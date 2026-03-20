ラヤ、アーセナル加入前に移籍寸前だった欧州のビッグクラブを明かす

ラヤは、元マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーであるガブリエル・ハインツェが、守備陣に「闘志」を植え付けたことを称賛した。 彼は次のように付け加えた。

「彼は選手としても、監督としても、我々に戦ってほしいと求めている人物だ。非常に激しいプレーを。試合に勝つためには、特にこのリーグでは、非常に堅固な守備が必要だ。ここは世界で最も過酷なリーグだからだ」

「試合に勝つためには、非常に、非常に、非常に堅固でなければならない。通常、試合は1点差で決着する。だから、我々全員にとって、その強みを維持することは本当に、本当に重要だ。バックラインだけでなく、選手一人ひとりがそうだ。だから、彼への称賛も大いに値する」

ジェイミー・キャラガーは今シーズン序盤、ラヤを称賛し、次のように語った。

「聞いてくれ、彼は素晴らしいゴールキーパーだと思う。これはアーセナルが成し遂げた最高の補強の一つだ。 彼はアーロン・ラムズデールよりも確実にレベルアップしている。私にとって、プレミアリーグで最高のゴールキーパーといえば、ラヤとアリソンのどちらかだ。彼は間違いなく世界最高のゴールキーパーの一人であり、だからこそこれほど多くの無失点試合を続けているのだ」