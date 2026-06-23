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デンベレがW杯初得点を挙げた直後、デシャン監督は「彼を責めるのはやめてほしい」と批判を退けた。
デシャン監督、デンベレ批判に反論
火曜日のイラク戦を3-0で制したデシャン監督は、エースウインガーを擁護した。6月16日のセネガル戦（3-1勝利）後、80分間プレーしたデンベレはドリブルもシュートも成功せず批判を受けた。監督は試合後、「もう彼を責めないでくれ」と記者団に語った。
その試合では80分間プレーし、ブラッドリー・バルコラと交代したが、ドリブル成功0回、枠内シュート0本だった。 デシャン監督は「これで君たち（記者たち）も彼への批判を止め、別の標的を探すだろう。 彼には何も問題がない。ただ、年間を通じて慣れているシステムとは異なる戦術に順応している最中なのだ。コンディションが整えば、あとは調整の問題に過ぎない」
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フランス代表監督が語る、揺るぎない信頼
デシャン監督は会見で、デンベレがチームに不可欠な理由を説明した。2018年W杯優勝メンバーで代表61試合8得点を誇るデンベレについて、監督は「彼のメンタリティは素晴らしい。私は彼を信頼しているし、彼もそれを理解している」と語った。
デシャンは「彼は私の信頼を勝ち取っており、本人も理解している。自分を疑うタイプではないが、今日のようなプレーでその能力を示した。これまで欠場が多かったものの、2018年から代表に選ばれ、多くは途中出場だった」と説明した。 今日のパフォーマンスは彼自身にも、何よりも代表チームにも良いことだ」
パリ・サンジェルマンのスター選手にとっての歴史的な節目
デンベレはイラク戦で68分間活躍し、歴史的記録を達成後にデシレ・ドゥエと交代した。彼はアーメド・バシルのファーストタッチミスをカットし、キリアン・ムバッペへの決定的なアシストを含む3本のキーパスを記録した。 約10分後、オリゼのスルーパスで1対1を迎え、冷静にネットを揺らし主要大会初ゴール。パリ・サンジェルマンでは2025年と2026年にチャンピオンズリーグ連覇を達成した彼。批判的な視線を、最高の結果で跳ね返した。
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フランスとデンベレの今後はどうなるのか？
フランスはノルウェーとのグループリーグ最終戦へ準備を進める。両チームとも2戦全勝で勝ち点6を挙げている。この試合でグループ首位が決まる。得点の重圧から解放されたデンベレは、無敗で終えたいフランスで重要な役割が期待される。