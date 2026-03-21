デビッド・モイーズ監督は、チェルシー戦でエバートンが見せた「激しいプレー」を称賛し、チームが勝利にふさわしい戦いぶりだったと語った

ヒル・ディキンソンでチェルシーを圧倒したチームのパフォーマンスに、モイーズ監督は大喜びした。トッフィーズは現在プレミアリーグの順位表で8位につけており、上位を目指している。現在、4位のアストン・ヴィラとは5ポイント差、5位のリヴァプールとはわずか3ポイント差となっている。

モイーズ監督は記者団に対し、「試合開始の1分目から、まさに完璧なパフォーマンスだったと思う。我々は本当に素晴らしい仕事をした。チェルシーはここへやって来たが、最近の結果に多少傷ついていたかもしれない。しかし、我々は様々な局面でそれを封じ込めることができた。彼らもまた非常に高いクオリティを備えているため、あのレベルの選手たちを相手にすれば、常に手強い試合になることは分かっていた」と語った。

この試合で最も印象的だった点について問われると、モイーズ監督は次のように答えた。「やはり開始直からの強さ、試合への取り組み方だ。時折、本当に素晴らしいプレーができたと思う。非常に良いサッカーができた。また、選手たちの振る舞い全般についても、彼らはこの試合の重要性を理解していたし、シーズン終了までの残り試合でいくつかの重要な試合に勝利することの重要性を認識していたと思う。 今夜は重要な一戦だった。」