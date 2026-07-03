とはいえ、この勝利は重要で、すべての結果が糧となる。次の予選ではDBB代表が8月末からポーランドと対戦する。並行するグループではオランダ、ラトビア、オーストリアが残り2枠を争う。この6チーム中上位3チームが、2027年8月27日～9月12日にカタールで開催される世界選手権に出場する。

ムムブルは「極めて重要な勝利」と語り、観客が少ない中での「厳しい試合」だったと振り返った。チームは35分間「良いバスケットボール」を展開したが、「最後の5分でイスラエルにチャンスを与えてしまった」と反省した。

シュレーダーは「2試合とも勝ちたい」と語り、月曜にバンベルクで行われるキプロス戦へ意気込む。第1段階は成功した。ドイツの最多得点はシュレーダーの20点、ゼンフェルダーが16点、ブルンケが15点と続いた。 11月末のウルムでの第1戦は89－69でドイツが圧勝していた。

シュレーダーは今回招集された唯一の世界王者であり、唯一のNBA選手でもある。 ムブルー監督は「負傷者、契約のない選手、80試合以上で消耗した選手がいる」と選考理由を説明した。そのためワグナー兄弟、トリスタン・ダ・シルバ、アイザイア・ハーテンシュタイン、アンドレアス・オブストらバイエルン勢は欠場している。