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「デビッドがその件について話してくれた」――レアル・マドリードとフランス代表のスター、キリアン・ムバッペが、ベッカムからすでにMLSのインテル・マイアミへの移籍を打診されていたことを明かした
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「野心に限りはない」
フィラデルフィア・スタジアムでイラクとのワールドカップ第2戦を控えたムバッペは、将来について「米国でプレーする可能性もある」と語った。
「わからない。アメリカは文化が違う。限界を知らないその姿勢は昔から好きだ。現役で来るか？ わからない」と笑いながら続けた。「デビッド［ベッカム］が良く話すんだ」
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野心あふれるサギたち
ベッカムの世界的な知名度により、インター・マイアミは世界トップクラスの選手を引き寄せる。イングランド代表ラッシュフォードはワールドカップ前に同クラブの施設で練習。さらにブラジル代表カゼミーロの加入も報じられ、すでにメッシ、デ・ポール、ベルテラメを擁するチームがさらに強化される。
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ワールドカップでの偉業を目指すムバッペ
ムバッペはワールドカップ初戦で早くも2得点を挙げ、さらに記録を伸ばす可能性もある。27歳にして通算14得点をマークし、大会歴代得点ランキング3位タイにランクインしている。
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次は何が待っているのでしょうか？
フランスとノルウェーはグループIの首位を争っている。月曜に両チームが勝てば、金曜の直接対決で勝者がグループ1位を決める展開になる。