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デヤン・クルゼフスキ、マンチェスター・ユナイテッド戦を前にトッテナム復帰へ大きく前進
待ち望まれていたピッチ復帰
クルゼフスキは回復過程における重要な局面を迎え、500日超ぶりに初めて実戦形式に参加した。スウェーデン代表の同選手は、2025年5月から負傷の悪夢に苦しめられており、複雑な膝蓋骨の問題と闘う中で、10カ月の期間に2度の異なる手術を必要とした。ユヴェントスの元FWは過酷な復帰への道のりを歩んでおり、最近の後退によってトップチームのトレーニングから一時的に外れる時期もあった。
それでも、同選手は3週間のインターナショナルブレイク中に負荷を順調に引き上げることに成功した。クラブのメディカルスタッフはその進捗を細心の注意を払って見守っており、高強度のフットボールへの再導入が、膝にさらなる問題を生じさせないよう管理している。大きな前進として、クルゼフスキはインターナショナルウィンドー2週目にホットスパー・ウェイで行われた11対11のトレーニングマッチに出場した。『Daily Mail』によれば、同選手はトップチームの主力選手たちで構成されたチームに入り、トッテナムのU-21およびU-18の有望株で構成されたチームと対戦した。
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デ・ゼルビ監督、選考で頭を悩ませる
クルセフスキの回復のタイミングは、就任以来このウインガーを公式戦でまだ起用できていないロベルト・デ・ゼルビ監督にとって極めて重要だ。イタリア人指揮官は現在、チーム内で増え続ける稼働状況への懸念に直面している。主将ミッキー・ファン・デ・フェンは代表ウィーク中に指を負傷し、同じオランダ人DFヤン・パウル・ファン・ヘッケも足の問題を抱えており、出場機会が限られている。
さらにトッテナムは、ペドロ・ポロのコンディションを不安視している。同選手は直近のアストン・ビラ戦で負ったハムストリングの負傷により、スペイン代表からの離脱を余儀なくされた。ミハイロ・ムドリク、シャビ・シモンズ、ウィルソン・オドベールトといった主力も離脱している中、クルセフスキ復帰の可能性は、今季開幕から数週間で限界まで消耗しているチームにとって一筋の希望となっている。
ホットスパー・ウェイでのメディカルチェックに慎重姿勢
スウェーデン代表をめぐる前向きなニュースがある一方で、パフォーマンスディレクターのダン・ルーウィンドンが主導するトッテナムの刷新されたメディカル部門は、慎重な姿勢を維持している。クラブは、過去2シーズンを悩ませた負傷危機の再発回避を強く望んでおり、その2シーズンはいずれもコンディション面の問題が影響して17位でのフィニッシュが続いていた。昨季も残留が決まったのは最終節で、それを受けてクラブは選手の負荷管理へのアプローチを全面的に見直した。
クルゼフスキの慎重な復帰プロセスは、このより大きな戦略の一環であり、チームの長期的な健康を守る狙いがある。長期離脱となっていたことを踏まえ、メディカルチームはあまりに早くプレミアリーグの高強度な環境へ戻すことに警戒感を抱いている。復帰までのあらゆる段階はデータで追跡されており、再び長期離脱のリスクを負うことなく、デ・ゼルビの戦術システムが求めるフィジカル面の要求を満たせるかを確認している。
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オールド・トラッフォードでの極めて重要な大一番
トッテナムは開幕5試合で1勝も挙げられず、週末を前にプレミアリーグ最下位に沈んでいる。ここまでの成績は勝ち点2、総得点2で、流れを変えるべくチームにかかるプレッシャーは強まる一方だ。次節はオールド・トラッフォードに乗り込み、マイケル・キャリックの下で調子を模索しているマンチェスター・ユナイテッドと対戦する厳しい一戦となる。クルゼフスキがユナイテッド戦でベンチ入りできる状態にあるかは依然として不透明だが、試合に向けたトレーニング復帰は、同選手がリハビリの最終段階に入りつつあることを示している。
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