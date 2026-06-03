Goal.com
ライブ
Notts County v Salford City - Sky Bet League Two Play-Off FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

デビッド・ベッカムとゲイリー・ネヴィルが断固たる措置を講じた！サルフォード・シティ、クラブ史上最高のシーズンを送りながらも監督を解任。

サルフォード・シティ
D. Beckham
G. Neville
カール・ロビンソン
ノッツ・カウンティ
ノッツ・カウンティ 対 サルフォード・シティ
EFL リーグ 2
マンチェスター・ユナイテッド

サルフォード・シティの共同オーナー、デビッド・ベッカムとゲイリー・ネヴィルは、カール・ロビンソン監督を解任した。ロビンソン監督はチームをクラブ史上最高順位とウェンブリー進出に導いたが、即時解任となった。

  • ウェンブリーでの惨敗で、ロビンソンの時代は終わった。

    EFL（イングランド・フットボール・リーグ）に衝撃が走った。サルフォード・シティはロビンソン監督の退任を正式発表した。45歳の同監督は、ウェンブリーで行われたリーグ2プレーオフ決勝でノッツ・カウンティに0-3と惨敗。この敗戦を受け、スタンドのクラブ著名オーナーたちは明らかな不満を示した。

    クラブは公式SNSで「カール・ロビンソンは即時退任しました。在籍中はプロフェッショナルに職務を全うし、クラブ目標達成に献身してくれました。今後の活躍を祈念します」と発表した

    • 広告
  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    記録的なシーズンでも不十分

    今シーズンの成績が良かっただけに、ロビンソンの解任は驚きだ。彼の率いるサルフォードはリーグ・ツー4位となり、クラブ史上最高位を記録した。しかし自動昇格にはケンブリッジ・ユナイテッドに1ポイント及ばず、プレーオフでも昇格を逃した。

    2年半で132試合60勝。就任時は20位だったが、昇格候補に押し上げた。それでも1月の5敗が響き、自動昇格を逃した。

  • マネージャーの別れの言葉

    ロビンソン監督は首都での敗戦後、チームのパフォーマンスを厳しく批判した。彼は「ファンの期待を裏切った。この10か月は素晴らしい戦いだったが、今日は力を出せなかった選手が多すぎた。言い訳はできない。相手の方が強かった」と認めた。

    しかし、この10か月間の努力も彼の地位を守れなかった。ベッカムとネヴィルはリーグ1降格の早期実現に固執しており、最終節で22位クローリーと引き分けた失望が理事会に残っている。

  • Notts County v Salford City Haji Mnoga - Sky Bet League Two Play-Off FinalGetty Images

    アミーズの次は？

    サルフォードは、プレーオフ進出から優勝へチームを導く新監督探しを急ぐ。2019年のナショナルリーグ昇格以来、リーグ2の中位に定着したが、オーナー陣は最後の飛躍のために指導体制の刷新が必要と判断した。

    プレシーズンが迫る中、「92年組」には、クラブに注がれる激しいメディアの注目に耐えうる後任者を見極めるプレッシャーがかかっている。ロビンソンの退任で一時代は幕を閉じたが、ベッカムとネヴィルにとって、ムーア・レーンを本拠地とするこのチームが長期的な野心を叶えるには昇格しかない。