しかし驚くべきことに、ラヤは代表の正ゴールキーパーを確保できていない。デ・ラ・フエンテ監督はアトレティコ・クラブのシモンに固執しているのだ。統計上、シモンは代表で2番目の実力もないにもかかわらずである。

スペイン国内では、正GKの座を巡る議論の焦点はバルセロナのガルシアに集まっている。デビューシーズンで好パフォーマンスを示したからだ。一方、ラヤはイングランドでプレーするため目立たず、忘れられがちだ。

代表初招集の記者会見では「自分が誰なのかと聞かれた」と明かしたほどだ。

ワールドカップを前に、デ・ラ・フエンテ監督もメディアにこう語った。「我々にはダビド・ラヤがいる。彼について質問してほしい。イングランドでは世界最高のGKと呼ばれているが、ここでは誰も話題にしない」。それでも、監督自身がその評価を本気にしているかは不明だ。