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デビッド・ベッカムは、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドにとって過去10年間で最高の監督だと述べている
キャリックがマンチェスター・ユナイテッドのシーズンを一変させた
キャリックは1月13日にルーベン・アモリムの後任として就任して以来、目覚ましいチーム再生を成し遂げてきた。指揮を執ってからの75日間で、44歳の彼はプレミアリーグ10試合を指揮し、7勝2分け、わずか1敗という成績を残している。 彼の指揮下で、クラブは1試合あたり平均2.30ポイントを獲得している。この好調ぶりは、アモリム監督時代の成績とは対照的だ。解任されるまでの今シーズン、このポルトガル人監督はリーグ戦20試合を指揮し、8勝7分け6敗でわずか31ポイントしか獲得できなかった。
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ベッカム、オールド・トラッフォードの落ち着きをもたらす影響力を称賛
talkSPORTのインタビューで、ベッカムは暫定監督が素晴らしい仕事をしていると語った。チームの好転について尋ねられると、彼は次のように述べた。「ええ、正直に言うと、ここ数ヶ月は過去10年間に比べてずっと落ち着いていると認めざるを得ない。あの期間は本当に厳しいものだった。でも、マイケルには経験があると思う。 彼には独特の落ち着きがあり、それをクラブにもたらしてくれたと思う。彼はクラブのことをよく知っている。選手たちも知っている。マンチェスター・ユナイテッドのプレースタイル、そしてマンチェスター・ユナイテッドがどうあるべきかを知っているんだ」
現在はMLSのインター・マイアミの共同オーナーを務めるこのユナイテッドのレジェンドは、さらにこう付け加えた。「私は以前から、マイケルを監督として高く評価していた。彼を見ると、そこには落ち着きがある。 ピッチサイドでの彼の姿には……『優雅さ』と言うのは適切かどうか分からないが、彼の振る舞いには優雅さがある。ゴールを祝う姿であれ、怒りを露わにする姿であれ、そうだ。 ご存知の通り、そういった要素は監督にとって重要なものです。そして、彼がチームをまとめ上げ、結束させた手腕は、本当に素晴らしいものでした。ユナイテッドのファンとして、まさにこれこそが私たちに必要なものだったと思います。」
ルーニーが常任監督契約を要求
ウェイン・ルーニーもまた、新監督探しは今すぐ終わらせるべきだと確信している。マンチェスター・ユナイテッドの伝説的な元FWは、かつてのチームメイトが正式に監督に就任することについて、疑いの余地はないと考えている。ルーニーはBBCに対し、「100％彼が就任すべきだ。私は以前からそう言ってきた。マイケル・キャリックがこうなることは分かっていた。彼のことならよく知っているからだ。 彼の性格や人柄も熟知している。チームには冷静な指導者が必要だったが、同時にこのクラブと選手たちを深く理解し、愛情を持って接してくれる人物も必要だった。そして彼はそれを与えてくれた。選手たちは以前より質の高いプレーを見せ、チームとしての一体感も増し、非常に強力なチームに見える。私からすれば、なぜ変更する必要があるのか？」
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マンチェスター・ユナイテッドには重要な試合が控えている
マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権獲得をかけて戦う中、プレミアリーグで残り7試合という重要な局面を迎えている。レッドデビルズは4月13日にホームでリーズ・ユナイテッドを迎え撃ち、4月18日にはアウェイでチェルシーと対戦する。 4月27日のブレントフォード戦（ホーム）に続き、5月3日にはオールド・トラッフォードで5位のリヴァプールとの大一番が控えている。その後、キャリック監督率いるチームは5月9日にサンダーランドへの遠征、5月17日にノッティンガム・フォレストとのホーム戦を経て、5月24日のブライトン戦（アウェイ）でシーズンを締めくくる。