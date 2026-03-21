Getty Images Sport
翻訳者：
デビッド・モイーズ監督は、チェルシー戦でエバートンが見せた「激しいプレー」を称賛し、チームが勝利にふさわしい戦いぶりだったと語った
ブルーズに勝利したモイーズ監督の喜び
ヒル・ディキンソンでチェルシーを圧倒したチームのパフォーマンスに、モイーズ監督は大喜びした。トッフィーズは現在プレミアリーグの順位表で8位につけており、上位を目指している。現在、4位のアストン・ヴィラとは5ポイント差、5位のリヴァプールとはわずか3ポイント差となっている。
モイーズ監督は記者団に対し、「試合開始の1分目から、まさに完璧なパフォーマンスだったと思う。我々は本当に素晴らしい仕事をした。チェルシーはここへやって来たが、最近の結果に多少傷ついていたかもしれない。しかし、我々は様々な局面でそれを封じ込めることができた。彼らもまた非常に高いクオリティを備えているため、あのレベルの選手たちを相手にすれば、常に手強い試合になることは分かっていた」と語った。
この試合で最も印象的だった点について問われると、モイーズ監督は次のように答えた。「やはり開始直からの強さ、試合への取り組み方だ。時折、本当に素晴らしいプレーができたと思う。非常に良いサッカーができた。また、選手たちの振る舞い全般についても、彼らはこの試合の重要性を理解していたし、シーズン終了までの残り試合でいくつかの重要な試合に勝利することの重要性を認識していたと思う。 今夜は重要な一戦だった。」
- Getty Images Sport
グディソン・パークらしい雰囲気
モイーズ監督は、試合を通じてエバートンのファンが示した応援を称賛し、ヒル・ディキンソン・スタジアムがついにグディソン・パークのような雰囲気になったと強調した。
彼は次のように付け加えた。「観客のおかげで、まるでビッグマッチのような雰囲気になった。スタジアム内の雰囲気は素晴らしかった。これまでのどの試合よりも、グディソン・パークらしい雰囲気だった。月曜の夜8時ではなく、午後5時30分のキックオフがそれを助けたのかは分からないが、とにかく本当に、本当に素晴らしい夜だった。サポーターの皆さんが果たしてくれた役割に心から感謝したい。それが我々を後押ししてくれた。」
モイーズ監督、欧州戦に向けて手札を温存
モイーズ監督は、あまり先のことまでは考えておらず、5位でシーズンを終えれば実現する可能性もある来シーズンのチャンピオンズリーグ出場について語る気はないと認め、トップ10入りが成功だと認めた。
彼は次のように語った。「ヨーロッパの舞台に残れるかどうかは、残り7試合で決まる。 トップ10に入ることができれば、降格争いをするような下位圏ではなく、本当に良いシーズンだったと言えるだろう。しかし、今ここにいる以上、チャンスはそう多くないのだから、この場から離れたいとは思わない。だから、残りの試合のすべてで勝ち点を積み重ね、ヨーロッパの大会に出場できるチャンスをつかめるかどうかを見極めなければならない。」
彼はさらにこう付け加えた。「少し期待しすぎではないだろうか。順位表は嘘をつかないし、この時期に至ってはなおさらだ。もし欧州大会の出場権が与えられるなら、それがどの順位であれ、どんな形であろうと、喜んで握手するだろう。 ここ数年のクラブの状況からすれば、それは大きな前進になる。もし可能なら、サポーターたちを再び欧州の舞台に連れ戻せれば、最高のことだ。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
代表戦による中断期間のため、エバートンは次の試合まで長い待ち時間を余儀なくされる。次の試合は4月11日にブレントフォードと対戦する。
広告