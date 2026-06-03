今シーズンの成績が良かっただけに、ロビンソンの解任は驚きだ。彼の率いるサルフォードはリーグ・ツー4位となり、クラブ史上最高位を記録した。しかし自動昇格にはケンブリッジ・ユナイテッドに1ポイント及ばず、プレーオフでも昇格を逃した。

2年半で132試合60勝。就任時は20位だったが、昇格候補に押し上げた。それでも1月の5敗が響き、自動昇格を逃した。