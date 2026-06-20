デビッド・ラヤは昨季ヨーロッパ最高のGKだった。それなのに、なぜアーセナルの正GKはワールドカップのスペイン代表で先発しないのか？

アーセナルとバルセロナのファンはネット上で首を傾げている。クラブで輝くラヤとガルシアがシモンの控えにとどまっているからだ。代表監督デ・ラ・フエンテは彼らの活躍を見過ごしている。

大会前、さまざまな憶測が飛び交ったが、デ・ラ・フエンテ監督は耳を貸さず、信頼する正GKにゴールを託した。そのGKはグループH初戦でカーボベルデと引き分けたスペイン代表の先発として出場した。

それでもシモンがスペインの「絶対的」正GKとされるのはなぜなのか。答えは単純だ……