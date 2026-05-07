デビッド・ベッカムは、ルイス・エンリケがPSG加入1年目の間、クラブの練習場で「毎晩」寝泊まりしていたと明かした。

CBS番組『Beckham and Friends Live』に出演したベッカムは、PSG首脳との会話を紹介し、エンリケ監督の妥協しない姿勢を語った。元バルセロナ監督は、個人のスーパースターが中心だったチームを、団結し努力する集団へと変えた。

ベッカムは「PSGのナセル・アル・ケライフィ会長がこう言っていた。ルイス・エンリケ監督は就任1年目のほぼ毎日、新しいトレーニング施設で寝泊まりしながら、チームの戦術や必要な選手、未来について考え続けていた。会長も『これほどのことは見たことがない』と話していた」と語った。