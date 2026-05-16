デビッド・デ・ヘアが、ブルーノ・フェルナンデスに中指を立てた。マンチェスター・ユナイテッドでフェルナンデスがスペイン人GKとクリスティアーノ・ロナウドを追い抜いたことを知ったためだ。

スペイン人GKは、フェルナンデスが「サー・マット・バスビー年間最優秀選手賞」の最多受賞記録を更新したというニュースに、ユーモアたっぷりに反応した。マンチェスター・ユナイテッドが祝いのグラフィックをSNSで公開すると、デ・ヘアはコメント欄に「ブルーノ」と書き込み、元キャプテンに冗談で「中指」の絵文字を送った。

この投稿は瞬く間に拡散し、ファンは2人の軽妙なやり取りを称賛した。



