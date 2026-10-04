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デンゼル・ダンフリース、守備の立て直しを要求 失点の多いオランダは2026年初のクリーンシートを狙う
11試合でクリーンシートはゼロ
オランダは日曜日のネーションズリーグでセルビアと対戦するにあたり、明確な目標を掲げている。それは自陣のゴールを守り抜くことだ。シャビ監督の下で無敗を維持している一方で、オランダは2026年を通して守備の安定感に苦しんできた。実際、2026年の11試合で一度もクリーンシートを達成できておらず、この数字は今もチームにとってフラストレーションの原因となっている。
チームは最近、ギリシャ戦で2点ビハインドを追いついて勝ち点1を確保したが、これは粘り強さを示す一方で、最終ラインの脆さが続いていることも浮き彫りにした。ネーションズリーグのグループでは現在、1勝2分けで2位につけており、守備面での綻びがチーム内での話し合いにおける最大の焦点となっている。
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ダンフリース、オランダに守備の引き締めを求める
ダンフリースはオランダ代表のチームメートに向けて檄を飛ばし、フィリップス・スタディオンで行われる次戦のセルビア戦を前に、守備面の脆さを改善するよう促した。代表の最終ラインで継続的に起用されているダンフリースは、これほど高いレベルのDF陣を擁するチームが、これほど頻繁に失点していてはならないと強調した。
「チームにとってはいい挑戦だ。僕たちは変わりたいし、失点も減らしたい」とダンフリースは語った。「問題ではないが、もちろん課題ではある。自分たちのDFを見れば、あれほど多くの失点をするべきではない。そこは改善に向けて取り組んでいる注意点の一つだ」
国際日程への懸念
焦点は引き続きピッチ上のパフォーマンスに当てられているが、国際試合日程の構成も陣営内で議論の的となっている。現在のネーションズリーグ期間は、従来の分割方式ではなく、より長い単一の中断期間に凝縮されている。ダンフリースは、こうした日程変更が国内での活動から長期間離れることを求められる選手たちに与える影響について、一定の懸念を示している。
28歳の同選手は、クラブでの任務から長く離れることになるため、この新しい形式は好ましくないとの考えを示した。「シーズン中にこれほど長い中断が入るのは大きい」と、そのDFは語った。「実際、私は賛成ではない。クラブをかなり長い間離れることになるからだ。以前の方式の方が少し良かったとも思うが、それでも日程は尊重しなければならない」
- AFP
究極の守備テスト
守備面への懸念はあるものの、シャビ新体制には楽観論も広がっている。チームは戦術面で新たな柔軟性を示し、ボール支配でも優位に立てる力を見せている一方で、トランジションの局面では脆さも露呈してきた。セルビアはフィジカル面で厳しい試練を与える相手であり、空中戦やセットプレーの場面でオランダの粘り強さが確実に試されることになる。ダンフリースと4バックの仲間たちにとって、この一戦は単なる勝ち点3以上の意味を持つ。ついにクリーンシートの術を身につけたことを証明する好機でもある。オランダがグループ内で巻き返し、ノックアウトステージ進出を果たすためには、最終ラインでしっかりと締めることが不可欠だ。
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