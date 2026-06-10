火曜日の夜、『コリエレ・デロ・スポルト』が合意間近と報じ、『ガゼッタ・デロ・スポルト』も火曜日に追随し、事実上合意が成立したと伝えた。グラスナーはロッソネリと2年契約（延長オプション1年）を結ぶという。
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デビッド・アラバの電撃移籍がすぐ起こるか？オリバー・グラスナーは新監督就任へ
グラスナーにとって、ファッションの都での仕事は理想的な選択肢だった。アイントラハト・フランクフルトやクリスタル・パレスで成功を収めた元監督は、市場にある他の選択肢を意図的に断ったとされる。
その結果、オランダの名門フェイエノールト・ロッテルダムは監督就任を逃した。同クラブも獲得に動いたが、ザルツブルク出身の指揮官を巡る競争で敗れた。
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グラスナーはミランで抜本的な戦術転換を推進する見込みだ
ミラノでは、オーストリア人監督の就任で抜本的な戦術転換が期待されている。グラスナーは、激しいプレースタイルが高く評価されている。彼の戦術は、ハイプレス、素早いカウンター、高い試合強度を維持することに基づく。
これはクラブの従来の哲学とは対照的だ。前監督マッシミリアーノ・アッレグリの下では守備的なスタイルを取っていたが、成功には至らなかった。 その代償としてチームは昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃した。グラスナーには、眠れる巨人ミランを再び目覚めさせ、王者の座へ導くことが期待されている。
グラスナーはアラバをミラノへ招へいしようとしているようだ。
チーム再建を目指す監督は、すでに具体的な構想を練っている。その中には衝撃的な移籍計画も含まれる。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、グラスナー監督はオーストリア代表主将ダヴィド・アラバをミラノへ招へいしたい考えだ。
レアル・マドリードの守備のオールラウンダーは、サン・シーロの新たな守備の要となる見込みだ。ただしリスクもある。アラバは2023/24シーズン以降、前十字靭帯断裂や長期にわたる筋肉・半月板の怪我に悩まされてきた。
グラスナー監督は同胞の能力を完全に信頼しており、国際経験とリーダーシップはリスクを補うと考えている。
最近は本人が退団を望んでいるか、クラブが移籍市場に推しているとも報じられ、すでに複数クラブが興味を示す。その中には宿敵インテルも含まれるという。
さらにミランは監督だけでなくクラブ全体の大規模刷新も検討中で、オーストリア代表監督ラルフ・ラングニック氏の名前が新テクニカルディレクター候補として挙がっている。