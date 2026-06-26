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デンベレの活躍でフランスが4－1でノルウェーに快勝。ハーランドは欠場。レ・ブルーはグループ首位でステージを終えた。

ノルウェー 対 フランス
ワールドカップ
ノルウェー
フランス

「レ・ブルー」は、ハーランド不在のノルウェーに容赦しない

フランスは絶好調のムバッペとデンベレの活躍でグループIを全勝突破。セネガル、イラクに続きノルウェーも下した。 ボストンでの一戦は、母を亡くしたデシャン監督に代わりステファンが率いたフランスが4－1で快勝。Mbappéがハットトリックを達成し、アスゴーとドゥエも加点した。


前回大会準優勝国フランスにとって、この試合を有利に進める要因の一つがノルウェー・ソルバッケン監督の采配だった。同監督はハーランド、ソルロート、オデガード、ヌサといった主力を全員外し、グループ首位の可能性を自ら手放した。 この采配は、得点を狙うフランスを容赦しなかった。デンベレは7分から32分までの25分でハットトリックを達成し、大会史に名を刻んだ。 ムバッペは開始20秒でクロスバーを直撃するシュートを放ち、2アシストを記録。通算6アシストで大会最多の攻撃ポイントとなった。


1－3とされる前に、初出場のアースガードが独走で1－2とし反撃。後半立ち上がりは勢いが増した。 ボブが好機を創出しPKを獲得したが、ストランド＝ラーセンのキックは中央に集まりマイニャンがセーブ。その後もフランスGKを脅かした。 交代策が功を奏し、試合は波乱なく進んだ。アディショナルタイムにはパリSGのバルコラとドゥエが連係し、4－1の決定弾を奪った。



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  • 試合記録

    ノルウェー対フランス 1-4

    得点者：6、20、32分 デンベレ（F）、21分 アースガード（N）、94分 ドゥエ（F）



    ノルウェー（4-3-3）：セルヴィク；アウルスネス、ファルケナー（66分 ランガス）、オスティガード、ビョルカン（46分 ペダーセン）；アースゴー、ベルグ、トースヴェット（46分 トースビー）；ボブ（83分 ヌサ）、ストランド＝ラーセン、シェルデルップ（83分 ハウゲ）。 監督：ソルバッケン


    フランス（4-2-3-1）：マイニョン；クンデ（86分 マロ・グスト）、ウパメカノ（76分 コナテ）、ラクロワ、テオ・エルナンデス；チュアメニ、コネ；デンベレ（65分 バルコラ）、オリゼ（65分 シェルキ）、ドゥエ；ムバッペ（86分 マテタ）。 監督：ステファン


    主審：オリバー


    警告：ベルグ（N）、チュアメニ（F）

    退場：なし

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  • ゴールとハイライト

    94分、ドゥエがヘディングで4点目。バルコラの左クロスをPSGのドゥエが頭で合わせた。


    72分 マイニャンが再び好セーブ。ノルウェーがカウンターからアスガードがボブへ展開し、そのシュートをマイニャンが阻止。


    63分 ボブが再び脅かす：元マンチェスター・シティのボブがチャンスを作るが、マイニャンが阻止。


    56分 フランス4点目まであと少し：ムバッペがペナルティエリア際から右足を狙うも、わずかに枠の上。


    50分 ノルウェーにPKが与えられるが、マイニャンが阻止：ボブがフェイントでテオ・エルナンデスを翻弄し、ペナルティエリア内で倒される。ストランド＝ラーセンのPKは角度がなく、マイニャンがセーブ。



    前半


    44分 ムバッペが再び好機を演出：デンベレへの2アシストに満足せず、三角パスからコネへ絶妙パス。セルヴィクが再びローマ所属の選手へ飛び出し、決定的なセーブ。


    43' 両チームにチャンス：ノルウェーはファルケナーズの軽率なバックパスをドゥエが奪うが、セルヴィクが阻む。続くCKではウパメカノがアースガードへの折り返しをヒールでカットし、簡単なタップインを阻止した。


    32分 デムベレを止める者はいない：右サイドでボールを受け、間を置いてファーポストへ正確なシュート。セルヴィクには届かない。


    28分 ノルウェーが攻勢を強める。シェルデルップの左サイド突破からストランド＝ラーセンがシュートチャンスを得るも、マイニャンに阻まれた。


    21分 ノルウェーがすぐさま1点を返す。シェルデルップのパスを受けたアースガードがウパメカノをフェイントでかわし、右足でマイニャンを破った。


    20分 再びデンベレ：ムバッペがオスティガードを置き去りにし、デンベレへ展開。デンベレは中央へ切り込み、遠距離からファーへ沈めた。


    17分 再びムバッペ：左サイドを突破し中央へ切り込むが、シュートはセルヴィクが阻止。


    14分 ノルウェー好機：ストランド＝ラーセンが右足で受けるも枠上へ。


    6分 フランス先制：ムバッペの鋭いパスが守備を崩し、デンベレが右足で流し込んだ。


    4分 フランスが再び迫る：デシャン監督の喪中欠場でステファンが率いるフランスにまたもチャンス。ローマMFコネがリバウンドから右足シュート、セルヴィクが好セーブ。


    1分 フランスが好スタート：中盤でボールを奪い、オリゼの縦パスを受けたムバッペが角度のない位置からシュート。クロスバーを直撃し、開始20秒での決定機となった。

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