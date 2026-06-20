デビッド・ラヤは昨季ヨーロッパ最高のGKだった。それなのに、なぜアーセナルの正GKはワールドカップのスペイン代表で先発しないのか？

アーセナルとバルセロナのファンはネット上で首を傾げている。クラブで輝くラヤとガルシアがシモンの控えにとどまっているからだ。代表監督デ・ラ・フエンテは彼らの活躍を見過ごしている。
大会前、さまざまな憶測が飛び交ったが、デ・ラ・フエンテ監督は耳を貸さず、信頼する正GKにゴールを託した。そのGKはグループH初戦でカーボベルデと引き分けたスペイン代表の先発として出場した。
それでもシモンがスペインの「絶対的」正GKとされるのはなぜなのか。答えは単純だ……
アーセナルとバルセロナのファンはネット上で首を傾げている。クラブで輝くラヤとガルシアがシモンの控えにとどまっているからだ。代表監督デ・ラ・フエンテは彼らの活躍を見過ごしている。
大会前、さまざまな憶測が飛び交ったが、デ・ラ・フエンテ監督は耳を貸さず、信頼する正GKにゴールを託した。そのGKはグループH初戦でカーボベルデと引き分けたスペイン代表の先発として出場した。
それでもシモンがスペインの「絶対的」正GKとされるのはなぜなのか。答えは単純だ……
レイアは無失点試合数でイングランドだけでなくヨーロッパでも最高のGKだ。30歳の彼は2025-26シーズン、キャリア最多の19試合無失点を記録。アーセナルを久々のリーグ優勝に導き、3年連続でプレミアリーグのゴールデングローブ賞を獲得した。
彼の決定的なシュート阻止はチームに不可欠で、優勝には欠かせなかった。 代表的な場面は、マンチェスター・ユナイテッド戦（1-0）での指先セーブ、ブライトン戦での飛び出しセーブ、チェルシー戦での2度の好セーブ、そしてシーズン終盤のウェストハム戦でマテウス・フェルナンデスのシュートを止めた奇跡的なセーブだ。
37試合で19クリーンシート、失点26という成績で同胞ジョアン・ガルシア（15）を退け欧州ゴールデングローブも獲得。プレミアリーグシーズン最多クリーンシート10傑入りした。 好調はチャンピオンズリーグでも続き、北ロンドンのクラブが決勝に進んだ大会では14試合中9試合で無失点を達成した。
しかし驚くべきことに、ラヤは代表の先発を確約されていない。デ・ラ・フエンテ監督は、統計上チームで2番目の実力もないアスレティック・クラブのシモンを、依然として起用し続けている。
スペイン国内では、正GKの座を巡る議論は、バルセロナでデビューシーズンに活躍したガルシア中心に展開されている。ラヤは海外（イングランド）でプレーするため目立たず、忘れられがちだ。
本人は大会前の会見で「代表に初招集されたとき、自分が誰なのかと聞かれた」と明かしている。
ワールドカップ直前、デ・ラ・フエンテ監督は「イングランドでは世界最高と評価されるラヤについて、なぜ質問がないのか」と語った。それでも監督自身は、その評価を本格的に受け止めていないようだ。
ラヤは少し前、スペイン代表の正GKを務めた。しかしデ・ラ・フエンテ監督はすぐにシモンに戻した。2024-25シーズン前半、シモンが手首の怪我で離脱。その隙に控えのラヤに出番が回ってきた。
レイアはUEFAネーションズリーグのグループステージ6試合中5試合に先発し、3試合で無失点。しかし2025年初頭にシモンが復帰すると再びベンチに。チームをドイツでの本大会へ導いたにもかかわらず、決勝トーナメントでも出番はなかった。
その後、3月のエジプト戦で代表復帰し、ペルーとの調整試合では45分出場したが、それでも本大会の正GKの座は得られず、カーボベルデとの引き分けに終わった初戦をベンチで過ごすしかなかった。
クラブで安定した好パフォーマンスを示すラヤがスペイン代表の正GKにならないのはなぜだろうか。理由はデータや戦術ではなく、ただ「忠誠心」だ。
2022年W杯後にルイス・エンリケの後任となったデ・ラ・フエンテ監督は、シモンを不動の正GKと位置づけている。他のGKが好調でも、ユーロ2024制覇に貢献した守護神を起用する方針に迷いはない。
大会前、シモンの起用について問われた監督は「ウナイの資質、キャリア、プロとしての経験を評価しないのは不公平だ」と語った。「彼がウナイ・シモンだからといって、私が改めて強調するのはばかげている。このレベルのGKなら、その地位とキャリアを尊重すべきだ。」
さらに「シモンは疑いようのない存在だ。他の選手も才能があるが、時期がある」と語った。
しかし、アーセナルとバルセロナのファンは、これがスペイン代表監督の盲目的な忠誠心ではないかと疑問に思うだろう。統計的に見ても、サイモンはデ・ラ・フエンテ監督が招集した3人のGKの中で最も弱いからだ。
所属するアスレティック・ビルバオで昨季73失点を許した事実が、先発起用を疑問視される理由だ。 2025-26シーズンは46試合で73失点、クリーンシートは8試合（17.4%）のみ。
「防いだゴール数」でもシモンは-6.86と大きく下回る。 この指標ではガルシアが9.7でトップ、ラヤの4.39を上回る。以前はバックラインからのビルドアップに優れるとの評価もあったが、昨季のパス成功率は58％で、ラヤの65％やガルシアの90％に及ばず、その評価は覆された。
ラヤは出場機会を待つ苛立ちよりもチームの利益を優先し、謙虚な姿勢を貫いている。
「誰がプレーしても、スペイン代表は安心です」と彼は開幕戦を控えたチャタヌーガの代表合宿で語った。「ウナイはデビュー以来、高いレベルでプレーし、ネーションズリーグもユーロも制しました。彼はタイトルをもたらした素晴らしいGKです」
さらに彼は「クラブでベストを尽くし、祖国を代表できるよう努力している。チームを助け、W杯2つ目の星を勝ち取りたい」と語った。
アーセナルファンは彼が実力を示す機会をいつか得ることを願っているだろう。そのチャンスは訪れるかもしれない。デ・ラ・フエンテ監督は「最も嬉しいのは、GKたちに全く疑いがないことだ」と語った。万が一他の選手が代役を務めても問題ないという。