エクアドル戦前会見でナーゲルスマン監督は、記者が質問する前に最も重要な答を語った。冒頭声明で代表監督は、メンバー輪番、特にスーパーサブウンダフと控えGKバウマンの先発起用論に明確な立場を示した。
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デニズ・ウンダフを巡る議論を受け、ユリアン・ナーゲルスマン監督がエクアドル戦のドイツ代表先発メンバーを発表した。
「必要な変更は行う。そうでなければ、ここ数試合と同じ布陣で臨む」とナゲルスマン監督はニューヨーク郊外イースト・ラザフォードのスタジアムで語った。 木曜日22時のエクアドル戦では、負傷のCBニコ・シュロッターベック（内側靭帯断裂）と内転筋痛のLBナサニエル・ブラウンのみ先発から外れる。代役はアントニオ・リュディガーとダヴィド・ラウムだとナゲルスマンは明かした。
グループ首位はすでに確定しており、エクアドル戦が大会の行方に影響はないため、メンバーをローテーションする余裕もあった。しかしナゲルスマンは、主力にリズムを維持させ、長期離脱から復帰したハヴェルツ、ムシアラ、ンメチャに実戦経験を積ませることを優先した。
「ワールドカップ直前までチームは連携不足だった。一緒に戦う試合が少なかった」とナゲルスマン監督は説明した。「いま2試合を終え、大量交代が議論されているが、私には大きな意味が見えない」
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デニズ・ウンダヴは引き続き「切り札」の役割：「その役割を受け入れる」
ウンダフは引き続き「切り札」の役割を受け入れる。キュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦（2-1）で、VfBシュトゥットガルトのFWは計56分（2試合とも途中出場）で2ゴール3アシストを記録。「傑出している」とドイツ代表監督は称えた。 「デニズが先発を勝ち取ったという声は理解できる」とナゲルマン監督。それでも起用は見送った。隣にいたウンダフは「その役割を受け入れる。気に入らなければここにはいない」と語った。
エクアドル戦のゴールキーパーは再びマヌエル・ノイアーで、オリバー・バウマンは出番を待っている。ナゲルスマンは「オリも理解してくれている」と説明した。
ノイアーにとって今回のW杯は不運だ。40歳の彼はこれまで4本しかシュートを浴びておらず、そのうち2本は無害、残り2本は防ぎようがなかった。「GKが活躍する試合ではなかった」とナゲルスマンは説明した。