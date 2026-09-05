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翻訳者：
デンバ・バ、ユルゲン・クロップの有名なゲーゲンプレスの真の生みの親はラルフ・ラングニックとホッフェンハイムだったと主張
ヘビーメタル・フットボールの起源
クロップはボルシア・ドルトムントとリヴァプールでハイテンポなゲーゲンプレスのスタイルを広めたことで広く称賛されているが、その戦術的青写真は別の場所に起源があったのかもしれない。
『FourFourTwo』の取材に応じたバは、ラルフ・ラングニックが率いていたホッフェンハイムが、2008-09シーズンのブンデスリーガ序盤にドルトムントを驚かせた経緯を詳しく語った。ホッフェンハイムは、相手を圧倒する執拗な攻撃的アプローチでドイツサッカー界を驚かせた。
ホッフェンハイムは開始30分までに2-0とリードを奪い、アグレッシブなプレッシングでクロップのシステムを完全に機能不全に陥れた。この激しい一戦はクロップにとって大きな転機となり、前に出て戦うこの消耗の激しい戦術システムが持つ破壊力を、彼は即座に見抜いた。
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バは息をのむようなパフォーマンスを振り返った
バは、その特定の試合で厳しいゲームプランを遂行したことで選手たちの身体的負担がいかに大きかったかを覚えている。「あれはリーグ第5節だった。ホッフェンハイムはブンデスリーガに昇格したばかりだった」と、バは『FourFourTwo』に語った。「僕たちのプレースタイルはドイツで新鮮な風だった。チームは相手がどこであろうと、立ち上がりからすべてを出し切る攻撃的なサッカーをしていた。トップリーグでの経験不足はほとんど感じさせなかった。それをハードワークと大胆さで補っていたからだ。あの日は、わずか30分でボルシア・ドルトムント相手にすでに2-0でリードしていた。ものすごい強度でプレーしたのを覚えている。ピッチですべてを出し切ったから、試合後は完全に疲れ果てていた。信じられないような試合だった」
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監督人事の勢力図を変える
そのパフォーマンスがクロップに与えた深い衝撃は、バが後にラングニックとの会話の中でそのことを知るまで、明らかにはならなかった。「何年も後になってラルフ・ラングニックと話した時、彼は興味深い逸話を聞かせてくれた」とバは付け加えた。「あの大敗の後、クロップはその瞬間から、自分のすべてのチームにああいうプレーをさせたいと思うようになったと彼に認めた。彼はそれをドルトムントで実践し、その後リヴァプールでも実践した。ある意味で、私たちはユルゲンのゲーゲンプレスの先駆者だった」
この戦術的な目覚めは、クロップがドルトムントでリーグ連覇を成し遂げる助けとなり、その後クロップは同じ執拗な青写真を用いてリヴァプールをイングランドとヨーロッパの王者へと変貌させた。
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