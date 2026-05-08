ボルシア・ドルトムントは2025/26シーズン最終ホーム戦で3－2とフランクフルトに勝利し、2位を確定した。 ニコ・シュロッターベック（45分+1）と、プロデビュー戦で初得点を挙げた若手サムエレ・イナシオの連続ゴールでBVBが流れを掴んだ。アイントラハトのヨナタン・ブルカートが87分に1点を返したが、時すでに遅し。BVB選手の評価と個人レビューはこちら。
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ボルシア・ドルトムントは2025/26シーズン最終ホーム戦で3－2とフランクフルトに勝利し、2位を確定した。 ニコ・シュロッターベック（45分+1）と、プロデビュー戦で初得点を挙げた若手サムエレ・イナシオの連続ゴールでBVBが流れを掴んだ。アイントラハトのヨナタン・ブルカートが87分に1点を返したが、時すでに遅し。BVB選手の評価と個人レビューはこちら。
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15試合連続無失点の夢は、スイス人GKにとって開始78秒で消えた。0-1の早期失点も、終盤の2-3の失点も防げなかった。その後はほぼ無作業。 ゴール前に飛んできたボールは難なくキャッチ。70分にはゴール外でカリムエンドと競り合い、ヘディングでクリアした。評価：3.5。
この若手選手は先発したが、0-1の場面ではダフードをマークせず控えめだった。18分、コーナーキックでファーサイドに飛び込んだが、ヘディングは枠外。37分にはウズンのスルーパスで背後のチャイビを見逃したが、チャイビも決められなかった。評価：4。
3バックの中央を担う彼は、その役割を見事に果たした。アントンはBVBの選手の中で最も多くの1対1の局面（19回）に立ち、そのうち15回を制した。さらに、ピッチ上で最も多くのクリア（7回）を記録した。評価：2.5。
アントンと同等の活躍。本職では力を発揮する場面が少ない。2-1のゴールは自ら仕掛け、フォワード並みの突破から左足で運よくファーサイドへ。今季5点目で、ブンデスリーガのセンターバックでは最多得点を更新。ただし2-3の場面ではアシストしたクナウフを止めきれず。評価：3。
ノルウェー人選手のパス成功率は低く、簡単なボールロストが多すぎた。それ以外は献身的で堅実なプレーを見せた。 1-1の場面では鋭いスルーパスでギラシーに完璧なアシスト（今季14本目）を送った。BVBでこれを上回るのは15/16のムヒタリアン（15本）と19/20のサンチョ（16本）だけだ。 59分にはペナルティエリアでフリーになりシュートしたが、GKゼッテラーの正面だった。2-3の失点前にはバホヤとの1対1で負けた。評価：3。
サビッツァーも0-1の失点を防ごうとダフードに詰め寄った。PKを避けるため一歩引いた。15分、左足シュートは右に外れ、これがドルトムントの最初のチャンスになった。1-1の場面では最終ライン手前からパスを送った。堅実だったが目立った活躍はなし。評価：3.5。
0-1の場面ではウズンをマークしていたが、決定機で振り切られた。ポジション取りに課題が残った。 25分には左中央から力強いシュートを放ったが、ゼッテラーが中央寄りのシュートを難なくセーブ。2-1の場面ではバイアーへのアシストを記録し、3-1の場面でもボールをキープして再びバイアーにパスを供給した。評価：3。
ベイヤーはダニエル・スベンソンの代役として左サイドで先発。攻守で安定感のあるプレーを見せた。2-1の場面では冷静なパスでアシストし、3-1の場面では絶妙なクロスを供給した。ブンデスリーガ32試合目で18・19回目の得点関与は高い効率だ。 評価：2.5。
18歳の彼は3試合連続で先発。好プレーで新シーズンを好スタート切った。17分にはブラントのクロスにフリーで頭で合わせたが、シュートは中央に外れた。 何度も深く下がってボールを受け、前線へ運んだ。1-1の同点ゴール前には、ピッチを開くロングパスも供給。72分、待望の場面が訪れる。高度な技術で3-1とし、BVB初ゴールを南スタンド前で決めた。評価：2.5。
序盤はチャンスがなかったギラッシだが、42分、技ありのシュートで今季16点目を決め1－1とした。その後も積極的に関与し、背を向けた状態でのプレーなど好機を演出。評価：2.5。
30歳の彼はBVBでの最終ホーム戦に先発し、キャプテンマークを巻いた。序盤はダフードのアシストを許し、0-1と先制された。しかしその後は攻撃で存在感を示し、チームを牽引した。 17分には好クロスでイナシウスの決定機を演出。24分にはPA境界から放った低いシュートをゼッテラーが捕えた。1-1の同点ゴールではイナシウスのロングボールをテアテに対してキープし、攻撃を継続。評価：2.5。
フェリックス・ンメチャ（74分出場）：ベリンガムに代わり6週間半の怪我から復帰。広範囲な動きでチームを活性化。評価なし。
カリム・アデイエミ（74分出場）：ブラントに代わり出場。4試合ぶりだったが活躍はなし。評価なし。
サリフ・オズカン（78分～）：ザビッツァーに代わって出場。契約非更新のため、ホームでの最後の試合。評価なし。
ファビオ・シルバ（78分出場）：ギラシーに代わり出場。アデイエミと同じ状況。評価なし。
ニクラス・ズーレ（88分より）：レッジャーニに代わって出場。現役引退を控えるズーレにとって、ボルシアでの最後のホームゲームであり、ブンデスリーガ通算300試合目の出場となった。評価なし。