Getty Images Sport
翻訳者：
デビッド・デ・ヘアが、ブルーノ・フェルナンデスに中指を立てた。マンチェスター・ユナイテッドでフェルナンデスがスペイン人GKとクリスティアーノ・ロナウドを追い抜いたことを知ったためだ。
記録的勝利への激しい反応
スペイン人GKは、フェルナンデスが「サー・マット・バスビー年間最優秀選手賞」の最多受賞記録を更新したというニュースに、ユーモアたっぷりに反応した。マンチェスター・ユナイテッドが祝いのグラフィックをSNSで公開すると、デ・ヘアはコメント欄に「ブルーノ」と書き込み、元キャプテンに冗談で「中指」の絵文字を送った。
この投稿は瞬く間に拡散し、ファンは2人の軽妙なやり取りを称賛した。
- Getty Images Sport
フェルナンデスがユナイテッドのレジェンドたちを追い抜いた。
ファン投票で圧倒的な支持を集めたフェルナンデスが、2025-26シーズンの名誉あるトロフィーを獲得した。2020年の加入以来5度目の受賞で、デ・ヘアとクリスティアーノ・ロナウドの4回を1つ上回った。
31歳の彼は今シーズンも好調を維持し、ユナイテッド史上に残る創造的選手としての地位を確固たるものにした。マイケル・キャリック暫定監督の下、チームがシーズン半ばに巻き返した激動の時期にも、彼の安定感は不可欠だった。
プレミアリーグの歴史に挑む
個人賞はほぼ確定だが、フェルナンデスはシーズン終了までに新たな大記録を狙う。マンチェスター・ユナイテッドの主将は、プレミアリーグ1シーズン20アシストの偉業まであと1。現在はティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが保持する記録だ。 現在19アシストで、ノッティンガム・フォレストとブライトンとの2試合が残っている。ポルトガル代表が新記録を樹立する可能性は高い。今季はチームメイトに124回のチャンスを作り、そのチャンスメイク能力は群を抜いている。
- AFP
オールド・トラッフォードの伝統が守られた
この勝利でフェルナンデスは、デ・ヘアに続きクラブ史上2人目となる「年間最優秀選手賞」3年連続受賞を達成した。オーレ・グンナー・スールシャール監督時代に初受賞以来、彼は複数の監督下でもチームで最も頼れる選手であることを証明した。 ロナウドやデ・ヘアが去っても、彼はチームの中核であり続ける。今回の受賞で、マンチェスター・ユナイテッドの偉大な選手としての地位がさらに確固たるものになった。