SCフライブルクとの延長戦の末2-1で勝ったVfBシュトゥットガルトは、ベルリンの決勝でFCバイエルン・ミュンヘンと戦う。序盤はセバスティアン・ホーネス監督の戦術が機能しなかった。マティアス・ギンターの活躍が光ったが、デニズ・ウンダフの活躍でチームは巻き返し、クラブ記録にまた一歩近づいた。 119分にはティアゴ・トマスが決勝点を奪った。
翻訳者：
デニズ・ウンダフも落胆。フライブルクからユリアン・ナーゲルスマンへワールドカップ代表推薦状が届いた。
リスクは大きいのに危険はない：セバスティアン・ホーネスの計画は、当分うまくいきそうにない
試合記録表を見た人々は首をかしげた。スカイとARDはホエネスに説明を求め、彼は状況を明らかにした。
その戦略とは？全面攻撃だ。VfBの監督は、バイエルンに2-4で敗れた前試合から4人を入れ替えた理由を、「ゴールを決められる選手をできるだけ起用したかった」と説明した。アンダフ、デミロヴィッチ、レウェリング、フューリッヒ、ナルテイを同時にピッチに送り出し、その意図は紙面上では実現された。 しかし前半は40分までシュトゥットガルトがフライブルクゴールを脅かす場面はなく、その後同点の可能性もある一気の攻勢が始まった。
それまでの期待ゴール（xG）は0.07だったが、ハーフタイム直前に急上昇し、最終的には4.25に達した。 しかし決定力不足で得点は生まれなかった。71分、途中出場したビラル・エル・カヌースの好アシストをウンダフが決め、ようやく均衡を破った。 後半はトマスと決勝点をアシストしたブアナニの投入も奏功した。
守備では3人の左利きを同時に起用。左にミッテルシュテット、中央にシャボット、右にヘンドリクスを配置した。 右はレヴェリングとナルテイがカバーしたが、陣形が乱れる場面もあった。
立ち上がりの不安定さを乗り越えたフライブルクは徐々に勢いを取り戻し、セットプレーでネットを揺らした。ヴィンチェンツォ・グリフォのCKをマクシミリアン・エゲシュタインが頭で合わせ、相手陣からのアンジェロ・スティラーのバックパスがきっかけとなった。
- Getty Images Sport
マティアス・ギンターからユリアン・ナーゲルスマンへの次なる応募書
アシストを決めたのはグリフォではなくギンターだった。センターバックの彼は、試合を観戦していたナーゲルスマン監督へさらにアピール。
32歳の彼は味方へ飛んでくるほぼすべてのボールをクリア（14回）し、14回の1対1のうち9回を制した。ギンターはここ数週間、絶好調を維持している。
ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦のセルタ戦でも好パフォーマンスを見せ、ドイツ代表最多出場記録保持者のロタール・マテウスは3-0の決勝点を挙げたGinterについて「完璧な試合」と絶賛した。 SCFのシュスター監督は「彼のプレーは完璧だった」と称え、FWマタノヴィッチも「自分が代表監督なら招集する。チーム成功の要だ」と語った。
それでもW杯代表入りの可能性は低い。代表51試合に出場した直近の試合は約3年前。ナゲルスマンがフリックから監督を引き継ぐ前だった。 3月の代表合宿ではニコ・シュロッターベックとジョナサン・ターが定位置を確保し、アントニオ・リュディガーとヴァルデマール・アントンも招集された。さらにマリック・ティアウも選ばれたが、出場機会はなく代表入りは不透明だ。
ギンターは「失望する話し合いだった」と明かした。海外遠征の出場枠を争うシュトゥットガルトのシャボも、自身のチャンスは小さいと語った。「多くの監督の下でプレーし、戦術や守備は理解している」
課題はボールを持ったときのプレーがやや粗い点だけだ。仮にヨーロッパリーグで優勝すれば、その時点で代表に選ばれる価値は十分にある。
驚異的な活躍！デニズ・ウンダヴがクラブ記録に迫る
ギンターは、ウンダフが得点を挙げるまでほとんど成果を出せなかったことにも大きく貢献した。このフォワードは1対1のほとんどで敗れ、ミスパスを連発し、VfBのフィールドプレーヤーで最も多くのボールロストを記録した。
それでも彼は決定的な瞬間に現れた。本来得点圏ではない位置から、ナゲルスマン監督を苦言させかねない冷徹さで1－1の同点弾を叩き込んだ。29歳のこの選手は、得点王としてドイツ代表でW杯に出場するだけでなく、運が良ければクラブ記録でシーズンを締めくくるかもしれない。
今季24ゴール目で通算37ポイント（得点＋アシスト）に達し、クラブ歴代2位に浮上。1位は2008/09シーズンに35ゴール6アシストを記録したマリオ・ゴメスで、あと4ポイントで並びます。
本来ならさらに差を縮められた。ポストに阻まれ、終了間際にはSCFGKフロリアン・ミュラーの好守に遭った。延長でもポストが追加点を阻んだ（クリス・フューリッヒのシュートもポスト）。
前節バイエルン戦では自らゴメスとの差を縮める機会を逃し、さらに前週のハンブルク戦では不必要な小競り合いで5枚目のイエローカードを受けた。同試合ではPK失敗など決定機を複数逃している。
残るチャンスはリーグ戦4試合とベルリンの決勝だけ。これらの試合は新契約交渉でもクラブ首脳へのアピールになる。ウンダフは破格の年俸を要求しているとされる。
- Getty Images Sport
クラブ記録が危うい：デニズ・ウンダフとマリオ・ゴメスの比較
シーズン
選手
試合
ゴール
アシスト
合計ポイント
2008/09
マリオ・ゴメス
44
35
6
41
2025/26
デニズ・ウンダヴ
41
24
13
37