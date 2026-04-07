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デビッド・ラヤが「世界一」であることを証明した。カイ・ハヴェルツは、スポルティングCP戦での終盤の勝利を受け、「過小評価されている」アーセナルのゴールキーパーを称賛した。
ハーヴェルツが「過小評価されている」チームメイトを称賛
アーセナルがスポルティングCPに1-0で勝利した試合後、決勝点を挙げたハーヴェルツは、ゴールキーパーのラヤを絶賛した。
ハヴェルツはロスタイムでの決勝ゴールで注目を集めたが、この勝利はゴールマウスで守りを固めたスペイン人GKが築いた土台の上に成り立っていることを、彼はすぐに指摘した。
試合終了後、Amazon Primeのインタビューに応じたハーヴェッツは、ラヤの才能について惜しみない称賛を惜しまず、次のように語った。「信じられないほど素晴らしい。サッカー界ではまだ過小評価されていると思うが、私にとっては、ここ2シーズン、世界最高のゴールキーパーだ。彼は傑出しているし、何度もチームを救ってくれた。彼がいることを本当に嬉しく思っている。」
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ラヤの活躍でスポルティングを退ける
この夜、レイヤはポルトガルのチームに早い段階で先制点を許さないよう、最高のパフォーマンスを発揮しなければならなかった。試合開始から5分も経たないうちに、オウスマンデ・ディオマンデの鋭いパスがアーセナルの守備陣を切り裂き、ゴールに向かっていたマキシ・アラウホのシュートをレイヤがバーに弾き返した。
プレッシャーはそこで止まらず、ホームチームはロンドン勢の粘りを絶えず試した。元ニューカッスルのストライカー、アラン・シアラーは、ゴールキーパーの貢献の重要性を次のように指摘した。「今シーズンのアーセナルの選手層の厚さについては以前から話してきたが、まさにそれが理由だ。今夜のようにマルティネッリやハーヴェルツといった質の高い選手を投入する時、彼らには試合にインパクトを与えてほしいと願うものであり、彼らはそれを実現した。 しかし、もしゴール裏でデビッド・ラヤが素晴らしいセーブを見せて、彼らに何かを掴むための土台を与えていなければ、そうはならなかっただろう」。
リスボンでは、スーパーサブが勝負を分けた
試合の大部分で質の高いプレーが見られない中、ミケル・アルテタ監督は突破口を見出すためベンチメンバーを投入した。ガブリエル・マルティネッリとハーヴェルツの投入は絶妙な采配となり、試合終了間際に両者が連携して、重要なアウェイでの勝利を掴み取った。マルティネッリがチャンスを作り、ハーヴェルツが冷静に決めた。
「終盤にゴールを決めるのはいつだって嬉しいものだ。特にファンの前で決めることができたし、この結果を受け止めるよ」とハーヴェッツは語った。「来週もやるべきことは山積みだが、この結果は間違いなく受け止める。ガブリエル・マルティネッリのアシストについては、最高だった。あいつは本当に質が高い。ストライカーや攻撃的ミッドフィルダーとして、こうした瞬間を常に待ち望んでいるのは当然だ。彼は見事に決めてくれた。マルティネッリに称賛を送りたい」。
- AFP
アーセナル、グランドフィナーレを狙う
この勝利は、アルテタ監督率いるチームにとって大きな後押しとなった。同チームは最近、国内大会で苦戦を強いられており、カラバオ・カップではマンチェスター・シティに敗れ、週末のFAカップではサウサンプトンに敗退していたため、厳しい視線にさらされていた。 ハーヴェルツはこの巻き返しの重要性を認め、シーズンも終盤に差し掛かる中、チームは依然として主要タイトル獲得の可能性を十分に残していると述べた。北ロンドンのチームは、1-0のリードを携えて第2戦に臨むことになる。
「直近の2試合で敗れていただけに、間違いなく我々にとって大きな転機だ。だから今日は流れを変えたかったし、それを実現できた」と、ドイツ代表のハヴェルツは締めくくった。