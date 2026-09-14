デンベレが激怒：エムバペのバロンドール発言が裏切りへの懸念を呼び、フランスに亀裂を生む

フランス代表内の雰囲気は、この2人のスターによる最近の舌戦を受け、ますます険悪になっている。エムバペは自身について「常に選ばれし者だと見なされてきた」と主張し、チームメートは負傷のために「異なるキャリア」を歩んできたと示唆した。これを受け、デンベレは日曜日のパリ・サンジェルマンのブレスト戦1-0勝利後、即座に反論した。「僕は一度も選ばれし者ではなかった。懸命に努力し、その結果としてパリで素晴らしい1年を得た」

『レキップ』によると、こうした具体的な発言がデンベレにとって決定的な引き金となった。近年、主将によるいくつもの発言に苛立ちを覚えながらも、デンベレはこれまで常に公の場では沈黙を保ぶことを選んできたという。