そのパフォーマンスがクロップに与えた深い衝撃は、バが後にラングニックとの会話の中でそのことを知るまで、明らかにはならなかった。「何年も後になってラルフ・ラングニックと話した時、彼は興味深い逸話を聞かせてくれた」とバは付け加えた。「あの大敗の後、クロップはその瞬間から、自分のすべてのチームにああいうプレーをさせたいと思うようになったと彼に認めた。彼はそれをドルトムントで実践し、その後リヴァプールでも実践した。ある意味で、私たちはユルゲンのゲーゲンプレスの先駆者だった」

この戦術的な目覚めは、クロップがドルトムントでリーグ連覇を成し遂げる助けとなり、その後クロップは同じ執拗な青写真を用いてリヴァプールをイングランドとヨーロッパの王者へと変貌させた。