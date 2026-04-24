SCフライブルクとの延長戦の末2-1で勝ったVfBシュトゥットガルトは、ベルリンの決勝でFCバイエルン・ミュンヘンと戦う。序盤はセバスティアン・ホーネス監督の戦術が機能しなかった。マティアス・ギンターの活躍が光ったが、デニズ・ウンダフの活躍でチームは巻き返し、クラブ記録にまた一歩近づいた。 119分、決勝点はティアゴ・トマスが決めた。
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デニズ・ウンダフも落胆。ワールドカップ代表入りを狙い、フライブルクからユリアン・ナーゲルスマンへ2通目の推薦状が送られた。
リスクは大きいのに危険はない：セバスティアン・ホーネスの計画は、当分うまくいきそうにない
試合記録表を見た人々は首を傾げた。スカイとARDはホエネスに説明を求め、彼は状況を明らかにした。
その戦略とは？全面攻撃だ。VfBの監督は、バイエルンに2-4で敗れた前試合から4人を入れ替えた理由を、「ゴールを決められる選手をできるだけ起用したかった」と説明した。アンダフ、デミロヴィッチ、レウェリング、フューリッヒ、ナルテイを同時にピッチに送り出し、その意図は紙面上では実現された。 しかし前半は40分までシュトゥットガルトにシュートがなく、得点は遠かった。それでも終了間際には同点のチャンスが続いた。
それまでの期待ゴール（xG）は0.07だったが、ハーフタイム直前に急上昇し、最終的には4.25に達した。 しかし決定力不足で得点は生まれず。71分、途中出場したビラル・エル・カヌースの好アシストをウンダフが決め、ようやく均衡を破った。 後半はトマスと決勝点をアシストしたブアナニの投入も奏功した。
守備では3人の左利きを同時に起用。左にミッテルシュテット、中央にシャボット、右にヘンドリクスを配置した。 右サイドはレヴェリングとナルテイがカバーしたが、陣形が乱れる場面もあった。
立ち上がりの不安定さを乗り越えたフライブルクは徐々に勢いを取り戻し、セットプレーでネットを揺らした。ヴィンチェンツォ・グリフォのCKをマクシミリアン・エゲシュタインが押し込み、相手陣からのアンジェロ・スティラーのバックパスがきっかけとなった。
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マティアス・ギンターからユリアン・ナーゲルスマンへの次なる応募書
アシストを決めたのはグリフォではなくギンターだった。センターバックの彼は、試合を観戦していたナーゲルスマン監督にさらにアピール。
32歳の彼は味方へ飛んでくるほぼすべてのボールをクリア（14回）し、14回の1対1で9回勝利した。ギンターはここ数週間、絶好調だ。
ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦のセルタ戦でも好パフォーマンスを見せ、ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは3-0の決勝点を挙げた彼について「完璧な試合」と絶賛した。 SCFのシュスター監督も「彼のプレーは完璧だった」と称え、FWマタノヴィッチは「自分が代表監督なら招集する。チーム成功の要だ」と語った。
それでもW杯代表入りの可能性は低い。代表51試合に出場した最後の試合は3年前、ナゲルスマンがフリックから監督を引き継ぐ直前だった。 3月の代表合宿では、ニコ・シュロッターベックとジョナサン・ターの定位置組に、予想通りアントニオ・リュディガーとヴァルデマール・アントンが加わった。2人の代表入りはほぼ確実視されている。さらにマリック・ティアウも招集されたが、出場機会はなく、代表入りは不透明だ。
ギンターは「失望する話し合いだった」と明かした。海外遠征の出場枠を争うシュトゥットガルトのシャボも大きなチャンスはないと見る。「多くの監督の下でプレーし、戦術や守備は理解している」とギンター。
課題はボールを持ったときのプレーがやや粗い点だけだ。ヨーロッパリーグ制覇を果たせば、代表復帰は当然の流れとなるだろう。
驚異的な活躍！デニズ・ウンダヴがクラブ記録に迫る
ギンターは、ウンダフが得点を挙げるまでほとんど成果を出せなかったことにも大きく貢献した。このフォワードは1対1のほとんどで敗れ、ミスパスを連発し、VfBのフィールドプレーヤーで最も多くのボールロストを記録した。
それでも彼は決定的な瞬間に現れた。本来得点圏ではない位置から、ナゲルスマン監督を困らせるほどの冷静さで1－1の同点弾を叩き込んだ。29歳の彼は、得点王としてドイツ代表でW杯に出場するだけでなく、運がればクラブ記録でシーズンを締めくくるかもしれない。
今季24ゴール目で通算37ポイント（得点＋アシスト）とし、クラブ歴代2位に立った。1位は2008/09シーズンに35ゴール6アシストを記録したマリオ・ゴメスで、あと4ポイントで並ぶ。
本来ならさらに差を縮められた。ポストに阻まれ、終了間際にはSCFGKフロリアン・ミュラーの好守にも遭った。延長でもポストが追加点を阻んだ（クリス・フューリッヒのシュートもポスト）。
前節バイエルン戦では自らゴメスとの差を縮める機会を逃し、さらに前週ハンブルク戦で不必要な小競り合いにより5枚目のイエローカードを受けた。同試合ではPK失敗など決定機を複数逃している。
残るチャンスはリーグ戦4試合とベルリンの決勝だけ。これらの試合は新契約交渉でもクラブ首脳へのアピールになる。ウンダフは破格の年俸を要求しているとされる。
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クラブ記録が危うい：デニズ・ウンダフとマリオ・ゴメスの比較
シーズン
選手
試合
ゴール
アシスト
合計
2008/09
マリオ・ゴメス
44
35
6
41
2025/26
デニズ・ウンダヴ
41
24
13
37