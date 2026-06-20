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デンゼル・ダムフリーズは、ワールドカップの重要な試合を前に、オランダ代表のロッカールームに「少しの熱気」を求めた。
「インテル」のメンタリティを取り入れる
2026年W杯を前に『Voetbal International』の取材に応じたダムフリーズは、クラブと代表の雰囲気の違いを語った。レアル・マドリードへの移籍が噂されるこのDFは、今夏優勝争うにはクーマン率いるチームがさらに鋭さが必要だと語る。
「お互いにより厳しい要求をすべきだ」とダムフリーズは語る。「EUROで学んだ。チームはもっと本音を言い合えるべきで、私もそうする。私は責任を担うタイプだ。チームには少しの闘志が必要だ。」
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進歩のために衝突する
インテルを退団するダムフリーズは、サン・シーロのロッカールームのような緊張感がオランダ代表にも必要だと語った。代表キャンプは前向きな雰囲気で知られるが、彼は摩擦のなさが大舞台で力を出せない原因になっていると指摘した。 オランダは現在、日本、スウェーデン、チュニジアと同じグループFで戦っている。ダムフリーズが出場した日本との開幕戦は2-2の引き分けに終わり、次戦は土曜日のスウェーデン戦だ。
「インテルでは互いに激しくぶつかり合うことができる。個性豊かな選手が多く、確固たる意見を持つ選手ばかりなので、事実上、自分の主張を貫かざるを得ない状況になる」とダムフリーズはインテルと自国代表を比較して語った。「オランダ代表は自発性と前向きさにあふれた非常に居心地の良いグループだが、時折、もう少し互いに刺激し合うべきだ。もちろん、それは常にチームを向上させることを目的としてのことだ。」
ユーロ大会での不振から得た教訓
過去の悔しさを胸に、ダンフリースはリーダーとして失敗を繰り返さない決意だ。互いに率直な批判を交わし、強靭なチームを作り、ノックアウトステージを突破する。 オランダ代表はユーロ2024で準決勝、2022年ワールドカップで準々決勝に進出した。過去3度の準優勝を経て、今夏は史上初のワールドカップ優勝を狙う。
求めるのは不和ではなく、ミスを指摘し合うプロとしての責任感だ。成功の基盤は透明性だと信じ、全員が同じ方向を向いて最高水準のプレーを維持する。 オランダ代表で73試合11得点を挙げ、昨季インテルでセリエAとコッパ・イタリアの2冠を達成した彼は、高い士気を持って今夏のワールドカップに挑む。
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技術的な向上の兆し
ダムフリーズ監督は、チームに積極的なマインドセットを求める一方で、技術面の向上も早くから指摘した。ボール保持時の規律が改善し、これは彼が求める高いインテンシティをさらに後押しすると考えている。
「最初のパスを正確に、利き足へ送る必要があると理解する選手が増えている。これは前向きな進展だ」
今後の試合に向け準備を進めるオランダ代表。ダムフリーズは、この技術的正確さとロッカールームの「情熱」が、チームを栄光へ導くと期待している。