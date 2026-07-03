デニス・シュレーダー主将率いるドイツ代表は、治安を理由にラトビア首都で開催された予選で92－86（前半45－37）と勝利し、グループステージ5試合中4勝目をマーク。すでに世界＆欧州王者は2ラウンド進出を決めていた。
翻訳者：
デニス・シュレーダーが輝きを放ち、ドイツ代表をW杯予選勝利へ導いた。
とはいえ、この勝利は重要で、すべての結果が糧となる。次の予選ではDBB代表が8月末からポーランドと対戦する。並行するグループではオランダ、ラトビア、オーストリアが残り2枠を争う。この6チーム中上位3チームが、2027年8月27日～9月12日にカタールで開催される世界選手権に出場する。
ムムブルは「極めて重要な勝利」と語り、観客が少ない中での「厳しい試合」だったと振り返った。チームは35分間「良いバスケットボール」を展開したが、「最後の5分でイスラエルにチャンスを与えてしまった」と反省した。
シュレーダーは「2試合とも勝ちたい」と語り、月曜にバンベルクで行われるキプロス戦へ意気込む。第1段階は成功した。ドイツの最多得点はシュレーダーの20点、ゼンフェルダーが16点、ブルンケが15点と続いた。 11月末のウルムでの第1戦は89－69でドイツが圧勝していた。
シュレーダーは今回招集された唯一の世界王者であり、唯一のNBA選手でもある。 ムブルー監督は「負傷者、契約のない選手、80試合以上で消耗した選手がいる」と選考理由を説明した。そのためワグナー兄弟、トリスタン・ダ・シルバ、アイザイア・ハーテンシュタイン、アンドレアス・オブストらバイエルン勢は欠場している。
DBBチームは好スタートを切ったが、その後多くのミスをした。
2025年9月14日、リガで行われた欧州選手権決勝でトルコを破ったDBB代表チームは、最高のスタートを切った。 欧州王者のシュレーダーとレオン・クラッツァーを擁するドイツは開始80秒で10－0とリードしたが、連携不足からミスが続いた。そこでサナンダ・フル、シモナス・ルコシウス、ミヒャエル・ラタイの3人が投入された。3本の連続3ポイントシュート（うち3本はゼンクフェルダー）で前半をわずかにリードして折り返した。
第3クォーターは31－18と圧倒し、ターンオーバー減少も奏功。ティム・シュナイダーが28分時点で20点差（71－51）をつくり、終盤のイスラエル追い上げも及ばず。
すでに敗退が決まっているキプロス戦は月曜の必須勝利。2月末にザグレブで唯一の黒星を付けたクロアチアがホームでイスラエルに負ければ、1位通過のわずかな可能性が残る。それでも、何よりも勝ち点が重要だ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。