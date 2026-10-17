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Adhe Makayasa
翻訳者：

デビューは延期！クラレンス・セードルフ、就労ビザの問題でコリンチャンスのヴィトーリア戦はベンチ入りできず

C. Seedorf
コリンチャンス
コリンチャンス 対 ビトリア
ビトリア
セリエA

コリンチャンスの新監督クラレンス・セードルフは、月曜日に行われるビトーリアとの国内での一戦を前に事務手続き上の問題が生じ、ベンチ入りを伴う初采配を延期せざるを得なくなった。クラブ関係者が登録期限までに必要書類の手続きを終えられなかったため、オランダ人指揮官はネオ・キミカ・アレーナのベンチに入れない。

  • 事務手続き上の問題がピッチサイドでのデビューを阻む

    元オランダ代表MFは、労働許可が下りなかったため、月曜日に行われるカンピオナート・ブラジレイロ第31節の試合でピッチサイドに立てない。金曜日夕方の締め切りまでに、ブラジルサッカー連盟が毎日発行する登録公示に名前が掲載されなかった。『Meu Timao』によると、クラブ上層部は必要な事務手続きを期限内に完了できなかった。

  • imago-sport-1084619212.jpgPera Photo Press

    オランダ人が不振にあえぐスター選手ぞろいのチームを引き継ぐ

    先週日曜日、解任されたフェルナンド・ジニス監督の後任として、2027年末までの契約で就任が発表されたセードルフは水曜日にブラジル入りし、すでにトップチームの練習を3回指揮した。サンパウロではメンフィス・デパイやジェシー・リンガードら著名な選手を擁するチームを率いるが、コリンチャンスは8連敗を喫し、勝ち点32の16位で降格圏のすぐ上にいる。

    不振にあえぐブラジルの名門クラブでの就任について、セードルフは「この挑戦を引き受けることは名誉であると同時に、大きな責任でもある。私は全力を尽くし、一つひとつのボール、試合の一分一分、そして一つひとつの勝利のために戦うチームを築くためにここにいる」と語った。

  • 数々の栄誉に輝いたレジェンドが監督業に復帰

    この役職は、オランダのレジェンドにとって2019年にカメルーンを離れて以来、初めての監督職となる。就任に先立ち、正式にKNVBの監事会を退任した。セードルフはこれまでACミラン、深圳FC、デポルティーボ・ラ・コルーニャで監督を務めたが、成果はまちまちだった。一方、選手としての実績は比類がない。2014年に引退するまでに、アヤックス、レアル・マドリー、ACミランでチャンピオンズリーグを通算4度制覇。ACミランでは2度優勝し、異なる3クラブで同大会を制した唯一の選手となった。

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  • imago-sport-1084619204.jpgPera Photo Press

    新監督を待ち受ける残留争いの重要な直接対決

    コリンチャンスのクラブ幹部は現在、新監督が正式にベンチ入りできるよう、今後1週間で必要な承認を得るために動いている。セードルフ監督は10月24日、敵地サン・ジャヌアリオでの、降格争いを左右する重要な直接対決で初めてベンチ入りする予定だ。対戦相手はヴァスコ・ダ・ガマ。この重要なアウェー戦を終えると、6日後にはホームに戻り、ミラソルを迎える。

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2026年10月19日

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