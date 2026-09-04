カリの幹部はこの犯罪行為を非難する公式声明を迅速に発表した。そのリリースの中で、次のように述べている。「クラブ・プロフェシオナル・デポルティーボ・カリS.A.は、昨日われわれの選手が受けた暴力および脅迫行為を断固として拒絶する。クラブとして、ヨハンとその家族に全面的な支援と連帯を表明する。いかなる形の攻撃、脅迫、威嚇も、フットボールにも社会にも存在する余地はない」

『スーペル・コンボ・デル・デポルテ』に対し、クラブの法務部長フェリペ・レストレポは銃器による脅迫の詳細を明かした。「彼は銃器で脅され、暴行を受けた。こんなことがあってはならない。こうしたことをする人々はファンではない」