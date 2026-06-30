「先ほどウンダフと（カイ）ハーヴェルツについて話したが、ペナルティエリア内に2人のターゲットマンを置くのは良いアイデアだ。しかし彼らには全くボールが渡っていない。互いにスペースを作り出せていないのだ」と、クロップ監督は前半45分間のプレーをまず大まかに批判した。

続けて59歳の指揮官はウンダフを名指し。「我々は率直に指摘しなければならない。デニズ・ウンダフには、もう少しボールに積極的に関わる姿勢を見せてほしい」と元リヴァプール監督は要求した。「彼にはパスが来ないが、ボールに近いなら体を張ってボールを要求すべきだ。それもボディランゲージの一部なのだ！」