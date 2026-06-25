「必要な変更は行う。そうでなければ、ここ数試合と同じ布陣で臨む」とナゲルスマン監督はニューヨーク郊外イースト・ラザフォードのスタジアムで語った。 木曜日22時のエクアドル戦では、負傷のCBニコ・シュロッターベック（内側靭帯断裂）と内転筋痛のLBナサニエル・ブラウンのみ先発から外れる。代役はアントニオ・リュディガーとダヴィド・ラウムだとナゲルスマンは明かした。

グループ首位はすでに確定しており、エクアドル戦が大会の行方に影響はないため、メンバーをローテーションする余裕もあった。しかしナゲルスマンは、主力にリズムを維持させ、長期離脱から復帰したハヴェルツ、ムシアラ、ンメチャに実戦経験を積ませることを優先した。

「ワールドカップ直前までチームは連携不足だった。一緒に戦う試合が少なかった」とナゲルスマン監督は説明した。「いま2試合を終え、大量交代が議論されているが、私には大きな意味が見えない」