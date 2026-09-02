ガリシアのクラブはこの契約を正式に発表し、新戦力の実績を次のように強調した。「若い年齢でありながら、すでにトップレベルのサッカーで注目すべき経験を積んでおり、ラ・リーガ2回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ2回を含む見事なタイトル歴も持っている」

また、このMFの戦術的な柔軟性を強調し、声明はこう付け加えた。「今回の加入によって、デポルは非常に将来性が高く、多才な選手をスカッドに加えることになる。しかし同時に、その選手はすでに最高レベルのサッカーに慣れており、国内外の大会での経験も備えている」