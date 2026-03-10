AFP
デビッド・デ・ヘア、トッテナムのゴールキーパーがアトレティコ・マドリード戦で屈辱的なチャンピオンズリーグの試合を経験した後、アントニン・キンスキーに支援のメッセージを送る
マドリードで忘れたい夜
イゴール・テュドールの戦術的賭けは見事に裏目に出た。キンスキーは混乱した序盤を耐え忍んだが、この出来事は今後何年も彼のキャリアに影を落とすだろう。 わずか15分のプレーで、キンスキーは2つの明らかなミスを犯し、スペインの強豪に3点差の圧倒的リードを許した。試合が瞬く間に崩れ去る中、テュドールは容赦なく15分も経たぬうちにゴールキーパーを交代させる決断を下した。動揺したキンスキーは涙を流しながらトンネルへ駆け込む一方、ビカリオが代わってピッチに立つ準備を整えた。
今季わずか3試合目の出場だったキンスキーは、ファンや評論家らが欧州サッカー史に残る残酷な交代劇に反応する中、SNS上で激しい批判の的となった。
デ・ヘアがキンスキーを擁護する
しかし、騒動と批判の中、経験に裏打ちされた声が現れ、必要とされていた視点を提供した。フィオレンティーナのゴールキーパーであり、元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手であるデビッド・デ・ヘアが、SNSで同僚選手を擁護する投稿を行った。プレミアリーグと国際サッカーの厳しい監視の目に晒されながら10年以上を過ごしてきたデ・ヘアは、ゴールキーパーという立場に伴う独特のプレッシャーを熟知しており、動揺するトッテナムの選手への連帯のメッセージを即座に発信した。
自身のXアカウントで、このスペイン人選手はゴールキーパーという役割の難しさと、公の場で失敗した後でも立ち直るために必要な強靭さについて、自身の思いを明らかにした。デ・ヘアはこう綴った。「ゴールキーパーを経験したことのない人には、このポジションでプレーすることがどれほど難しいか理解できない。頭を上げて、またやり直せばいい」
テューダーが「奇妙な試合」を振り返る
スパーズのテュドール監督は試合後の質問でキンスキーのプレーについて深く言及することを避けつつ、自身の保護のためにゴールキーパーを交代させたと述べた。
「コメントする必要はない。今、多くを語る時ではない。奇妙な試合だった、非常に奇妙な試合だ。我々は相手に3点も献上した。良いスタートを切ったのに、3つの局面で問題が我々を葬った。非常に、非常に奇妙だ。極めて異常だ。チームの自信を奪った。 4-2に追い上げるチャンスもあったのに、5-1にされる失点を許した…サポーターと全ての方々に謝罪する。苦しい局面だ。全てがうまくいかない。小さなミスが命取りになる。全てが信じられない。終盤のこの状況（クリスティアン・ロメロとジョアン・パルヒニャの衝突）でさえ、全てが我々に逆らっているように感じた」
彼は続けた：「これは極めて稀な決断だ。15年間監督を続けてきたが、こんなことは初めてだ。選手とチームを守るために必要だった。信じがたい状況だ。試合前には正しい選択だったが、現在の状況ではビカリオにプレッシャーがかかる。トニー［キンスキー］は優秀なゴールキーパーだ」
トッテナム危機：テュドール監督解任目前
選手の福祉に焦点を当てつつも、テュドールの指揮には疑問符が付く。経験不足のキンスキーをビカリオより先発起用した賭けは失敗に終わり、マドリードでの屈辱的な夜を経て、若手GKの自信を再構築する任務がコーチ陣に課せられた。
トゥドールは今、深刻な危機に直面している。アトレティコに5-2で惨敗した後、プレミアリーグで16位に低迷するチームを率いる彼のトッテナムでの任期は、終わりに近づいているようだ。
