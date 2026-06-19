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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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デビッドは残留を希望。しかしユヴェントスは売却を決断し、移籍金も設定した。

ユヴェントス
移籍情報
ジョナサン・デイヴィッド

昨日カタール戦で活躍したカナダ代表FWはユヴェントスに残りたいが、クラブの考えは異なる。

輝いた一夜。 カナダがカタールを6-0で下した一戦で、ジョナサン・デイヴィッドは3得点を記録。この歴史的ハットトリックでカナダ代表はW杯初勝利を挙げ、彼は1982年のパオロ・ロッシ以来2人目のW杯ハットトリック達成者となった。現在得点ランキングトップは、彼と「陛下」リオネル・メッシだ。 ユベントスにとって、この試合はスパレッティ監督とカルディナーレ会長への明確なメッセージとなった。JDは仕事を知り、得点を挙げる力を持つ。彼に必要なのは、出場機会と信頼、そして才能を最大限に引き出す環境だけだ。

  • ユヴェントスに残りたい

    デビッドにとって、舞台はユヴェントスの白と黒だ。フランスで232試合109得点を挙げ、昨夏トリノへ加入した元リールFWの意志は明確。移籍は考えていない。 2030年まで年俸600万ユーロの契約を結ぶユヴェントスに残り、リベンジしたいと考えている。昨季は46試合8得点と期待を下回ったが、1年の経験を活かして今季はさらに結果を残すと意気込む。 スパレッティ監督が求めるように、イタリアではもっと「アグレッシブ」になる必要があると理解している。監督は「ペナルティエリア内でアグレッシブさが足りない。スペースはないから、自分で作り、相手から奪い取らねば」と何度も彼を叱咤した。 「試合を決めるようなボールがあるか？それを捉えて『バシッ！』と決めなければならない。もっと力強く飛び込むべきだ。だが、その点で我々は十分に凶暴でも獰猛でもない

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  • ユヴェントスは彼を放出したいと考えている

    ユヴェントスはカタール戦で好印象を与えたデビッドがW杯でも活躍すると期待する一方、最高額オファーがあれば売却も検討する。カルネヴァーリは3500万～4000万ユーロで新天地を見つけ、その資金で新戦力を補う計画だスパレッティ監督もこの方針を支持し、カナダ代表と、リーグ・アン復帰が噂されるオペンダの放出を了承した。攻撃陣の刷新は、飛躍が期待された選手たちが2025-2026シーズンに結果を残せなかったことで進む。彼らに二度目のチャンスは与えない。