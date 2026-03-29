デビッド・ベッカムは、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドにとって過去10年間で最高の監督だと述べている

talkSPORTのインタビューで、ベッカムは暫定監督が素晴らしい仕事をしていると語った。チームの好転について尋ねられると、彼は次のように述べた。「ええ、正直に言うと、ここ数ヶ月は過去10年間に比べてずっと落ち着いていると認めざるを得ない。あの期間は本当に厳しいものだった。でも、マイケルには経験があると思う。 彼には独特の落ち着きがあり、それをクラブにもたらしてくれたと思う。彼はクラブのことをよく知っている。選手たちも知っている。マンチェスター・ユナイテッドのプレースタイル、そしてマンチェスター・ユナイテッドがどうあるべきかを知っているんだ」

現在はMLSのインター・マイアミの共同オーナーを務めるこのユナイテッドのレジェンドは、さらにこう付け加えた。「私は以前から、マイケルを監督として高く評価していた。彼を見ると、そこには落ち着きがある。 ピッチサイドでの彼の姿には……『優雅さ』と言うのは適切かどうか分からないが、彼の振る舞いには優雅さがある。ゴールを祝う姿であれ、怒りを露わにする姿であれ、そうだ。 ご存知の通り、そういった要素は監督にとって重要なものです。そして、彼がチームをまとめ上げ、結束させた手腕は、本当に素晴らしいものでした。ユナイテッドのファンとして、まさにこれこそが私たちに必要なものだったと思います。」