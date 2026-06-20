アーセナルとバルセロナのファンはネット上で首を傾げている。クラブで好パフォーマンスを見せるラヤとガルシアが、代表ではシモンの控えに甘んじているからだ。
大会前からの憶測をよそに、監督は信頼する正GKを起用。そのGKはグループH初戦でカーボベルデと引き分けた。
それでもシモンがスペインの「絶対的」正GKとされるのはなぜなのか。答えは単純だ……
アーセナルとバルセロナのファンはネット上で首を傾げている。クラブで好パフォーマンスを見せるラヤとガルシアが、代表ではシモンの控えに甘んじているからだ。
大会前からの憶測をよそに、監督は信頼する正GKを起用。そのGKはグループH初戦でカーボベルデと引き分けた。
それでもシモンがスペインの「絶対的」正GKとされるのはなぜなのか。答えは単純だ……
レイアは無失点試合数でイングランドだけでなくヨーロッパでも最高のGKだ。30歳の彼は2025-26シーズンに19試合無失点を記録し、アーセナルをリーグ優勝に導き、3年連続でプレミアリーグのゴールデングローブ賞を獲得した。
彼のシュート阻止能力は決定的で、彼がいたからこそアーセナルは優勝できた。 代表的なセーブは、マンチェスター・ユナイテッド戦（1-0）の指先ストップ、ブライトン戦の飛び出し、チェルシー戦の2連止、そして終盤のウェストハム戦でマテウス・フェルナンデスのシュートを阻んだ奇跡の一撃だ。
37試合で19クリーンシート、失点26という成績で同胞ジョアン・ガルシア（15）を退け欧州ゴールデングローブも獲得。プレミアリーグシーズン最多クリーンシート10傑入りした。 好調はチャンピオンズリーグにも及び、北ロンドンのクラブが決勝に進んだ大会では14試合中9試合で無失点を達成した。
しかし驚くべきことに、ラヤは代表の正ゴールキーパーを確保できていない。デ・ラ・フエンテ監督はアトレティコ・クラブのシモンに固執しているのだ。統計上、シモンは代表で2番目の実力もないにもかかわらずである。
スペイン国内では、正GKの座を巡る議論の焦点はバルセロナのガルシアに集まっている。デビューシーズンで好パフォーマンスを示したからだ。一方、ラヤはイングランドでプレーするため目立たず、忘れられがちだ。
代表初招集の記者会見では「自分が誰なのかと聞かれた」と明かしたほどだ。
ワールドカップを前に、デ・ラ・フエンテ監督もメディアにこう語った。「我々にはダビド・ラヤがいる。彼について質問してほしい。イングランドでは世界最高のGKと呼ばれているが、ここでは誰も話題にしない」。それでも、監督自身がその評価を本気にしているかは不明だ。
ラヤは少し前、スペイン代表の正GKを務めた。しかしデ・ラ・フエンテ監督はすぐにシモンに戻した。2024-25シーズン前半、シモンが手首の怪我で離脱。その隙を突いたラヤは5試合中3試合で無失点だった。
レイアはUEFAネーションズリーグ6試合中5試合に先発し3試合で無失点。しかし2025年初頭にシモンが復帰すると再びベンチに。ドイツでの本大会出場に貢献したものの、決勝トーナメントでも出番はなかった。
その後、3月のエジプトとの親善試合で約1年ぶりに代表戦に出場。ペルーとの調整試合でも45分間プレーしたが、正GKの座を奪うには至らなかった。結果として、カーボベルデとの引き分けに終わった初戦をベンチで過ごすしかなかった。
クラブで安定した好パフォーマンスを示すラヤがスペイン代表の正GKにならないのはなぜだろうか。理由はデータや戦術ではなく、ただ「忠誠心」だ。
2022年W杯後にルイス・エンリケの後任となったデ・ラ・フエンテ監督は、シモンを絶対的な正GKと位置づけている。ユーロ2024制覇に貢献した守護神を起用し続けることに迷いはない。
大会前、シモンの起用について問われた監督は「ウナイの資質やキャリアを評価しないのは不公平だ。彼がウナイ・シモンだからと言って、私が改めて説明するのはばかげている。このレベルのGKなら、その地位とキャリアを尊重すべきだ」と語った。
さらに「シモンは確固たる存在だ。他のGKも才能があるが、時期がある」と続けた。
しかし、アーセナルとバルセロナのファンは、スペイン代表監督の采配に「盲目的な忠誠心ではないか」と疑問を抱くだろう。統計上、サイモンは招集された3人のGKの中で最も弱いからだ。
所属するアスレティック・ビルバオで昨季許した失点数を見れば、先発起用が疑問視される理由がわかる。 2025-26シーズンは46試合で73失点、クリーンシートは8試合（17.4%）のみ。
「防いだゴール数」でもシモンは-6.86と大きく下回る。 この指標ではガルシアが9.7でトップ、ラヤの4.39を上回る。以前はバックラインからのビルドアップに優れるとの評価もあったが、昨季のパス成功率は58％で、ラヤの65％、ガルシアの90％を下回り、その評価は覆された。
ラヤは出場機会を待つ苛立たしい状況でも、個人よりチームを優先し、謙虚な姿勢を貫いている。
「誰がプレーしても、スペイン代表は安心です」と彼は開幕戦を控えたチャタヌーガの代表合宿で語った。「ウナイはデビュー以来、高いレベルでプレーし、ネーションズリーグもユーロも制しました。彼はタイトルをもたらした素晴らしいGKです」
さらに彼は「クラブで自分の役割を果たし、ベストを尽くし、母国を代表できるよう努めている。チームを助け、W杯2つ目の星を取るためにここにいる」と語った。
アーセナルファンは、彼がいつかチャンスを得ることを願っている。その機会は訪れるかもしれない。デ・ラ・フエンテ監督は「最も嬉しいのは、GKに全く疑いがないことだ」と語った。万が一他の選手が代役を務めても問題ないという。