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ラヤ、アーセナル加入前に移籍寸前だった欧州のビッグクラブを明かす
ラヤは、アーセナルへの移籍を完了する前にバイエルン・ミュンヘンへ移籍する可能性もあったことを明かした。アーセナルでは、彼は国内屈指のゴールキーパーへと成長している。アーセナルは当初、2023/24シーズンに向けてラヤをレンタル移籍で獲得したが、2024年7月に2700万ポンドの移籍金で完全移籍に合意した。
しかし今回、このスペイン代表GKは、ブンデスリーガのクラブへ移籍する機会があったことを明かした。 ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、彼は次のように語った。
「別のクラブに移籍するところまであと一歩のところまでいっていたが、幸いにもそれは実現せず、最終的にアーセナルがオファーを出してくれたおかげでここに来ることができた。どのクラブか？ バイエルン・ミュンヘンだった」
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ミケル・アルテタ監督は以前からラヤを絶賛しており、今週半ばのチャンピオンズリーグ・レヴァークーゼン戦での勝利後、このゴールキーパーを「本当に素晴らしい」と評した。
「ここ2試合で、前回はセットプレー、その前はヘディングシュートだったが、今日は素晴らしいセーブを見せた。彼は信じられないようなセーブをする。だからこそ、彼がここにいるのだ。我々は手持ちのゴールキーパーを大切にしなければならない。彼は本当に素晴らしいからだ」
ラヤは、元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーであるガブリエル・ハインツェが、守備陣に「闘志」を植え付けたことを称賛した。 彼は次のように付け加えた。
「彼は選手としても、監督としても、我々に戦ってほしいと求めている人物だ。非常に激しいプレーを。試合に勝つためには、特にこのリーグでは、非常に堅固な守備が必要だ。ここは世界で最も過酷なリーグだからだ」
「試合に勝つためには、非常に、非常に、非常に堅固でなければならない。通常、試合は1点差で決着する。だから、我々全員にとって、その強みを維持することは本当に、本当に重要だ。バックラインだけでなく、選手一人ひとりがそうだ。だから、彼への称賛も大いに値する」
ジェイミー・キャラガーは今シーズン序盤、ラヤを称賛し、次のように語った。
「聞いてくれ、彼は素晴らしいゴールキーパーだと思う。これはアーセナルが成し遂げた最高の補強の一つだ。 彼はアーロン・ラムズデールよりも確実にレベルアップしている。私にとって、プレミアリーグで最高のゴールキーパーといえば、ラヤとアリソンのどちらかだ。彼は間違いなく世界最高のゴールキーパーの一人であり、だからこそこれほど多くの無失点試合を続けているのだ」
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アーセナルは現在、プレミアリーグの首位に立っており、マンチェスター・シティに9ポイントの差をつけている（試合数は1試合多い）。
しかし、まずは今週末、両クラブがカラバオ・カップ決勝で対戦することになるが、アルテタ監督は自チームが優勝トロフィーを掲げるだけの力があると確信している。
彼は次のように語った。
「私は万全の準備を整えており、我々がそれを成し遂げられると確信している。決定的な局面、つまりトロフィーを勝ち取り、手にして持ち帰るべき瞬間こそ、一歩踏み出して違いを生み出す必要がある時だ。だからこそ、我々は皆非常に興奮している。何が懸かっているか分かっているからだ。今は次のステップ、次の試合に集中する時だ。3月末という時期に4つの大会を戦っているという事実自体が、このチームの実力を物語っている」
「これは決定的な瞬間の一つだ。結局のところ、トロフィーを勝ち取るか否かが問われるからだ。我々はそれを証明しなければならない。それは明白だ。そして、それはピッチの上で成し遂げなければならない」
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