを生かすために必要な戦術的変化が焦点となる。デンマークの選手とスタッフは、アル・ナスルのこの選手を擁するポルトガル代表が、より若い選択肢を前線に据えたチームとは異なる形で機能することを十分に理解している。キャリアの中で4度ロナウドと対戦してきたデンマーク代表DFヨアキム・メーレは、伝説的ストライカーがエネルギッシュなゴンサロ・ラモスより動きは少ないかもしれない一方で、決定力は変わらぬ脅威だと指摘した。メーレは、最高の状態にある日にはロナウドが今なお試合を決めるハットトリックをやってのける力を持っており、守備者にとってマークし続けるのが悪夢のような存在だと強調した。

「彼が出場する時はもちろん違う。利点もあれば欠点もあり得る。おそらく彼は、もう少しエネルギッシュでマークしにくいゴンサロ・ラモスより、動かないタイプのストライカーだ。でも、これまで彼が見せてきたものを考えれば、そのクオリティーは分かっているし、調子の良い日にはハットトリックを決めることだってできる」とメーレは述べた。