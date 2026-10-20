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デヤン・クルゼフスキ、トッテナムの勝利で526日間に及ぶ負傷の悪夢に終止符。「より賢く、以前とは違う人間になった」と明かす
試合に対する新たな視点
約1年半にわたる戦線離脱から実戦復帰したクルゼフスキは、自身を「より賢く」「以前とは違う人間」になったと表現した。ウインガーは86分に投入され、スタンディングオベーションを受けた。2025年5月11日に深刻な膝のケガを負って以来、初の出場だった。復帰した試合では、トッテナムがようやく今季のプレミアリーグ初勝利を挙げ、コヴェントリー・シティを3-1で下した。
クルゼフスキは、ピッチを離れていた時間によって、サッカーに対する見方と、プロ選手としての自分自身に対する見方が変わったと強調した。「あの経験をしなければならなかったことに、とても感謝している。今はサッカーをする準備ができている。今の自分は以前とは違うと思う。別人になったと思う。サッカーをしたいという気持ちは変わらないけれど、少し賢くなった。だからうれしい」とクルゼフスキは『スカイ・スポーツ』に語った。
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トッテナムのスター選手、苦境を前向きに受け止める
欠場による精神的、肉体的な負担を振り返った元ユヴェントスのクルゼフスキは、トップリーグの舞台から離れていた間に得た自身の成長に目を向けた。長期にわたり公式戦に出られない状況を乗り越えるために必要だった粘り強さを誇りに思っているという。サイドからの鋭い仕掛けと創造性を欠いていた北ロンドンのクラブにとって、彼の復帰は大きな後押しとなる。
このウイングは、過去17カ月に耐えてきた苦難を達観した様子で語った。「この道のりについて、みんなに話すつもりだ。時にはつらくても、素晴らしい道のりだった。困難は美しい」とクルゼフスキは語った。
コンディション回復までの長い道のり
クルゼフスキはクリスタル・パレス戦で複雑な膝の負傷を負い、軟骨にも広範囲の損傷を受けた。スウェーデン人プレーメーカーはすぐに手術を受けたが、治癒過程で合併症が生じ、翌冬に2度目の修復手術が必要となったことで、回復は大きく遅れた。一連の負傷と合併症により、元ユヴェントスのスター選手は2025-26シーズンを全休。伸び盛りのキャリアを守るため、1年半にわたって一人でのジムトレーニングと集中的なリハビリに苦しみながら取り組んだ。約18カ月ぶりとなる実戦出場は、キャリアでも屈指の過酷な時期を締めくくる、ふさわしい勝利の瞬間となった。
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デ・ゼルビ、ロッカールームのリーダーたちを称賛
クルゼフスキの復帰が大きな注目を集めた一方、この夜はジェームズ・マディソンにとっても重要だった。クラブでの先発出場は2025年5月上旬以来となった。ロベルト・デ・ゼルビ監督は両選手の出場時間を慎重に管理してきたが、2人の存在がもたらすものは、試合の90分間で発揮する力にとどまらないと認めている。デ・ゼルビ監督は、クルゼフスキとマディソンがチームにもたらすリーダーシップと存在感を強調。クラブが過渡期にある中、2人の復帰がチーム全体の精神的な支えになっているとの見方を示した。
「彼らは異なる選手で、才能も経験も個性も違う」とデ・ゼルビ監督は試合後に語った。「彼らがロッカールームにいると、雰囲気が変わる」
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