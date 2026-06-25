エクアドル戦前会見でナーゲルスマン監督は、記者が質問する前に最も重要な答えを語った。冒頭声明でメンバー交代、特にウンダフとバウマンの先発起用について明確な立場を示した。
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デニズ・ウンダフを巡る議論の後、ユリアン・ナーゲルスマン監督がエクアドル戦のドイツ代表先発メンバーを発表した。
「必要な変更は行う。そうでなければ、ここ数試合と同じ布陣で臨む」とナゲルスマン監督は語った。 木曜日22時のエクアドル戦では、負傷のCBニコ・シュロッターベック（内側靭帯断裂）と内転筋痛のLBナサニエル・ブラウンのみ先発から外れる。代役はアントニオ・リュディガーとダヴィド・ラウムだとナゲルスマンは明かした。
グループ首位はすでに確定しており、エクアドル戦は大会の今後の展開には無関係であるため、メンバーのローテーションを行う余地は十分にあった。しかし、ナゲルスマン監督は主力スタメンのリズム維持を優先し、長期離脱していたカイ・ハヴェルツ、ジャマル・ムシアラ、フェリックス・ンメチャの試合経験も重視している。
「ワールドカップ直前までチーム連携が課題で試合数が足りなかった。今、2試合を終えて交代を議論しているが、私には大きな意味が見えない」とナゲルスマンは語った。
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デニズ・ウンダヴは引き続き「切り札」の役割を担う：「その役割を受け入れる」
ウンダフは引き続き「切り札」の役割を受け入れる。キュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦（2-1）で途中出場し、計56分で2ゴール3アシストを記録。「非常に良かった」とドイツ代表監督は称えた。 「デニズが先発に値するという意見は理解できる」としながらも、ナゲルマン監督は記者会見に同席したウンダフの起用を見送った。「その役割を受け入れる」とウンダフは語った。「気に入らなければここにはいない」。
エクアドル戦のゴールキーパーは再びマヌエル・ノイアーが務め、控えのオリバー・バウマンは出番を待っている。ナゲルスマン監督は「オリも理解してくれている」と語った。大会直前にノイアーが復帰しベンチに回されたバウマンには、専門家やファンから出場を望む声もあったが、監督は「人間的には理解できる」と述べた。
ノイアーにとって今回のW杯は不運だ。40歳の彼はこれまで4本しかシュートを浴びておらず、そのうち2本は無害、残り2本は防ぎようがなかった。「GKが活躍する試合ではなかった」とナゲルスマンは説明した。