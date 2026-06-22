フィラデルフィア・スタジアムでイラクとのワールドカップ第2戦を控えたムバッペは、将来について「米国でプレーする可能性もある」と語った。

「わからない。アメリカは文化が違う。限界を知らないその姿勢は昔から好きだ。現役で来るか？ わからない」と笑いながら続けた。「デビッド［ベッカム］が良く話すんだ」







