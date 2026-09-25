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デレ・アリがジェイドン・サンチョへの警鐘に マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アストン・ヴィラでの苦戦を経て、フリーエージェントのイングランド人ウインガーに「逆境」の試練
元トッテナムのスター、デレはコモ退団後にフリーとなっている
元トッテナムの名手デレは、かつて世界屈指の得点力を持つMFの一人と見なされていたが、2025年9月にセリエAのコモを退団して以降、無所属の状態が続いている。イタリアでは途中出場1試合のみに終わった。
30歳の新天地候補としては、役員陣にAリスト級のスターを擁するレクサム、バーミンガム、スウォンジーなどが取り沙汰されてきたが、いまだ契約成立には至っていない。リーグ2のバーネットが最新の関心クラブとして報じられている。衰えつつあるキャリアを立て直すには、デレはどこかで出場機会を見つける必要がある。
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サンチョは7300万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに加入したが、移籍金なしで去った
サンチョにとっては、魅力的なオファーを引き寄せることも必要だ。26歳のウインガーは、2026-27シーズン最初のインターナショナルマッチウィークを迎えても、いまだ所属クラブが決まっていない。2021年には、ポルトガルのGOATであるクリスティアーノ・ロナウドとともに、7300万ポンド（9700万ドル）でオールド・トラッフォードへ移籍したが、そこから比較的短い期間で大きく転落した。元ボルシア・ドルトムントのFWは、移籍金なしでの退団を認められた。
報道によれば、サンチョはイングランド国外での再出発に前向きな姿勢を見せており、そこに計算された賭けとして獲得に動くクラブが現れる可能性はある。しかし、才能がどれほど早く忘れ去られるかを示す証拠がデレだ。
サンチョとデレはキャリアを立て直せるのか？
アストン・ヴィラの元MFホートンは、サンチョが2025-26シーズンをウェスト・ミッドランズでレンタル移籍として過ごすのを見ており、IrishBetting.ieとの提携で取材に応じた中で、GOALに対し、デレはもう一人の苦境にあるスターへの警鐘になるかと問われ、こう語った。「その通りだ。デレを見ればいい。MKドンズからスパーズに来て、すべてが順調に進んでいたのに、その後で一気にこうなってしまった。何が起きたんだ、という話だ。
「彼が悪い選手になったわけではない。ただメンタリティーの問題なんだ。メンタリティーに何が起きたのか。だからこそ、彼が正しい助けを受けていて、周囲の人たちが正しい形で話しかけ、安心させようとしていることを願う。そして最後は自分次第だ。選手としては、自分次第なんだ。
「人生には逆境があるかもしれない。自分はウェスト・ハムに3年いた。最初のクラブだ。戦力外を告げられたが、その直前にはリザーブで19ゴールを決めていて、素晴らしいシーズンを送っていた。それなのに、自分は十分ではないと言われた。多くの若手なら、あそこで二度と表舞台に出てこなかっただろうし、終わっていたはずだ。その壁を乗り越えられなかっただろうからね。でも、自分を信じなければいけないし、それを変えられるのは自分なんだ。
「もちろん人は助けてくれる。心理士もいるし、周りには支えてくれる親しい友人もいる。でも結局のところは自分次第だ。原動力になるのは自分でなければならない。『いいか、見ていろ。君たちの間違いを証明してやる。自分を疑った全員に、自分にはできると証明してやる。それをやるんだ』と言わなければいけない。
「彼らにはまだそのチャンスがある。まだ目の前にあるし、そうするにはまだ十分若い。キャリアでも、外に出て自分に何ができるかを示すだけの年月がまだ残っている。みんなが彼らの幸運を願っている。私は彼らに成功してほしい。私たちのリーグが素晴らしくあってほしいし、私たちのフットボールが素晴らしくあってほしい。選手たちが最高のポテンシャルを発揮してプレーする姿を見に行きたい。それこそが胸を躍らせるものだからだ。」
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サンチョとデレが最後に公式戦に出場したのはいつか
デレの最後の公式戦出場は、元アーセナル、バルセロナ、チェルシーのスターであるセスク・ファブレガスの下で、2025年3月15日に記録された。ACミラン戦では途中出場から10分も持たず、退場処分を受けた。
サンチョは直近の試合出場の最後にトロフィーを掲げた。2026年のヨーロッパリーグ決勝でビラの一員としてプレーしたが、キャリアの重要な岐路で選択肢を見極めながら、辛抱強く時を待たなければならない状況にある。
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