そしてこう続けた。「私には考えがはっきりしているように見える。『そんなことはどうでもいい、金は払わない、彼らは貨物室で移動させる』とね。誰かがそこから利益を得ているのではないか、という疑いすらない。誰もが利益を得ていて、アフリカ人選手たちへの敬意はまったくない。さらに、2024年コパ・アメリカ優勝後のアルゼンチン人選手たちの発言やチャント、そして有色人種の我々の選手たちに対するあの当たりの強さも忘れたくはない。人種差別の告発を前にした彼らの態度も忘れてはならない」と語った。