ノルウェー人選手のパス成功率は低く、簡単なボールロストが多すぎた。それ以外は献身的で堅実なプレーを見せた。 1-1の場面では鋭いスルーパスでギラシーに完璧なアシスト（今季14本目）を送った。BVBでこれを上回るのは15/16のムヒタリアン（15本）と19/20のサンチョ（16本）だけだ。 59分にはペナルティエリアでフリーになりシュートしたが、GKゼッテラーの正面だった。2-3の失点前にはバホヤとの1対1で負けた。評価：3。