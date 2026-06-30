ドイツ代表がパラグアイにPK戦で3－4敗退した16強戦。ハーフタイム中、テレビ解説のユルゲン・クロップ氏（MagentaTV）はFWデニズ・ウンダフを厳しく批判した。 シュトゥットガルト所属のFWは、ナーゲルスマン監督に先発起用されたものの、前半のボールタッチはわずか7回だった。
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「デニズ・ウンダフはもっとボールに積極的に関わるべきだ」と、ユルゲン・クロップ監督はパラグアイ戦で惨敗したドイツ代表FWを批判した。
「先ほどウンダフと（カイ）ハーヴェルツについて話したが、ペナルティエリア内に2人のターゲットマンを置くのは良いアイデアだ。しかし彼らには全くボールが渡っていない。互いにスペースを作り出せていないのだ」と、クロップ監督は前半45分間のプレーをまず大まかに批判した。
続けて59歳の指揮官はウンダフを名指し。「我々は率直に指摘しなければならない。デニズ・ウンダフには、もう少しボールに積極的に関わる姿勢を見せてほしい」と元リヴァプール監督は要求した。「彼にはパスが来ないが、ボールに近いなら体を張ってボールを要求すべきだ。それもボディランゲージの一部なのだ！」
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「信じられない！」ウンダフがDFBに大きな問題を引き起こしている
クロップ監督は対談で、得点王がさらに活躍するための条件を明快に語った。「目が『ボールをくれ』と訴えなければ、僕はパスを出さない。それだけだ！」
もしウンダフがこれらの助言に耳を傾ければ、「彼にボールが渡り、フリーキックを勝ち取れるだろう」。しかしドイツ代表は危険なエリアでセットプレーのチャンスをほとんど作れなかった。クロップ監督はその後、「これだけのボール支配率があるのに、これはおかしい！」と批判した。
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クロップがナゲルスマンの後任に？「今はその時期ではない」
ハーフタイム中、クロップ監督のテレビでの批判はDFBのロッカールームには届いていないようだった。 63分に交代するまでボールに触れたのはわずか2回で、チーム内でも最も期待外れな選手の一人だった（SPOX評価5.5）。それでも彼は本大会では途中出場で86分間プレーし5得点を挙げていた。
試合終了のホイッスルが鳴ると、再びクロップが注目された。彼はドイツ代表のパフォーマンスを厳しく批判し、ナーゲルスマンの後任候補に挙げられたが、「今はその話をする時ではない。特に私と話すのは尚更だ」と述べた。