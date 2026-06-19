デビッドにとって、舞台はユヴェントスの白と黒だ。フランスで232試合109得点を挙げ、昨夏トリノへ加入した元リールFWの意志は明確。移籍は考えていない。 2030年まで年俸600万ユーロの契約を結ぶユヴェントスに残り、リベンジしたいと考えている。昨季は46試合8得点と期待を下回ったが、1年の経験を活かして今季はさらに結果を残すと意気込む。 スパレッティ監督が求めるように、イタリアではもっと「アグレッシブ」になる必要があると理解している。監督は「ペナルティエリア内でアグレッシブさが足りない。スペースはないから、自分で作り、相手から奪い取らねば」と何度も彼を叱咤した。 「試合を決めるようなボールがあるか？それを捉えて『バシッ！』と決めなければならない。もっと力強く飛び込むべきだ。だが、その点で我々は十分に『凶暴』でも『獰猛』でもない」