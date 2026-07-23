デヤン・クルセフスキとモハメド・クドゥスは、怪我のリハビリが遅れているため、トッテナムのプレシーズン遠征メンバーから外れた。

南半球遠征を控えたトッテナムは、クルセフスキとクドゥスが遠征メンバーから外れたと発表した。デ・ゼルビ監督率いるチームはMKドンズ戦で1-0で勝利し、この勢いでオークランドとシドニーで3試合に臨む予定だ。

クドゥスは1月のサンダーランド戦で太腿四頭筋を痛めて以来、試合に出ていなかったが、最近ジムで練習する姿が捉えられ、復帰が期待されていた。しかし、長距離移動と連戦のリスクを避け、ロンドンで回復に専念させる判断が下された。



