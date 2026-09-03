Pius Koller
翻訳者：
デポルティボ・ラ・コルーニャ、10人補強に総額2500万ユーロ近くを投じて「スーペル・デポル 2.0」を始動へ
『スーペル・デポール2.0』が始動する
レアル・マドリーが「ロス・ガラクティコス」によって明確な時代を築いたのと同じように、デポルティーボ・ラ・コルーニャもラ・リーガ復帰を受け、正式に「スーパー・デポル2.0」をお披露目した。下部リーグで8シーズンを過ごし、自動昇格を果たした昇格組のガリシア勢は、夏の移籍市場で合計2500万ユーロ近くを投じ、大きな意思表示を示した。
CEOのベナッシ氏とスポーツディレクターのフェルナンド・ソリアーノ氏は、アントニオ・イダルゴ監督のために、競争力があり、若く、非常に才能豊かなスカッドを構築するという約束を実現した。
積極的な補強策は、大胆な新章の幕開けを告げるものだ。Aコルーニャは、歴史的な黄金期の魔法を再現しようとしている。
- Panoramic by PsnewZ
オーバメヤンが野心的な補強の目玉に
『Marca』によると、デポルティーボは有望な若手レオ・ロマン、エデ、ハイセルハルト、アマトゥッチ、イェンセンの契約解除条項を行使し、土台を築いた。ただ、目玉補強となったのは元マルセイユFWピエール・エメリク・オーバメヤンの獲得で、同選手は最初の3試合で3ゴールと上々の滑り出しを見せた。
クラブはさらに勢いを維持し、アダマ・トラオレを確保。加えて、移籍期限最終日にはマルク・カサドとアトレティコ・マドリーDFホセ・マリア・ヒメネスを期限付き移籍で獲得する驚きの動きも見せた。
「多くの新戦力を加えた競争力のあるスカッドを築きたい」。スポーツ部門は7月にこう警告し、野心的な今夏の大型補強の方向性を示していた。
歴史ある遺産の再構築
「スーパー・デポル2.0」という呼称は、アルセニオ・イグレシアスとハビエル・イルレタの下で築かれたクラブの象徴的な黄金時代に直接由来する。1989年から2000年にかけて、デポルティーボは2部での苦闘からスペインサッカーの頂点へと駆け上がり、1995年にコパ・デル・レイを制し、2000年には歴史的なラ・リーガ優勝を成し遂げた。
その伝説的なチームには、ベベト、マウロ・シルバ、ロイ・マカーイ、フラン、ジャウミーニャといったワールドクラスの面々がそろい、国内でも欧州でもバルセロナやレアル・マドリーと激しく渡り合った。
現体制は、1回の移籍期間で注目度の高い補強を10人行うことで、そのエリート級の競争力あるスピリットをリアソールに取り戻すことを目指している。
- AgenciaLOF
リアソールで高まる期待
陣容が固まり、シーズン序盤の試合も始まった中で、イダルゴはここから新戦力を一体感のある戦術システムへと組み込んでいかなければならない。
トラオレのような選手がフィジカル面のキレを最高水準まで高めていく一方で、オーバメヤンやヒメネスのような経験豊富なリーダーには、若い新戦力をトップリーグの厳しさへ導く役割が求められる。
デポルティボのサポーターは、スーペル・デポル2.0が再びラ・リーガで確固たる地位を築けるかどうかを熱い視線で見守ることになる。
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