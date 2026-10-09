デヤン・クルゼフスキ、マンチェスター・ユナイテッド戦を前にトッテナム復帰へ大きく前進

スウェーデン代表をめぐる前向きなニュースがある一方で、パフォーマンスディレクターのダン・ルーウィンドンが主導するトッテナムの刷新されたメディカル部門は、慎重な姿勢を維持している。クラブは、過去2シーズンを悩ませた負傷危機の再発回避を強く望んでおり、その2シーズンはいずれもコンディション面の問題が影響して17位でのフィニッシュが続いていた。昨季も残留が決まったのは最終節で、それを受けてクラブは選手の負荷管理へのアプローチを全面的に見直した。

クルゼフスキの慎重な復帰プロセスは、このより大きな戦略の一環であり、チームの長期的な健康を守る狙いがある。長期離脱となっていたことを踏まえ、メディカルチームはあまりに早くプレミアリーグの高強度な環境へ戻すことに警戒感を抱いている。復帰までのあらゆる段階はデータで追跡されており、再び長期離脱のリスクを負うことなく、デ・ゼルビの戦術システムが求めるフィジカル面の要求を満たせるかを確認している。