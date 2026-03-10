デビッド・デ・ヘア、トッテナムのゴールキーパーがアトレティコ・マドリード戦で屈辱的なチャンピオンズリーグの試合を経験した後、アントニン・キンスキーに支援のメッセージを送る

スパーズのテュドール監督は試合後の質問でキンスキーのプレーについて深く言及することを避けつつ、自身の保護のためにゴールキーパーを交代させたと述べた。

「コメントする必要はない。今、多くを語る時ではない。奇妙な試合だった、非常に奇妙な試合だ。我々は相手に3点も献上した。良いスタートを切ったのに、3つの局面で問題が我々を葬った。非常に、非常に奇妙だ。極めて異常だ。チームの自信を奪った。 4-2に追い上げるチャンスもあったのに、5-1にされる失点を許した…サポーターと全ての方々に謝罪する。苦しい局面だ。全てがうまくいかない。小さなミスが命取りになる。全てが信じられない。終盤のこの状況（クリスティアン・ロメロとジョアン・パルヒニャの衝突）でさえ、全てが我々に逆らっているように感じた」

彼は続けた：「これは極めて稀な決断だ。15年間監督を続けてきたが、こんなことは初めてだ。選手とチームを守るために必要だった。信じがたい状況だ。試合前には正しい選択だったが、現在の状況ではビカリオにプレッシャーがかかる。トニー［キンスキー］は優秀なゴールキーパーだ」