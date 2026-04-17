ナゲルスマンにとって、MagentaTVのトーク番組『Bestbesetzung』への出演はホームゲームだ。クラブハウスでターコイズ色のアームチェアに座る前、彼は実家の前を通った。この町には今も多くの友人がおり、人々は普通に接してくれる。「昔のジュリアン」でいられると彼は言い、その気分は最高だ。しかし司会のヨハネス・B・カーナーが指摘するように、夏には全国的な雰囲気の「責任者」となる。

そんな彼は、幼い頃からの夢であるW杯にどう挑むのか。「とてつもない期待感」と、ナンセンスと分かっていながら抱くわずかな迷信、そして決して妥協しない助言者である妻レナを連れて臨むという。 「妻はいつも正直で、ありがたい」と語る。ミスをしたり、最近のアウンダフのような不運な発言をすると「こっぴどく叱られるが、それも良いことだ」と。

ウンダフとは話し合い済みで、本人はW杯計画を立てている。スーパーサブの役割にも「多少変わるかもしれないが、デニズだけではない」と説明。ムシアラのようなスターでも健康なら代表入りは確実だ。