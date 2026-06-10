デビッド・アラバの電撃移籍がすぐ起こるか？オリバー・グラスナーは新監督就任へ

チーム再建を目指す監督は、すでに具体的な構想を練っている。その中には衝撃的な移籍計画も含まれる。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、グラスナー監督はオーストリア代表主将ダヴィド・アラバをミラノへ招へいしたい考えだ。

レアル・マドリードの守備のオールラウンダーは、サン・シーロの新たな守備の要となる見込みだ。ただしリスクもある。アラバは2023/24シーズン以降、前十字靭帯断裂や長期にわたる筋肉・半月板の怪我に悩まされてきた。

グラスナー監督は同胞の能力を完全に信頼しており、国際経験とリーダーシップはリスクを補うと考えている。

最近は本人が退団を望んでいるか、クラブが移籍市場に推しているとも報じられ、すでに複数クラブが興味を示す。その中には宿敵インテルも含まれるという。

さらにミランは監督だけでなくクラブ全体の大規模刷新も検討中で、オーストリア代表監督ラルフ・ラングニック氏の名前が新テクニカルディレクター候補として挙がっている。