レアル・マドリーが「ロス・ガラクティコス」によって明確な時代を築いたのと同じように、デポルティーボ・ラ・コルーニャもラ・リーガ復帰を受け、正式に「スーパー・デポル2.0」をお披露目した。下部リーグで8シーズンを過ごし、自動昇格を果たした昇格組のガリシア勢は、夏の移籍市場で合計2500万ユーロ近くを投じ、大きな意思表示を示した。

CEOのベナッシ氏とスポーツディレクターのフェルナンド・ソリアーノ氏は、アントニオ・イダルゴ監督のために、競争力があり、若く、非常に才能豊かなスカッドを構築するという約束を実現した。

積極的な補強策は、大胆な新章の幕開けを告げるものだ。Aコルーニャは、歴史的な黄金期の魔法を再現しようとしている。