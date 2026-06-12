バイエルンがわずか1万ユーロで獲得した「稲妻」は、怪我に悩まされている。ドイツではサイドバック、カナダ代表ではフォワードとしてプレーし、欧州の主要タイトルはほぼ制覇。16歳でカナダ最年少代表デビューを果たした。 昨夏リールからユヴェントスへフリー移籍したFWジョナサン・デイヴィッドも、今季セリエAで6得点と低調だった。W杯を目前に二大エースは苦境に立たされているが、その分リベンジに燃えている。 一方で、成長著しい選手もいる。ビジャレアルで好パフォーマンスを示した元インテルDFタジョン・ブキャナン、サウサンプトンのFWカイル・ラリン、そしてサッスオーロで躍進するMFイスマエル・コネだ。コネは、ユヴェントス新CEOジョヴァンニ・カルネヴァリの先見性により、セリエA屈指のMFに成長した。







