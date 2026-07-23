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デヤン・クルセフスキとモハメド・クドゥスは、怪我のリハビリが遅れているため、トッテナムのプレシーズン遠征メンバーから外れた。
トッテナムの主力2選手、怪我の悩みが続く
南半球遠征を控えたトッテナムは、クルセフスキとクドゥスが遠征メンバーから外れたと発表した。デ・ゼルビ監督率いるチームはMKドンズ戦で1-0で勝利し、この勢いでオークランドとシドニーで3試合に臨む予定だ。
クドゥスは1月のサンダーランド戦で太腿四頭筋を痛めて以来、試合に出ていなかったが、最近ジムで練習する姿が捉えられ、復帰が期待されていた。しかし、長距離移動と連戦のリスクを避け、ロンドンで回復に専念させる判断が下された。
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クルセフスキの復帰はまだ先だ
一方、クルセフスキの状況は楽観視できない。彼は依然としてトッテナムのエンフィールド施設に姿を見せておらず、膝の状態への懸念が高まっている。このスウェーデン人ウインガーは、2025年5月にスパーズがヨーロッパリーグを制した直前に負った怪我で膝蓋骨手術を受け、公式戦出場からすでに14ヶ月が経過している。
14カ月に及ぶ離脱は、かつて攻撃の要だった彼にとって大きな懸念だ。ウィルソン・オドバートとシャビ・シモンズもリハビリのためロンドンに残っている。
新加入選手がツアー初出場へ
怪我の話題が注目される中、デ・ゼルビ監督が選んだ35人のメンバーに入った新戦力にも期待が高まる。特に注目されるのは、1億8500万ポンドで加入したサンドロ・トナリとマテウス・フェルナンデスの2人だ。
アンディ・ロバートソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マルティン・ドゥブラフカもスパーズでの初遠征を迎える。一方、マルコス・セネシはアルゼンチン代表としてW杯決勝に出場したため休暇が延長され、ナポリ移籍が噂されるググリエルモ・ヴィカリオも軽傷で今回の遠征を回避する。
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デ・ゼルビによる再建は続く
トッテナムは昨季、降格を辛うじて回避しプレミアリーグ17位で2シーズン連続残留した。この結果が、デ・ゼルビ監督の下で進める野心的な再建への道を開いた。 今夏はすでに2億3700万ポンドを投じ、あらゆるポジションを補強している。
それでもデ・ゼルビ監督は「チームは順調で、とても良い気分だ。 重要な新戦力を迎え、良いチームになりつつある。クラブの歴史の新章が始まった」とイタリア人監督はSpursPlayに語った。「移籍市場の作業は続いているが、今は満足し、誇りに思い、前向きだ。」
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