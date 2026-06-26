フランスは絶好調のムバッペとデンベレの活躍でグループIを全勝突破。セネガル、イラクに続きノルウェーも下した。 ボストンでの一戦は、母を亡くしたデシャン監督に代わりステファンが率いたフランスが4－1で快勝。Mbappéがハットトリックを達成し、アスゴーとドゥエも加点した。





前回大会準優勝国フランスにとって、この試合を有利に進める要因の一つがノルウェー・ソルバッケン監督の采配だった。同監督はハーランド、ソルロート、オデガード、ヌサといった主力を全員外し、グループ首位の可能性を自ら手放した。 この采配は、得点を狙うフランスを容赦しなかった。デンベレは7分から32分までの25分でハットトリックを達成し、大会史に名を刻んだ。 ムバッペは開始20秒でクロスバーを直撃するシュートを放ち、2アシストを記録。通算6アシストで大会最多の攻撃ポイントとなった。





1－3とされる前に、初出場のアースガードが独走で1－2とし反撃。後半立ち上がりは勢いが増した。 ボブが好機を創出しPKを獲得したが、ストランド＝ラーセンのキックは中央に集まりマイニャンがセーブ。その後もフランスGKを脅かした。 交代策が功を奏し、試合は波乱なく進んだ。アディショナルタイムにはパリSGのバルコラとドゥエが連係し、4－1の決定弾を奪った。









このページにはアフィリエイトリンクが含まれています。これらのリンクを通じてサブスクリプションを申し込むと、当サイトには手数料が入ります。



