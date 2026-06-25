「必要な変更は行う。そうでなければ、ここ数試合と同じ布陣で臨む」とナゲルスマン監督は語った。 木曜日22時のエクアドル戦では、負傷のCBニコ・シュロッターベック（内側靭帯断裂）と内転筋痛のLBナサニエル・ブラウンのみ先発から外れる。代役はアントニオ・リュディガーとダヴィド・ラウムだとナゲルスマンは明かした。

グループ首位はすでに確定しており、エクアドル戦は大会の今後の展開には無関係であるため、メンバーのローテーションを行う余地は十分にあった。しかし、ナゲルスマン監督は主力スタメンのリズム維持を優先し、長期離脱していたカイ・ハヴェルツ、ジャマル・ムシアラ、フェリックス・ンメチャの試合経験も重視している。

「ワールドカップ直前までチーム連携が課題で試合数が足りなかった。今、2試合を終えて交代を議論しているが、私には大きな意味が見えない」とナゲルスマンは語った。