アストン・ヴィラの元MFホートンは、サンチョが2025-26シーズンをウェスト・ミッドランズでレンタル移籍として過ごすのを見ており、IrishBetting.ieとの提携で取材に応じた中で、GOALに対し、デレはもう一人の苦境にあるスターへの警鐘になるかと問われ、こう語った。「その通りだ。デレを見ればいい。MKドンズからスパーズに来て、すべてが順調に進んでいたのに、その後で一気にこうなってしまった。何が起きたんだ、という話だ。

「彼が悪い選手になったわけではない。ただメンタリティーの問題なんだ。メンタリティーに何が起きたのか。だからこそ、彼が正しい助けを受けていて、周囲の人たちが正しい形で話しかけ、安心させようとしていることを願う。そして最後は自分次第だ。選手としては、自分次第なんだ。

「人生には逆境があるかもしれない。自分はウェスト・ハムに3年いた。最初のクラブだ。戦力外を告げられたが、その直前にはリザーブで19ゴールを決めていて、素晴らしいシーズンを送っていた。それなのに、自分は十分ではないと言われた。多くの若手なら、あそこで二度と表舞台に出てこなかっただろうし、終わっていたはずだ。その壁を乗り越えられなかっただろうからね。でも、自分を信じなければいけないし、それを変えられるのは自分なんだ。

「もちろん人は助けてくれる。心理士もいるし、周りには支えてくれる親しい友人もいる。でも結局のところは自分次第だ。原動力になるのは自分でなければならない。『いいか、見ていろ。君たちの間違いを証明してやる。自分を疑った全員に、自分にはできると証明してやる。それをやるんだ』と言わなければいけない。

「彼らにはまだそのチャンスがある。まだ目の前にあるし、そうするにはまだ十分若い。キャリアでも、外に出て自分に何ができるかを示すだけの年月がまだ残っている。みんなが彼らの幸運を願っている。私は彼らに成功してほしい。私たちのリーグが素晴らしくあってほしいし、私たちのフットボールが素晴らしくあってほしい。選手たちが最高のポテンシャルを発揮してプレーする姿を見に行きたい。それこそが胸を躍らせるものだからだ。」