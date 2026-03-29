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Carrick - BeckhamGetty/GOAL
Moataz Elgammal

翻訳者：

デビッド・ベッカムは、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドにとって過去10年間で最高の監督だと述べている

マイケル・キャリック
D. Beckham
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、デビッド・ベッカムは、暫定監督のマイケル・キャリックを絶賛し、彼がオールド・トラッフォードにここ10年見られなかったほどの安定感をもたらしたと述べた。元MFのベッカムは、かつてのイングランド代表チームメイトであるキャリックが、クラブを現在の過渡期を乗り切り、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保するために理想的な資質を備えていると確信している。

  • キャリックがマンチェスター・ユナイテッドのシーズンを一変させた

    キャリックは1月13日にルーベン・アモリムの後任として就任して以来、目覚ましいチーム再生を成し遂げてきた。指揮を執ってからの75日間で、44歳の彼はプレミアリーグ10試合を指揮し、7勝2分け、わずか1敗という成績を残している。 彼の指揮下で、クラブは1試合あたり平均2.30ポイントを獲得している。この好調ぶりは、アモリム監督時代の成績とは対照的だ。解任されるまでの今シーズン、このポルトガル人監督はリーグ戦20試合を指揮し、8勝7分け6敗でわずか31ポイントしか獲得できなかった。

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    ベッカム、オールド・トラッフォードの落ち着きをもたらす影響力を称賛

    talkSPORTのインタビューで、ベッカムは暫定監督が素晴らしい仕事をしていると語った。チームの好転について尋ねられると、彼は次のように述べた。「ええ、正直に言うと、ここ数ヶ月は過去10年間に比べてずっと落ち着いていると認めざるを得ない。あの期間は本当に厳しいものだった。でも、マイケルには経験があると思う。 彼には独特の落ち着きがあり、それをクラブにもたらしてくれたと思う。彼はクラブのことをよく知っている。選手たちも知っている。マンチェスター・ユナイテッドのプレースタイル、そしてマンチェスター・ユナイテッドがどうあるべきかを知っているんだ」

    現在はMLSのインター・マイアミの共同オーナーを務めるこのユナイテッドのレジェンドは、さらにこう付け加えた。「私は以前から、マイケルを監督として高く評価していた。彼を見ると、そこには落ち着きがある。 ピッチサイドでの彼の姿には……『優雅さ』と言うのは適切かどうか分からないが、彼の振る舞いには優雅さがある。ゴールを祝う姿であれ、怒りを露わにする姿であれ、そうだ。 ご存知の通り、そういった要素は監督にとって重要なものです。そして、彼がチームをまとめ上げ、結束させた手腕は、本当に素晴らしいものでした。ユナイテッドのファンとして、まさにこれこそが私たちに必要なものだったと思います。」

  • ルーニーが常任監督契約を要求

    ウェイン・ルーニーもまた、新監督探しは今すぐ終わらせるべきだと確信している。マンチェスター・ユナイテッドの伝説的な元FWは、かつてのチームメイトが正式に監督に就任することについて、疑いの余地はないと考えている。ルーニーはBBCに対し、「100％彼が就任すべきだ。私は以前からそう言ってきた。マイケル・キャリックがこうなることは分かっていた。彼のことならよく知っているからだ。 彼の性格や人柄も熟知している。チームには冷静な指導者が必要だったが、同時にこのクラブと選手たちを深く理解し、愛情を持って接してくれる人物も必要だった。そして彼はそれを与えてくれた。選手たちは以前より質の高いプレーを見せ、チームとしての一体感も増し、非常に強力なチームに見える。私からすれば、なぜ変更する必要があるのか？」

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    マンチェスター・ユナイテッドには重要な試合が控えている

    マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権獲得をかけて戦う中、プレミアリーグで残り7試合という重要な局面を迎えている。レッドデビルズは4月13日にホームでリーズ・ユナイテッドを迎え撃ち、4月18日にはアウェイでチェルシーと対戦する。 4月27日のブレントフォード戦（ホーム）に続き、5月3日にはオールド・トラッフォードで5位のリヴァプールとの大一番が控えている。その後、キャリック監督率いるチームは5月9日にサンダーランドへの遠征、5月17日にノッティンガム・フォレストとのホーム戦を経て、5月24日のブライトン戦（アウェイ）でシーズンを締めくくる。

プレミアリーグ
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