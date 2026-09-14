AFP
翻訳者：
デンベレが激怒：エムバペのバロンドール発言が裏切りへの懸念を呼び、フランスに亀裂を生む
エムバペの発言が怒りを呼ぶ
フランス代表内の雰囲気は、この2人のスターによる最近の舌戦を受け、ますます険悪になっている。エムバペは自身について「常に選ばれし者だと見なされてきた」と主張し、チームメートは負傷のために「異なるキャリア」を歩んできたと示唆した。これを受け、デンベレは日曜日のパリ・サンジェルマンのブレスト戦1-0勝利後、即座に反論した。「僕は一度も選ばれし者ではなかった。懸命に努力し、その結果としてパリで素晴らしい1年を得た」
『レキップ』によると、こうした具体的な発言がデンベレにとって決定的な引き金となった。近年、主将によるいくつもの発言に苛立ちを覚えながらも、デンベレはこれまで常に公の場では沈黙を保ぶことを選んできたという。
- Getty Images Sport
デンベレ、主将に裏切られたと感じる
元選手で解説者のジェローム・ロタンは、デンベレがこの状況に信じられないほど憤っており、最近の発言を自分への直接的な侮辱と受け止めていると説明した。この反感は、エムバペが代表のチームメートたちを見下しているように映ったことに起因している。
ロタンは『RMC Sport』で、その怒りの大きさを明かし、こう語った。「デンベレがこれを非常に悪く受け取ったのは間違いない。彼はキリアン・エムバペに非常に怒っている。彼にとっては一種の裏切りだ。言葉は強いが、まさにそのように受け止めている」。また、『レキップ』は、エムバペがこの反応に完全に不意を突かれたとも伝えている。
ドレッシングルームで二つの派閥が形成される
フラストレーションはデンベレだけにとどまらず、代表チームの複数のメンバーが主将への忍耐を失いつつあると報じられている。かつてこのチームを特徴づけていた結束は、いまや分裂した忠誠心へと崩れ始めている。個人タイトルをめぐる継続的なメディアキャンペーンによって、選手たちは困惑し、疎外感を抱いている。
この危険な亀裂を強調する形で、ロテンは次のように付け加えた。「聞いているところでは、フランス代表には、またしても彼のあらゆる発言を理解できない選手が大勢いる。チーム・デンベレ寄りで、チーム・エムバペ寄りではない選手のほうが多い。とはいえ同じチームのはずだが、どうやら今は2つのチームになってしまっているようだ」
- AFP
ジダン、最初の重大な試練へ
一連の出来事以降、両者は口をきいていないと報じられており、ジネディーヌ・ジダンは金曜日に自身初の招集メンバーを発表するにあたって、緊張感の漂う状況に直面している。エムバペとデンベレが次回のインターナショナルブレークに向けてクレールフォンテーヌに合流する際、新監督はチームの調和を取り戻すため、重要な和解の話し合いを進める必要がある。
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