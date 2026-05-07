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デビッド・ベッカムは、ルイス・エンリケがPSG加入1年目の間、クラブの練習場で「毎晩」寝泊まりしていたと明かした。
ルイス・エンリケのパリ・サンジェルマンへの並々ならぬ献身
CBS番組『Beckham and Friends Live』に出演したベッカムは、PSG首脳との会話を紹介し、エンリケ監督の妥協しない姿勢を語った。元バルセロナ監督は、個人のスーパースターが中心だったチームを、団結し努力する集団へと変えた。
ベッカムは「PSGのナセル・アル・ケライフィ会長がこう言っていた。ルイス・エンリケ監督は就任1年目のほぼ毎日、新しいトレーニング施設で寝泊まりしながら、チームの戦術や必要な選手、未来について考え続けていた。会長も『これほどのことは見たことがない』と話していた」と語った。
- AFP
「ガラクティコス」時代を超えたチームの構築
長年にわたり、PSGはネイマール、ムバッペ、メッシなどのスターを集めながら、チャンピオンズリーグでベスト16を超えられなかった。しかし、ルイス・エンリケ監督の下、チームは団結と戦術を重視し、2年連続で決勝に進出した。
ベッカムは、この文化変革は意図的で、監督が苦労して築いたと指摘。「ルイス・エンリケは数年にわたり、そうしてチームを築き、これほど結束の固い集団を作り上げた」と語った。 「彼は全員が対等な立場で同じ目標を共有し、若手を育てることを求める。同時に、走り続け、決して止まらない選手も求める。そして、そんな選手たちでチームを築き上げた」
バイエルン・ミュンヘンを退ける見事な試合ぶり
水曜日の夜、PSGはバイエルン・ミュンヘンを2試合合計6-5で破り、決勝に進出した。ルイス・エンリケ監督の指導が実を結んだ形だ。第2戦のアリアンツ・アレーナでは、ロスタイムにハリー・ケインに同点弾を許したが、ウスマン・デンベレの早期得点が効き、ホームでの第1戦を5-4で取ったパリ勢は1-1の引き分けで逃げ切った。
個人技ではなく組織力でドイツの強豪を封じ、戦術の洗練度を示して欧州の舞台でも通用することを証明した。
- AFP
欧州タイトル2連覇へ
昨季のチャンピオンズリーグ決勝でインテルを5-0で下し、初優勝を果たしたPSG。2025-26シーズンにアーセナルを破れば、レアル・マドリードに続き2チーム目の連覇達成となる。