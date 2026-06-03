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デビッド・ベッカムとゲイリー・ネヴィルが断固たる措置を講じた！サルフォード・シティ、クラブ史上最高のシーズンを送りながらも監督を解任。
ウェンブリーでの惨敗で、ロビンソンの時代は終わった。
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記録的なシーズンでも不十分
今シーズンの成績が良かっただけに、ロビンソンの解任は驚きだ。彼の率いるサルフォードはリーグ・ツー4位となり、クラブ史上最高位を記録した。しかし自動昇格にはケンブリッジ・ユナイテッドに1ポイント及ばず、プレーオフでも昇格を逃した。
2年半で132試合60勝。就任時は20位だったが、昇格候補に押し上げた。それでも1月の5敗が響き、自動昇格を逃した。
マネージャーの別れの言葉
ロビンソン監督は首都での敗戦後、チームのパフォーマンスを厳しく批判した。彼は「ファンの期待を裏切った。この10か月は素晴らしい戦いだったが、今日は力を出せなかった選手が多すぎた。言い訳はできない。相手の方が強かった」と認めた。
しかし、この10か月間の努力も彼の地位を守れなかった。ベッカムとネヴィルはリーグ1降格の早期実現に固執しており、最終節で22位クローリーと引き分けた失望が理事会に残っている。
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アミーズの次は？
サルフォードは、プレーオフ進出から優勝へチームを導く新監督探しを急ぐ。2019年のナショナルリーグ昇格以来、リーグ2の中位に定着したが、オーナー陣は最後の飛躍のために指導体制の刷新が必要と判断した。
プレシーズンが迫る中、「92年組」には、クラブに注がれる激しいメディアの注目に耐えうる後任者を見極めるプレッシャーがかかっている。ロビンソンの退任で一時代は幕を閉じたが、ベッカムとネヴィルにとって、ムーア・レーンを本拠地とするこのチームが長期的な野心を叶えるには昇格しかない。