火曜日のイラク戦を3-0で制したデシャン監督は、エースウインガーを擁護した。6月16日のセネガル戦（3-1勝利）後、80分間プレーしたデンベレはドリブルもシュートも成功せず批判を受けた。監督は試合後、「もう彼を責めないでくれ」と記者団に語った。

その試合では80分間プレーし、ブラッドリー・バルコラと交代したが、ドリブル成功0回、枠内シュート0本だった。 デシャン監督は「これで君たち（記者たち）も彼への批判を止め、別の標的を探すだろう。 彼には何も問題がない。ただ、年間を通じて慣れているシステムとは異なる戦術に順応している最中なのだ。コンディションが整えば、あとは調整の問題に過ぎない」