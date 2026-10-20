欠場による精神的、肉体的な負担を振り返った元ユヴェントスのクルゼフスキは、トップリーグの舞台から離れていた間に得た自身の成長に目を向けた。長期にわたり公式戦に出られない状況を乗り越えるために必要だった粘り強さを誇りに思っているという。サイドからの鋭い仕掛けと創造性を欠いていた北ロンドンのクラブにとって、彼の復帰は大きな後押しとなる。

このウイングは、過去17カ月に耐えてきた苦難を達観した様子で語った。「この道のりについて、みんなに話すつもりだ。時にはつらくても、素晴らしい道のりだった。困難は美しい」とクルゼフスキは語った。