「必要な変更は行う。そうでなければ、ここ数試合と同じ布陣で臨む」とナゲルスマン監督はニューヨーク郊外イースト・ラザフォードのスタジアムで語った。 木曜日22時のエクアドル戦では、負傷のニコ・シュロッターベック（足首内側靭帯断裂）と内転筋不調のナサニエル・ブラウンのみ先発から外れる。代わりにアントニオ・リュディガーとデビッド・ラウムが起用されるとナゲルスマン監督が明言した。

グループ首位はすでに確定しており、エクアドル戦が大会の行方に影響はないため、メンバーをローテーションする余裕もあった。しかしナゲルスマンは、主力にリズムを維持させ、長期離脱から復帰したハヴェルツ、ムシアラ、ンメチャに試合経験を積ませることを優先した。

「ワールドカップ直前までチーム連携が課題で、共闘試合数が少なかった。今、2試合を終えて交代を議論しているが、私には大きな意味が見えない」とナゲルスマンは語った。