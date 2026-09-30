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デンマーク代表のブライアン・リーマー監督、クリスティアーノ・ロナウド不在ならポルトガルは大きな問題に直面すると警告
リーマー、伝説的FWを擁護
ポルトガルがネーションズリーグでデンマークと対戦する準備を進める中、再びロナウドに注目が集まっている。41歳でありながら、元レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドの象徴的存在である同選手は、今なお母国代表の中心的存在であり続けている。リーマーは、このベテランが身を引くべきだと考える批判の高まりを退け、そのような議論は彼ほどの選手に対して敬意を欠くものだと表現した。リーマーは、ロナウドの影響力はピッチ上での結果をはるかに超えるものであり、チーム内の構造を維持する「接着剤」の役割を果たしていると強調している。
「彼は、人々が過小評価している選手だと思う。あのチームで彼が持つ重要性を、人々は過小評価している。彼が代表でのプレーをやめる日、序列という点で大きな問題が生じると私は思っている。彼はそれを非常に、非常に細い糸で何とかつなぎ止めているのだと思うし、その重要性を過小評価すべきではない」と、デンマーク代表指揮官は『TV2』に語った。
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ポルトガルにとっての戦術的トレードオフ
ロナウドを巡る議論ではしばしば、41歳のストライカーを生かすために必要な戦術的変化が焦点となる。デンマークの選手とスタッフは、アル・ナスルのこの選手を擁するポルトガル代表が、より若い選択肢を前線に据えたチームとは異なる形で機能することを十分に理解している。キャリアの中で4度ロナウドと対戦してきたデンマーク代表DFヨアキム・メーレは、伝説的ストライカーがエネルギッシュなゴンサロ・ラモスより動きは少ないかもしれない一方で、決定力は変わらぬ脅威だと指摘した。メーレは、最高の状態にある日にはロナウドが今なお試合を決めるハットトリックをやってのける力を持っており、守備者にとってマークし続けるのが悪夢のような存在だと強調した。
「彼が出場する時はもちろん違う。利点もあれば欠点もあり得る。おそらく彼は、もう少しエネルギッシュでマークしにくいゴンサロ・ラモスより、動かないタイプのストライカーだ。でも、これまで彼が見せてきたものを考えれば、そのクオリティーは分かっているし、調子の良い日にはハットトリックを決めることだってできる」とメーレは述べた。
チーム練習を欠席
リーマーがロナウドの重要性を強調する一方で、このFWがすぐに起用できるかどうかは、直近のグループ練習を欠席していることで不透明になっている。『A Bola』によると、主将はノルウェー戦の勝利で出番のない交代要員にとどまった期間を経て、メインのスカッドを離れて時間を過ごしていたと報じられている。報道では、ロナウドはその試合前日以降、通常どおりのトレーニングを行っておらず、代わりにコンディション管理を目的とした個別の特別メニューに取り組んでいるという。
状況が大きく動いたのは、ロナウドがマルメのエレダ・スタディオンに短時間姿を見せたものの、その後まもなくチームホテルへ戻った時だった。ポルトガルサッカー連盟は、同スタジアムの施設には彼のリカバリープランに必要な特定の機器が備わっていなかったと説明した。練習欠席が続いているにもかかわらず、現時点で負傷を示す公式なメディカル情報は出ていない。
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デンマークは引き続き厳戒態勢にある
ロナウドのデンマーク戦でのこれまでの実績を踏まえれば、パルケンでピッチに立つことになれば、影響力を示そうと強い意欲を見せる可能性が高い。キャリアを通じてデンマークとは9回対戦し、その試合で4得点を挙げている。全盛期は過ぎたとの批判がある中でも、彼の存在そのものが相手にとって心理的な重圧となる。一方、デンマーク陣営は年齢や直近のトレーニング状況にかかわらず、ボックス内で彼がもたらす脅威に警戒を強めている。
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