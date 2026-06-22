オランダがスウェーデンを5－1で下した試合後、ダムフリーズは自身の最終目標を明かした。ただ、ワールドカップ後にレアル・マドリードへ移籍するという報道については「答えません」と語った。

「レアル・マドリードについての質問には答えません」とダムフリーズは試合後の会見で述べた。「ただし、私たちが世界一になる力があるかについては明言できます。はい、あります。」