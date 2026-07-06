デビッド・ベッカムは、ワールドカップで苦い思い出を残した「旧友」と偶然再会した。

28年前には想像できない出来事だった。ベッカムとシメオネが温かく抱き合う姿が写真に収められた。元イングランド代表キャプテンのベッカムはSNSに「マイアミで旧友と偶然再会した…」と投稿し、現アトレティコ・マドリード監督との2ショットを共有した。

この再会は、マイアミで行われたアルゼンチン対カーボベルデの試合中に実現した。マイアミは、ベッカムがMLSのクラブ「インター・マイアミ」を立ち上げて以来、彼の拠点となっている街だ。現在、2人の関係は極めて良好だが、一緒にいる姿を見ると、1998年のワールドカップや、ベッカムのキャリア初期を象徴するあの瞬間を思い出さずにはいられない。



