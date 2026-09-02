Anadolu Agency
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デニズ・グルがFCポルトから1000万ユーロでガラタサライに移籍、5年契約を締結
ギュルがガラタサライ移籍を決定づける
ガラタサライは移籍市場の締め切り直前、FCポルトからトルコ代表ストライカーのデニズ・ギュルを獲得した。22歳のFWは2026年9月1日、プライベートジェットでアタテュルク空港に到着し、クラブ関係者と熱狂的なサポーターの歓迎を受けた。
スュペル・リグの同クラブは、ポルトと総額1000万ユーロの移籍金で合意した後、公式に公共開示プラットフォーム（KAP）へ通知した。この合意には、将来的な売却があった場合にポルトガルのクラブが10％の利益配分を受け取る条項も含まれている。
ギュルは2026-27シーズンから始まる5年契約にサインした。イスタンブールでプレーする期間中、年間の保証純年俸は150万ユーロとなる。
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イスタンブール到着に感激
イスタンブールに到着して飛行機を降りたグルは、メディカルチェックに向かう前、待ち構えていたガラタサライのサポーターとともに定番のチャントを披露した。若きストライカーは、この移籍を実現させ、トルコ王者への加入が決まった喜びを口にした。
また、チームと合流し、RAMSパルクでの新たな章をすぐに始められることへの高揚感も強調した。
「とても幸せだ。とても興奮している」とグルは語った。「できるだけ早くチームとファンに会いたい。今の自分にとって重要なのは、ここにいることだ。自分は今ここにいて、そのことに集中している」
欧州での歩みと代表チーム変更
トルコ人の父とスウェーデン人の母のもと、ストックホルムで生まれ育ったギュルは、スウェーデンのユースアカデミーを渡り歩いた後、ハンマルビーIFで活躍した。その得点力が評価され、2024年8月に2029年までの契約でFCポルトへ移籍した。
国際舞台では、ギュルはU-19スウェーデン代表としてプレーした後、2024年11月に自身の将来をトルコ代表に託すことを決断。その後、2025年3月のUEFAネーションズリーグに向けた試合で、代表監督ヴィンチェンツォ・モンテッラの下でA代表に初招集された。
22歳の同選手は今後、フィジカルと欧州トップレベルでの経験を生かし、ガラタサライの攻撃陣強化のためトルコサッカー界に戻る。
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いきなり実戦へ
メディカルチェックと正式な書類手続きを終えたギュルは、コーチングスタッフの下で直ちにトップチームのトレーニングに合流する。
ガラタサライが国内王者の防衛と欧州大会での戦いに備える中、その加入は前線のローテーションに重要な厚みをもたらす。
ギュルは今後、デビューの機会をつかみ、2026-27シーズンに向けてチームの重要な存在として地位を確立することに集中する。
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