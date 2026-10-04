オランダは日曜日のネーションズリーグでセルビアと対戦するにあたり、明確な目標を掲げている。それは自陣のゴールを守り抜くことだ。シャビ監督の下で無敗を維持している一方で、オランダは2026年を通して守備の安定感に苦しんできた。実際、2026年の11試合で一度もクリーンシートを達成できておらず、この数字は今もチームにとってフラストレーションの原因となっている。

チームは最近、ギリシャ戦で2点ビハインドを追いついて勝ち点1を確保したが、これは粘り強さを示す一方で、最終ラインの脆さが続いていることも浮き彫りにした。ネーションズリーグのグループでは現在、1勝2分けで2位につけており、守備面での綻びがチーム内での話し合いにおける最大の焦点となっている。