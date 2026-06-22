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デンゼル・ダムフリーズはスウェーデン大勝で「自信が高まっている」と語り、オランダ代表のワールドカップでの活躍に期待を示した。
マドリード上空のワールドカップ
オランダがスウェーデンを5－1で下した試合後、ダムフリーズは自身の最終目標を明かした。ただ、ワールドカップ後にレアル・マドリードへ移籍するという報道については「答えません」と語った。
「レアル・マドリードについての質問には答えません」とダムフリーズは試合後の会見で述べた。「ただし、私たちが世界一になる力があるかについては明言できます。はい、あります。」
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高まる自信と前向きなエネルギーがチームを後押ししている
スウェーデン戦の大勝について、ダンフリーズは「初戦の日本戦（2-2）後、チーム雰囲気が一変した」と語った。大差での勝利が勢いを与え、その勢いは練習にも表れているという。
「チームは今、自信に満ちている」とダンフリースは語る。「大勝の後はどのチームもそうなる。良いエネルギーが生まれ、練習でも見える。5－1の勝利はあらゆる面で価値がある」
経験と現実主義に根差した揺るぎない信念
ダムフリーズは、自身の発言が大会前の誇大宣伝だという見方を否定し、現在の手応えは万全なコンディションと豊富な大会経験を持つオランダ代表全体に共通すると語った。
「過去の欧州選手権やワールドカップでは、我々はまずまずの成績を残してきた」とダムフリーズは指摘した。「しかし、このチームには本当に特別なことを成し遂げる力がある。経験は十分にあるが、すべてが完璧に噛み合わなければならない。」
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王座獲得へ全力投球
攻撃的なプレーで高揚感が高まっているが、ダムフリーズ監督は守備の課題について現実的な姿勢を崩さない。日本やスウェーデン戦で4ポイントを奪った後も、チームは完全に集中しており、警鐘を鳴らす必要はないと語った。
「集中力は保たれている」とダンフリーズは話し、こう結んだ。「以前よりチームメイトとの絆は強まっている。他国にも強い選手がいるが、このまま鋭さを保てば優勝できる」。