FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
Mohamed Saeed

翻訳者：

デビッド・デ・ヘア、トッテナムのゴールキーパーがアトレティコ・マドリード戦で屈辱的なチャンピオンズリーグの試合を経験した後、アントニン・キンスキーに支援のメッセージを送る

美しくも残酷なスポーツにおいて、トッテナムのゴールキーパー、アントニン・キンスキーは火曜の夜、プロ選手にとって最悪の悪夢を経験した。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦アトレティコ・マドリード戦の初戦で、イゴール・トゥドール監督がグイリェルモ・ヴィカリオに代えてサプライズで先発起用したこのチェコ代表若手選手は、わずか数分でその大舞台が消え去るのを見た。 開始15分足らずで3失点を喫し、2つの重大なミスを犯したキンスキーは、監督によって容赦なく交代させられた。涙を浮かべピッチを後にし、そのままトンネルへと直行した。

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    マドリードで忘れたい夜

    イゴール・テュドールの戦術的賭けは見事に裏目に出た。キンスキーは混乱した序盤を耐え忍んだが、この出来事は今後何年も彼のキャリアに影を落とすだろう。 わずか15分のプレーで、キンスキーは2つの明らかなミスを犯し、スペインの強豪に3点差の圧倒的リードを許した。試合が瞬く間に崩れ去る中、テュドールは容赦なく15分も経たぬうちにゴールキーパーを交代させる決断を下した。動揺したキンスキーは涙を流しながらトンネルへ駆け込む一方、ビカリオが代わってピッチに立つ準備を整えた。

    今季わずか3試合目の出場だったキンスキーは、ファンや評論家らが欧州サッカー史に残る残酷な交代劇に反応する中、SNS上で激しい批判の的となった。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    デ・ヘアがキンスキーを擁護する

    しかし、騒動と批判の中、経験に裏打ちされた声が現れ、必要とされていた視点を提供した。フィオレンティーナのゴールキーパーであり、元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手であるデビッド・デ・ヘアが、SNSで同僚選手を擁護する投稿を行った。プレミアリーグと国際サッカーの厳しい監視の目に晒されながら10年以上を過ごしてきたデ・ヘアは、ゴールキーパーという立場に伴う独特のプレッシャーを熟知しており、動揺するトッテナムの選手への連帯のメッセージを即座に発信した。

    自身のXアカウントで、このスペイン人選手はゴールキーパーという役割の難しさと、公の場で失敗した後でも立ち直るために必要な強靭さについて、自身の思いを明らかにした。デ・ヘアはこう綴った。「ゴールキーパーを経験したことのない人には、このポジションでプレーすることがどれほど難しいか理解できない。頭を上げて、またやり直せばいい」

  • テューダーが「奇妙な試合」を振り返る

    スパーズのテュドール監督は試合後の質問でキンスキーのプレーについて深く言及することを避けつつ、自身の保護のためにゴールキーパーを交代させたと述べた。

    「コメントする必要はない。今、多くを語る時ではない。奇妙な試合だった、非常に奇妙な試合だ。我々は相手に3点も献上した。良いスタートを切ったのに、3つの局面で問題が我々を葬った。非常に、非常に奇妙だ。極めて異常だ。チームの自信を奪った。 4-2に追い上げるチャンスもあったのに、5-1にされる失点を許した…サポーターと全ての方々に謝罪する。苦しい局面だ。全てがうまくいかない。小さなミスが命取りになる。全てが信じられない。終盤のこの状況（クリスティアン・ロメロとジョアン・パルヒニャの衝突）でさえ、全てが我々に逆らっているように感じた」

    彼は続けた：「これは極めて稀な決断だ。15年間監督を続けてきたが、こんなことは初めてだ。選手とチームを守るために必要だった。信じがたい状況だ。試合前には正しい選択だったが、現在の状況ではビカリオにプレッシャーがかかる。トニー［キンスキー］は優秀なゴールキーパーだ」

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    トッテナム危機：テュドール監督解任目前

    選手の福祉に焦点を当てつつも、テュドールの指揮には疑問符が付く。経験不足のキンスキーをビカリオより先発起用した賭けは失敗に終わり、マドリードでの屈辱的な夜を経て、若手GKの自信を再構築する任務がコーチ陣に課せられた。

    トゥドールは今、深刻な危機に直面している。アトレティコに5-2で惨敗した後、プレミアリーグで16位に低迷するチームを率いる彼のトッテナムでの任期は、終わりに近づいているようだ。

