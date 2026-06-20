デンゼル・ダムフリーズは、ワールドカップの重要な試合を前に、オランダ代表のロッカールームに「少しの熱気」を求めた。

インテルを退団するダムフリーズは、サン・シーロのロッカールームのような緊張感がオランダ代表にも必要だと語った。代表キャンプは前向きな雰囲気で知られるが、彼は摩擦のなさが大舞台で力を出せない原因になっていると指摘した。 オランダは現在、日本、スウェーデン、チュニジアと同じグループFで戦っている。ダムフリーズが出場した日本との開幕戦は2-2の引き分けに終わり、次戦は土曜日のスウェーデン戦だ。

「インテルでは互いに激しくぶつかり合うことができる。個性豊かな選手が多く、確固たる意見を持つ選手ばかりなので、事実上、自分の主張を貫かざるを得ない状況になる」とダムフリーズはインテルと自国代表を比較して語った。「オランダ代表は自発性と前向きさにあふれた非常に居心地の良いグループだが、時折、もう少し互いに刺激し合うべきだ。もちろん、それは常にチームを向上させることを目的としてのことだ。」