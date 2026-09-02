ガラタサライは移籍市場の締め切り直前、FCポルトからトルコ代表ストライカーのデニズ・ギュルを獲得した。22歳のFWは2026年9月1日、プライベートジェットでアタテュルク空港に到着し、クラブ関係者と熱狂的なサポーターの歓迎を受けた。

スュペル・リグの同クラブは、ポルトと総額1000万ユーロの移籍金で合意した後、公式に公共開示プラットフォーム（KAP）へ通知した。この合意には、将来的な売却があった場合にポルトガルのクラブが10％の利益配分を受け取る条項も含まれている。

ギュルは2026-27シーズンから始まる5年契約にサインした。イスタンブールでプレーする期間中、年間の保証純年俸は150万ユーロとなる。