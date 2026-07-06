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デビッド・ベッカムは、ワールドカップで苦い思い出を残した「旧友」と偶然再会した。
マイアミで伝説のライバルが再燃
28年前には想像できない出来事だった。ベッカムとシメオネが温かく抱き合う姿が写真に収められた。元イングランド代表キャプテンのベッカムはSNSに「マイアミで旧友と偶然再会した…」と投稿し、現アトレティコ・マドリード監督との2ショットを共有した。
この再会は、マイアミで行われたアルゼンチン対カーボベルデの試合中に実現した。マイアミは、ベッカムがMLSのクラブ「インター・マイアミ」を立ち上げて以来、彼の拠点となっている街だ。現在、2人の関係は極めて良好だが、一緒にいる姿を見ると、1998年のワールドカップや、ベッカムのキャリア初期を象徴するあの瞬間を思い出さずにはいられない。
- AFP
サン＝テティエンヌでの悪名高い夜
1998年フランスW杯準々決勝。イングランド対アルゼンチンでベッカムは、ファウルを受けた直後にシメオネへ感情的なキックを返し退場した。シメオネはNetflixのドキュメンタリー『ベッカム』で、その接触を大げさに演出したと認めている。
イングランドはPK戦の末に敗退し、ベッカムは帰国後、世論から責任を追及された。数か月間、ファンやメディアの厳しい監視と非難に耐えたが、1年後にはマンチェスター・ユナイテッドの「トレブル」達成に貢献し、評判を回復した。
贖罪と敬意
1998年の事件で一時国民的悪役にされたベッカムは、ピッチでの活躍で批判を封じた。アレックス・ファーガソン卿は彼を擁護し、オールド・トラッフォードに「包囲網」の闘志を生んだ。その勢いでマンチェスター・ユナイテッドは1999年、シメオネ率いるインテル・ミラノを破りチャンピオンズリーグを制した。
現役時代はライバルだったが、近年は互いに敬意を示す。シメオネはアトレティコで名監督となり、ベッカムはクラブオーナーとしてメッシを米国に招いた。
- AFP
アメリカでの新たな章
フロリダでの再会は、サン＝テティエンヌの劇的な夜から久しいことを思い起こさせる。2人は今やサッカー界の重鎮となり、タッチラインや役員室から影響を与えている。写真からは、現役時代の敵意はとっくに消え去っているようだ。
現在、両者はワールドカップでより幸せな時間を過ごしている。イングランドは開催国メキシコを3－2で破りベスト8に進出した。一方、アルゼンチンはベテランのモハメド・サラー擁するエジプトとの決勝トーナメントを控えている。
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