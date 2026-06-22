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France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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「デビッドがその件について話してくれた」――レアル・マドリードとフランス代表のスター、キリアン・ムバッペが、ベッカムからすでにMLSのインテル・マイアミへの移籍を打診されていたことを明かした

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キリアン・エンバペ
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フランス代表でレアル・マドリードのスター、キリアン・ムバッペが、メジャーリーグサッカー（MLS）への将来的な移籍の可能性に言及した。彼はかねてよりアメリカの文化や野心に憧れを持っていたという。27歳のムバッペはまた、インター・マイアミの共同オーナーであるデビッド・ベッカムが、すでに自分をアメリカに引き抜こうと動き出していると冗談交じりに語った。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「野心に限りはない」

    フィラデルフィア・スタジアムでイラクとのワールドカップ第2戦を控えたムバッペは、将来について「米国でプレーする可能性もある」と語った。

    「わからない。アメリカは文化が違う。限界を知らないその姿勢は昔から好きだ。現役で来るか？ わからない」と笑いながら続けた。「デビッド［ベッカム］が良く話すんだ」



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    野心あふれるサギたち

    ベッカムの世界的な知名度により、インター・マイアミは世界トップクラスの選手を引き寄せる。イングランド代表ラッシュフォードはワールドカップ前に同クラブの施設で練習。さらにブラジル代表カゼミーロの加入も報じられ、すでにメッシ、デ・ポール、ベルテラメを擁するチームがさらに強化される。

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    ワールドカップでの偉業を目指すムバッペ

    ムバッペはワールドカップ初戦で早くも2得点を挙げ、さらに記録を伸ばす可能性もある。27歳にして通算14得点をマークし、大会歴代得点ランキング3位タイにランクインしている。

  • Erling HaalandGetty Images

    次は何が待っているのでしょうか？

    フランスとノルウェーはグループIの首位を争っている。月曜に両チームが勝てば、金曜の直接対決で勝者がグループ1位を決める展開になる。

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