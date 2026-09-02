Ricardo Larreina Amador
翻訳者：
デポルティボ・ア・コルーニャ、バルセロナMFマルク・カサドを買い取りオプション付きの1シーズンのレンタル移籍で獲得へ
ガリシアのクラブがバルセロナの逸材を確保
デポルティボは、カサドがバルセロナから1シーズンの期限付き移籍で加入したことを正式発表した。移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノによると、この契約には、ガリシアのクラブがシーズン終了後に3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）で完全移籍に切り替えるオプションが含まれている。MFは、ラ・マシアを通じてトップチームでの地位を築いた後、定期的なトップチームでの出場機会を求めてカタルーニャを離れる。
- Getty Images Sport
デポル、新加入を称賛
ガリシアのクラブはこの契約を正式に発表し、新戦力の実績を次のように強調した。「若い年齢でありながら、すでにトップレベルのサッカーで注目すべき経験を積んでおり、ラ・リーガ2回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ2回を含む見事なタイトル歴も持っている」
また、このMFの戦術的な柔軟性を強調し、声明はこう付け加えた。「今回の加入によって、デポルは非常に将来性が高く、多才な選手をスカッドに加えることになる。しかし同時に、その選手はすでに最高レベルのサッカーに慣れており、国内外の大会での経験も備えている」
万能型MF、出場機会を求める
カサドは、ロドリ、フレンキー・デ・ヨング、マルク・ベルナルといった確立されたスター選手たちの後塵を拝し、中盤内での序列を下げたことでカンプ・ノウを離れる。これまでバルセロナでトップチーム通算75試合に出場し、スペイン代表でも2キャップを記録。守備的MFでも右SBでもスムーズにプレーしてきた。ラ・リーガ49試合、チャンピオンズリーグ19試合で培ったトップレベルの経験は、今後のシーズンを通してデポルに重要な戦力をもたらすことになる。
ビジャレアル戦でのデビューが迫る
22歳のこの選手は、昇格組がリーグ4戦目でビジャレアルとアウェーで対戦する土曜日の試合で、さっそくデビューを飾る可能性がある。ガリシアのクラブはトップリーグ復帰後のスタートが好調で、3試合で勝ち点5を積み上げて8位につけている。この厳しいアウェー戦は、元バルセロナの選手にとって好スタートを切る絶好の機会となる。
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