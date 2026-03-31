デニズ・ウンダヴは火薬庫か？ユリアン・ナーゲルスマンの主張は基本的に正しい――しかし、彼は一つの過ちを犯している

ヴォルテマデは、ナゲルスマン監督の信頼に応える見事なプレーを見せた。 一方、アンダフはハーフタイム後に、再び好調だったカイ・ハヴェルツと交代でピッチに入った。ハヴェルツは長期の怪我からの復帰ということもあり、一部のファンの間ではアンダフよりも優先順位が低いと見なされていた。アンダフの投入は、彼の第二の故郷であるシュトゥットガルトのサポーターたちから、前半の時点ですでに声高に要求されていた。

しかし、ナゲルスマン監督は試合前のARDのインタビューで、ウンダフを先発起用しなかった理由について、彼が「どちらかといえばフィニッシャーであり」、特に「相手がすでに疲れている時に真価を発揮する」と繰り返し説明した。「試合中に多くの仕事をこなさなければならないと、彼の長所は少しばかり台無しになってしまう」と述べた。 さらに、一度方針を翻せば「自身の信頼性は失われる」とも語った。試合終了間際、ウンダフがゴールを決め、ファンの熱狂的な歓声の中、2-1の決勝点を挙げた。つまり、今や「ウンダフがナゲルスマンに見返した！」という評価が主流になりそうだ。

しかし、それは現実とは必ずしも一致しない――そして、批判的なファンの一部には必ずしも喜ばれないだろう。というのも、ウンダフは交代出場後、最初の1秒からナゲルスマンの評価を裏付けるようなプレーを見せたからだ。前半だけでウンダフがボールに触れたのはわずか13回、ミスパスは2回、1対1の競り合いは2回とも負けた。 試合にうまく馴染めなかったこのストライカーが、見事に果たしたのは「フィニッシャー」という役割だけだった。その後、彼は「ドイツ代表監督との話し合い」を経て自分の役割は理解しているものの、「こうしたゴールによって、その役割は変わるかもしれない」と語った。

しかし、ナゲルスマン監督自身は試合後、その役割は「おそらく」変わらないだろうと明言した。役割について再度問われると、彼は真剣な表情でこう説明した。「その可能性は低い。私は3月の試合のためではなく、W杯に向けて役割について話し合っているのだから」 そして、DFB代表チーム内の明確なコミュニケーションのおかげで、ウンダフ自身もそのことを認識しており、自身の希望を述べた後にこう付け加えた。「受け入れるよ」。実際、ウンダフはVfBでの得点の大半（23得点中16得点）を後半に挙げており、これはナゲルスマンが以前に述べた理由を裏付けるものだった。

とはいえ、その後の記者会見でのナゲルスマンの発言は、またしても不運なものであった。ウンダフがレギュラー入りを望むことで自らプレッシャーをかけてしまうという点について、「その点に関しては、彼がゴールを決めなくなれば、私としては構わない。彼自身がそれでうまくやっていけるなら、そうしても構わない」と述べたのである。