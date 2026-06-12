得点マシンは進化し、自国開催のワールドカップではグループ突破も可能だ。 今夜、トロントのBMOフィールドで3万人の熱狂的なサポーターを背に、ジェシー・マーシュ率いるカナダ代表が、プレーオフでイタリアを破ったセルゲイ・バルバレズ率いるボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。自国開催の初戦であり、スイスとカタールと同居するグループBの幕開けだ。
翻訳者：
デビッドの復活だけではない。カナダはワールドカップのダークホースになれるか？
第3回ワールドカップ
長年の低迷期を経て、カナダ代表はここ5年で北米で存在感を示している。2大会連続でW杯に出場し、今回は予選免除で本大会へ。カタール大会のCONCACAF予選ではアメリカやメキシコを退け首位を独走し、55得点は世界最多だった。 カタールでは早期敗退したが、1986年メキシコ大会以来2度目の本大会となる今回こそ、成熟と自覚を示す舞台となるはずだ。
二つの呪い
国中が息をのんで見守るだろう。カナダは1986年メキシコ大会と2022年カタール大会の6試合に全敗し、得点は2、失点は12だった。 大会で複数試合を戦い敗戦率100％だったのはエルサルバドルだけで、カナダの5敗はすべて欧州勢によるもの。代表チームはトロントで18勝 9引き分け、ボスニア（今回も立ちはだかるUEFA勢）に喫した1敗という結果に期待するしかない。
さあ、行こう
ゴールを決めるだけでは不十分で、守備もでき、ヨーロッパ流のサッカーをプレーできる選手が求められる。そこで、カナダ女子代表から男子代表を率いたジョン・ハードマン監督の下で戦った「カタール2022の若き猛者たち」に代わり、ヨーロッパで実力を示した自覚ある選手たちと、アメリカ人ながら欧州で豊富な経験を持つジェシー・マーシュ監督がチームを率いる。 レッドブル・グループでキャリアを積み、ニューヨーク、ザルツブルク（リーグ2回・カップ2回優勝）、ライプツィヒを経てプレミアリーグ・リーズでも残留を果たした。確かな手腕でチームを牽引する彼こそ、カナダ代表を率いるにふさわしい。
カナダサッカーの振興
カナダのサッカー界はMLSの急成長を活用し、トロント、バンクーバー、モントリオールの3クラブが参加している。また、アフリカ系新移民を活かすスポーツ政策も成功している。カルガリー生まれでカナダ代表資格を持つフィカヨ・トモリやアルフォンソ・デイヴィスがその好例で、彼らはイングランド代表でのプレーを希望している。 2人はリベリアとナイジェリアからの難民の子どもであり、新しい祖国で学び、スポーツを通じて自己実現を遂げた。
デビッドとデイビスの復活、コネの爆発的な活躍
バイエルンがわずか1万ユーロで獲得した「稲妻」は、怪我に悩まされている。ドイツではサイドバック、カナダ代表ではフォワードとしてプレーし、欧州の主要タイトルはほぼ制覇。16歳でカナダ最年少代表デビューを果たした。 昨夏リールからユヴェントスへフリー移籍したFWジョナサン・デイヴィッドも、今季セリエAで6得点と低調だった。W杯を目前に二大エースは苦境に立たされているが、その分リベンジに燃えている。 一方で、成長著しい選手もいる。ビジャレアルで好パフォーマンスを示した元インテルDFタジョン・ブキャナン、サウサンプトンのFWカイル・ラリン、そしてサッスオーロで躍進するMFイスマエル・コネだ。コネは、ユヴェントス新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリの先見性により、セリエA屈指のMFに成長した。
驚きか、それとも驚きではないのか？
選手とサッカー連盟の対立は、労使交渉の緊張が和らいだ今では遠い過去のようだ。当時、選手協会はスポーツマーケティング会社を通じて連盟の肖像使用を許可制にしていた。 決勝トーナメントへは、カタールに勝ち、アジア勢やボスニア・ヘルツェゴビナに結果を出し、スイスに下馬評を覆す勝利を収めればOK。本大会に出場できれば、それ以降の勝利はボーナスだ。だが、ワールドカップのダークホースになるには、技術面でまだ何かが足りない。