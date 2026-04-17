故郷FCイッシングのグラウンドに立つドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマン。有効な選手登録証を笑いながら見せ、「週末なら出場できる」と冗談を言う。しかし日曜、クライスクラス4・ツークシュピッツェのSGレヒゼー戦で彼がピッチに立つことはない。 「筋肉に負担がかかるかもしれない」と認め、出場可能な選手に目を向ける。イッシングのためではなく、ワールドカップのドイツ代表のために。
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デニズ・ウンダヴはレナの「助っ人」の恩恵を受け、ユリアン・ナーゲルスマンはW杯をめぐる議論に終止符を打った。
代表メンバー発表まであと4週間。ナゲルスマン監督は、北中米W杯で5つ目の星を目指すドイツ代表に誰が選ばれ、誰が落選するかを詳細に説明した。 前者には「魔法の足」ジャマル・ムシアラが残り、ナゲルスマン妻レナの助言でデニズ・ウンダフも加わった。後者にはマヌエル・ノイアーがいる。
FCIのクラブハウスで、目の前に並ぶワールドカップのトロフィーを見ながらナゲルスマンは「マヌは依然として卓越したGKだ。彼はいつもボールを止め、泥まみれになることを厭わない」と語った。 噂に反し、バイエルンの主将とは「良い関係」だと明言した。だが状況は「何も変わっていない」。ノイアーは「代表を引退した」ため、その件を「何度も議論するのは意味がない」と語った。以上だ。
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ナゲルスマン代表監督は「自分の」レナを起用し、バランスを取っている。
ナゲルスマンにとって、MagentaTVのトーク番組『Bestbesetzung』への出演はホームゲームだ。クラブハウスでターコイズ色のアームチェアに座る前、彼は実家の前を通った。この町には今も多くの友人がおり、人々は普通に接してくれる。「昔のジュリアン」でいられると彼は言い、その気分は最高だ。しかし司会のヨハネス・B・カーナーが指摘するように、夏には全国的な雰囲気の「責任者」となる。
そんな彼は、幼い頃からの夢であるW杯にどう挑むのか。「とてつもない期待感」と、ナンセンスと分かっていながら抱くわずかな迷信、そして決して妥協しない助言者である妻レナを連れて臨むという。 「妻はいつも正直で、ありがたい」と語る。ミスをしたり、最近のアウンダフのような不運な発言をすると「こっぴどく叱られるが、それも良いことだ」と。
ウンダフとは話し合い済みで、本人はW杯計画を立てている。スーパーサブの役割にも「多少変わるかもしれないが、デニズだけではない」と説明。ムシアラのようなスターでも健康なら代表入りは確実だ。
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ナゲルスマン監督はパスカル・グロースとヴァルデマール・アントンを起用する方針を固めた。2人は「チームの接着剤」と「コーチ」だ。
ナゲルスマン監督はミュンヘンの若手スター、レナート・カールについて「素晴らしい成長を遂げている」と絶賛し、「将来を期待される選手」と評価している。主将のヨシュア・キミッヒやフロリアン・ヴィルツといった主力だけでなく、控え役を黙って受け入れる選手もいる。たとえば「監督のように考える」パスカル・グロースだ。 「多様な文化の接着剤」ヴァルデマール・アントンもそうだ。
ナゲルスマン監督は「ワールドカップでは最大9週間一緒に過ごす。人間関係が大切だ」と話し、代表メンバーの大部分はすでに頭にあるという。
「W杯に出場するからには、どのチームも優勝を狙うべきだ」と彼は強調する。