試合記録表を見た人々は首を傾げた。スカイとARDはホエネスに説明を求め、彼は状況を明らかにした。

その戦略とは？全面攻撃だ。VfBの監督は、バイエルンに2-4で敗れた前試合から4人を入れ替えた理由を、「ゴールを決められる選手をできるだけ起用したかった」と説明した。アンダフ、デミロヴィッチ、レウェリング、フューリッヒ、ナルテイを同時にピッチに送り出し、その意図は紙面上では実現された。 しかし前半は40分までシュトゥットガルトにシュートがなく、得点は遠かった。それでも終了間際には同点のチャンスが続いた。

それまでの期待ゴール（xG）は0.07だったが、ハーフタイム直前に急上昇し、最終的には4.25に達した。 しかし決定力不足で得点は生まれず。71分、途中出場したビラル・エル・カヌースの好アシストをウンダフが決め、ようやく均衡を破った。 後半はトマスと決勝点をアシストしたブアナニの投入も奏功した。

守備では3人の左利きを同時に起用。左にミッテルシュテット、中央にシャボット、右にヘンドリクスを配置した。 右サイドはレヴェリングとナルテイがカバーしたが、陣形が乱れる場面もあった。

立ち上がりの不安定さを乗り越えたフライブルクは徐々に勢いを取り戻し、セットプレーでネットを揺らした。ヴィンチェンツォ・グリフォのCKをマクシミリアン・エゲシュタインが押し込み、相手陣からのアンジェロ・スティラーのバックパスがきっかけとなった。