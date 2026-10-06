クリストフ・デュガリーがRMCの番組「Rothen s'enflamme」に出演し、今夜行われるアルゼンチン対ベナン、そしてメッシにとってアルゼンチン代表ラストマッチとなる一戦について厳しい見解を示した。「恥ずべき試合だと思う。アフリカの選手たちへの敬意を欠いたまま、誰もが利益を得る。こうした試合を組むのは無理がある。相手はアルゼンチンだ。前回はブルキナファソ、今回はベナン。もっといい対戦相手はいなかったのか？」
AFP
翻訳者：
デュガリーがアルゼンチンを批判。「彼らはアフリカ人選手を貨物室で移動させる。自国の有色人種の選手たちへの侮辱を覚えているか？」
有色人種のフランス代表選手たちへの侮辱
そしてこう続けた。「私には考えがはっきりしているように見える。『そんなことはどうでもいい、金は払わない、彼らは貨物室で移動させる』とね。誰かがそこから利益を得ているのではないか、という疑いすらない。誰もが利益を得ていて、アフリカ人選手たちへの敬意はまったくない。さらに、2024年コパ・アメリカ優勝後のアルゼンチン人選手たちの発言やチャント、そして有色人種の我々の選手たちに対するあの当たりの強さも忘れたくはない。人種差別の告発を前にした彼らの態度も忘れてはならない」と語った。
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