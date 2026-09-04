Photosport
翻訳者：
デポルティーボ・カリのサッカー選手ヨハン・マルティネス、ファンを名乗る人物らに暴行され銃で脅される
武装襲撃がコロンビアに衝撃を与える
『Marca』の報道によると、マルティネスはカリ市内で、クラブサポーターとされる人物らによる暴力的な襲撃の標的となり、銃を突きつけられて脅迫を受けた。武装した待ち伏せは、同選手が家族とともに市内を移動していた際に起きた。アスカレーロはこの痛ましい出来事を受けて直ちに対応し、選手への全面的な組織的支援を約束するとともに、コロンビアのスポーツ界で高まる暴力を強く非難した。
- Getty Images Sport
クラブがファンによる暴力を非難
カリの幹部はこの犯罪行為を非難する公式声明を迅速に発表した。そのリリースの中で、次のように述べている。「クラブ・プロフェシオナル・デポルティーボ・カリS.A.は、昨日われわれの選手が受けた暴力および脅迫行為を断固として拒絶する。クラブとして、ヨハンとその家族に全面的な支援と連帯を表明する。いかなる形の攻撃、脅迫、威嚇も、フットボールにも社会にも存在する余地はない」
『スーペル・コンボ・デル・デポルテ』に対し、クラブの法務部長フェリペ・レストレポは銃器による脅迫の詳細を明かした。「彼は銃器で脅され、暴行を受けた。こんなことがあってはならない。こうしたことをする人々はファンではない」
選手の安全面への懸念が高まる
マルティネス襲撃事件を受け、コロンビアサッカー界で相次ぐ暴力の中、プロアスリートとその家族に対する安全保障をめぐる激しい議論が再燃している。クラブ幹部は、強盗被害後の精神的トラウマを克服できるよう、選手に集中的な心理カウンセリングを提供していると認めた。愛する家族とともにこの恐ろしい出来事を経験したにもかかわらず、マルティネスは深刻な身体的負傷を負うことなくトップチームの練習に復帰したと報じられている。
- NurPhoto
警察が刑事捜査を開始
カリの当局は、犯行の動機解明と武装襲撃の実行犯追跡に向け、司法当局およびカリ警察と連携して積極的に対応している。次の国内リーグ戦を前に、チームの士気を維持するうえでコーチングスタッフには大きな重圧がのしかかっている。今回の一戦は、この暗い出来事の後、クラブに関わる全員がピッチ上で再び集中力を取り戻そうとする中、精神的な強さが厳しく試される戦いとなる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。