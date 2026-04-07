デビッド・ラヤが「世界一」であることを証明した。カイ・ハヴェルツは、スポルティングCP戦での終盤の勝利を受け、「過小評価されている」アーセナルのゴールキーパーを称賛した。

アーセナルがスポルティングCPに1-0で勝利した試合後、決勝点を挙げたハーヴェルツは、ゴールキーパーのラヤを絶賛した。

ハヴェルツはロスタイムでの決勝ゴールで注目を集めたが、この勝利はゴールマウスで守りを固めたスペイン人GKが築いた土台の上に成り立っていることを、彼はすぐに指摘した。

試合終了後、Amazon Primeのインタビューに応じたハーヴェッツは、ラヤの才能について惜しみない称賛を惜しまず、次のように語った。「信じられないほど素晴らしい。サッカー界ではまだ過小評価されていると思うが、私にとっては、ここ2シーズン、世界最高のゴールキーパーだ。彼は傑出しているし、何度もチームを救ってくれた。彼がいることを本当に嬉しく思っている。」







