輝いた一夜。 カナダがカタールを6-0で下した一戦で、ジョナサン・デイヴィッドは3得点を記録。この歴史的ハットトリックでカナダ代表はW杯初勝利を挙げ、彼は1982年のパオロ・ロッシ以来2人目のW杯ハットトリック達成者となった。現在得点ランキングトップは、彼と「陛下」リオネル・メッシだ。 ユベントスにとって、この試合はスパレッティ監督とカルディナーレ会長への明確なメッセージとなった。JDは仕事を知り、得点を挙げる力を持つ。彼に必要なのは、出場機会と信頼、そして才能を最大限に引き出す環境だけだ。
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デビッドは残留を希望。しかしユヴェントスは売却を決断し、移籍金も設定した。
ユヴェントスに残りたい
デビッドにとって、舞台はユヴェントスの白と黒だ。フランスで232試合109得点を挙げ、昨夏トリノへ加入した元リールFWの意志は明確。移籍は考えていない。 2030年まで年俸600万ユーロの契約を結ぶユヴェントスに残り、リベンジしたいと考えている。昨季は46試合8得点と期待を下回ったが、1年の経験を活かして今季はさらに結果を残すと意気込む。 スパレッティ監督が求めるように、イタリアではもっと「アグレッシブ」になる必要があると理解している。監督は「ペナルティエリア内でアグレッシブさが足りない。スペースはないから、自分で作り、相手から奪い取らねば」と何度も彼を叱咤した。 「試合を決めるようなボールがあるか？それを捉えて『バシッ！』と決めなければならない。もっと力強く飛び込むべきだ。だが、その点で我々は十分に『凶暴』でも『獰猛』でもない」
ユヴェントスは彼を放出したいと考えている
ユヴェントスはカタール戦で好印象を与えたデビッドがW杯でも活躍すると期待する一方、最高額オファーがあれば売却も検討する。カルネヴァーリは3500万～4000万ユーロで新天地を見つけ、その資金で新戦力を補う計画だ。 スパレッティ監督もこの方針を支持し、カナダ代表と、リーグ・アン復帰が噂されるオペンダの放出を了承した。攻撃陣の刷新は、飛躍が期待された選手たちが2025-2026シーズンに結果を残せなかったことで進む。彼らに二度目のチャンスは与えない。